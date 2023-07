Servette - Genk Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2023

Unser Servette - Genk Tipp zum Champions League Quali Spiel am 25.07.2023 lautet: Auch wenn der Kaderwert eher für Genk spricht, erwartet uns im Hinspiel ein Duell auf Augenhöhe. Dabei sind Treffer auf beiden Seiten recht wahrscheinlich.

Am Dienstag ist es endlich so weit. Der Servette FC aus Genf kehrt nach 24 Jahren Abwesenheit in den Europapokal zurück. 1999 waren die „Grenats zuletzt in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League an Sturm Graz gescheitert (1:2, 2:2). In diesem Jahr muss der Schweizer Vizemeister in der Königsklasse schon in der zweiten Runde ran. Mit dem belgischen Vizemeister KRC Genk hat man dabei sicher kein leichtes Los erwischt. Fürs Hinspiel am Dienstag im Stade de Geneve können sich die Buchmacher auf keinen Favoriten festlegen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,61 bei Oddset für den Tipp „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Servette vs Genk auf „Beide Teams treffen“:

Servette hatte in 18 Liga-Partien der Vorsaison nur 1 Heimpleite kassiert

Genk hatte im Vorjahr mit 88 Toren die beste Offensive in Belgien

In der Defensive musste der KRC 47 Gegentore hinnehmen

Servette vs Genk Quoten Analyse:

Schaut man auf den Kaderwert, sind die Schweizer in dem CL-Duell gegen den KRC mit gerade mal 24 Mio. Euro im Vergleich zu 132 Mio Euro die recht deutlichen Außenseiter. Im Hinspiel macht sich dieser Unterschied laut den Buchmachern, unter denen sich auch einige Sportwetten Anbieter mit PayPal befinden, aber noch nicht so deutlich. Denn mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,47 sind die Gäste aus Sicht der Bookies nur die minimalen Favoriten. Ein Erfolg der Hausherren wird auf der Gegenseite auch nur mit Quoten im Schnitt von 2.66 belohnt.

Servette vs Genk Prognose: Wer legt den Grundstein fürs Weiterkommen?

Im Jahr 1999 gewann der Servette FC die letzte von 17 Meisterschaften in der Schweiz. Danach ging es für den Verein aus Genf zunächst steil bergab. Erst 2019 kehrten die Granatroten in die erste Liga zurück. Unter Trainer Alain Geiger meldeten sich die „Grenats“ eindrucksvoll zurück und schafften es an den Saisonenden auf die Ränge 4, 3 und 6. Höhepunkt der Entwicklung war der Vize-Meistertitel in der Vorsaison. Zwar hatte man stolze 16 Punkte Rückstand auf die Young Boys.

Doch Genf war dank guter Ordnung und disziplinierter Spielweise nur schwer zu schlagen. Trotzdem konnte sich Erfolgscoach Geiger mit den Verantwortlichen nicht auf einen neuen Vertrag einigen. So hat seit diesem Sommer mit Rene Weiler ein neuer Mann beim SFC das Sagen. Die Testspielergebnisse konnten sich mit einem 4:0 gegen Xamax, 1:0 gegen Nyon, 2:0 gegen Cercle Brügge und 5:2 gegen Rapperswill-Jona sehen lassen. Auch der Saisonauftakt bei den Grasshoppers glückte am Samstag mit einem 3:1-Sieg.

Genk hat in Belgien in seiner Geschichte schon Spieler wie Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Koen Casteels oder Sergej Milinkovic-Savic hervorgebracht. Dank der guten Nachwuchs- und Transferpolitik kommt der Verein auch auf vier Meister- und fünf Pokal-Titel. Doch nach der letzten Meisterschaft zeigte die Tendenz vorerst wieder nach unten. So reichte es 2021/22 nur für einen enttäuschenden achten Platz. Doch im Vorjahr drehte der neue Coach Wouter Vrancken an den richtigen Schrauben.

Der Trainer setzte auf personelle Konstanz sowie ein offensives Spiel über die Flügel. Am 12. Spieltag hatte der KRC die Tabellenführung übernommen und lag lange auf Meisterkurs. Erst in den Playoffs zog Royal Antwerpen doch noch um einen Punkt vorbei. Am hatte Genk mit 88 Toren die beste Offensive. Allerdings hatte man aber auch 47 Gegentore kassiert (nur 34 bei Antwerpen). In der Vorbereitung gab es zwei Siege (gegen Tienen und Burnley), ein Remis (gegen Sporting) und eine Niederlage (gegen PAOK).

Servette - Genk Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Servette: 3:1 Grasshoppers (A), 5:2 Rapperswil-Jona (H), 2:0 Cercle Brügge (H), 1:0 Stade Nyonnais (H), 4:0 Xamax (H)

Letzte 5 Spiele Genk: 2:0 Burnley (H), 1:1 Sporting Lissabon (A), 2:3 PAOK (A), 3:0 Tienen (H), 2:2 Royal Antwerpen (H)

Letzte Spiele Servette vs Genk:

Beide Vereine treffen am Dienstag erstmals aufeinander. Genk hat bisher acht Duelle gegen Schweizer Klubs bestritten. Hier steht die Bilanz bei 5 Siegen, 2 Remis und 1 Niederlage. Die einzige Pleite setzte es in der Saison 2012/13 in den Playoffs zur Europa-League zu Gast beim FC Luzern (1:2). Genf kommt auf vier Vergleiche mit Mannschaften aus Belgien, von denen man zwei gewinnen konnte, bei einem Sieg und einer Niederlage.

Unser Servette - Genk Tipp: Beide Teams treffen

Von der Qualität und der europäischen Erfahrung her müssten die Gäste Vorteile haben. Servette hat allerdings das erste Pflichtspiel in dieser Saison schon absolviert. Und das auch mit Erfolg. So tun wir uns hier bei einer klassischen Dreiwegewette schwer. Die Gastgeber müssen im Hinspiel vorlegen. Das bietet dem gefährlichen Offensivspiel von Genk einige Räume. Am Ende müssten beide Teams ins Schwarze treffen.