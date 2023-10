Sevilla - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2023

Unser Sevilla - Arsenal Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 24.10.2023 lautet: Sevilla hat schon im Oktober den Trainer gewechselt. Nach zwei Remis in der Königsklasse und einem 13. Tabellenplatz in der Liga sind die Hausherren der Außenseiter.

Arsenal ringt in der Premier League erneut mit Manchester City um die Tabellenführung. International folgte auf den herausragenden 4:0-Heimsieg gegen Eindhoven eine ärgerliche 1:2-Auswärtsniederlage bei Lens. Am dritten Spieltag gehen die Gunners dennoch als klarer Quotenfavorit in den Vergleich mit dem FC Sevilla.

Die Gründe liegen auf der Hand. Sevilla ist der Start in die heimische La Liga vollkommen misslungen (13.). Dementsprechend sahen sich die Verantwortlichen der Sevillistas bereits zu einem Trainerwechsel gezwungen. Unser Wett Tipp heute: „Sieg Arsenal“ mit einer Quote von 1,82 bei Betano.

Darum tippen wir bei Sevilla vs Arsenal auf „Sieg Arsenal“:

Sevilla ist schlecht in die Saison gestartet und konnte nur zwei von elf Pflichtspielen gewinnen. Auch den UEFA Super Cup verlor man gegen Man City.

Arsenal hat 2,50 Tore pro Spiel erzielt, Sevilla nur 1,50.

Arsenal hat 66,7 Prozent seiner Schüsse aufs Tor gebracht (2.), Sevilla nur 43,8 Prozent (22.)

Sevilla vs Arsenal Quoten Analyse:

Die spanischen Gastgeber warten seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg. Zuletzt konnten die Blanquirrojos zumindest drei Unentschieden in Folge halten. Dennoch schreiben die besten Wettanbieter einen Heimsieg mit Quoten zwischen 3,95 und 4,28 aus.

Arsenal wird am dritten Spieltag der Königsklasse mit Siegquoten bis 1,83 als klarer Favorit gehandelt. In der Premier League sind die Gunners nach neun Spieltagen als einziges Team neben Tottenham noch ungeschlagen (6S, 3U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs Arsenal Prognose: Das Momentum liegt bei den Gunners

Arsenal hat sich nach der verpassten Meisterschaft in der vergangenen Saison einiges für diese Spielzeit vorgenommen. In der Premier League rangieren die Londoner mit 21 Punkten gleichauf mit Manchester City an der Spitze. Der Start in die Königsklasse verlief mit einem Sieg (4:0 vs. PSV Eindhoven) und einer Niederlage (1:2 vs. Lens) etwas ruckeliger.

Trotz dieser verpassten Chance, mit zwei Siegen aus zwei Spielen den ersten Tabellenplatz der Gruppe B einzunehmen, sind die englischen Gäste zurecht der klare Quoten-Favorit. Arsenal hat bisher 2,50 Tore pro Spiel erzielt, Sevilla nur 1,50.

Darüber hinaus brachten die Londoner 66,7 Prozent ihrer Schüsse auf den gegnerischen Kasten (2.), während sich die Nervionenses im Bereich von 43,8 Prozent aufhalten (22.) Darüber hinaus hat die Defensive der Gunners weniger Gegentore pro Spiel kassiert (1,00) als die Hintermannschaft der spanischen Hausherren (1,50).

Das steht in enger Verbindung mit den zugelassenen Torschüssen. Arsenal hat an den ersten beiden Spieltagen nur 22 Schüsse aufs eigene Tor bekommen (9.). Sevilla sah sich bereits 38 Abschlüssen der Konkurrenz ausgesetzt (28.).

Sevilla - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 1:1 Real Madrid (H), 2:2 Vallecano (H), 2:2 Eindhoven (A), 0:1 Barcelona (A), 5:1 Almeria (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:2 Chelsea (A), 1:0 Manchester City (H), 1:2 Lens (A), 4:0 Bournemouth (A), 1:0 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Sevilla vs. Arsenal: 0:6 (A), 2:1 (A), 1:1 (A), 3:1 (H), 0:3 (A)

Die Werte der erwartbaren Tore sprechen ebenfalls eindeutig für die Gäste. Arsenal hat in den ersten 180 Minuten der diesjährigen Königsklasse 3,8 erwartbare Tore gesammelt (8.). Für Sevilla fielen letztlich nur 2,1 xG vom Laster (24.) Defensiv wird die Angelegenheit sogar noch offensichtlicher. Während die Mannschaft von Mikel Arteta erst 1,3 erwartbare Gegentore zugelassen hat, erlaubte Sevilla der Konkurrenz bereits vier erwartbare Tore (25.).

Zudem spricht das Momentum klar für die Gäste aus London. Zuletzt mussten die Fans der Gunners nur eine Niederlage in vier Partien ansehen. Sevilla hingegen hat sich in den letzten vier Pflichtspielen keinen Sieg erspielen können. Da Arsenal eine sehr potente Offensive im Gepäck hat, ist eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Betano ein großzügiges Angebot. Zudem haben die spanischen Hausherren die entsprechend anfällige Hintermannschaft auf dem Feld.

Unser Sevilla - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal

Packen wir die Premier League und die Königsklasse in einen gemeinsamen Topf, haben die Gunners nur eines von elf Pflichtspielen verloren. Sevilla hingegen konnte in der Primera Division und der Champions League nur zwei von zwölf Partien gewinnen. Dementsprechend sehen wir die Gunners in der deutlichen Favoritenrolle.