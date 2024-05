Servette Genf – Lugano Tipp, Prognose, Quoten | 02.06.2024

Unser Servette Genf - Lugano Sportwetten Tipp zum Schweizer Cup Finale am 02.06.2024 lautet: Beide Teams gieren nach dem Titel. In unserem Wett Tipp heute räumen wir dem Heimteam von Servette Genf leichte Vorteile ein.

Lediglich ein magerer Zähler trennte beide Mannschaften in der Meisterschaftsrunde der Schweizer Super League voneinander. Am Ende stellte Lugano den zweiten Platz sicher und löste somit das Ticket für die Champions-League-Qualifikation. Trotz des 2:0-Erfolgs am letzten Spieltag im direkten Duell gegen Lugano musste sich Servette Genf mit Rang 3 zufriedengeben. Im Cup-Finale könnte nun Revanche genommen werden.