Sevilla - Athletic Bilbao Tipp, Prognose, Quoten | 4.1.2024

Unser Sevilla - Athletic Bilbao Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 04.01.2024 lautet: Der amtierende Europa-League-Sieger steckt im Abstiegskampf. Auch der Wett Tipp heute verspricht keine Besserung.

Im Juni 2023 gewann Sevilla zum fünften Mal die Europa League und löste damit auch das Ticket für die Königsklasse. Die Andalusier hofften, dass dieser Titel nach einem schwachen 12. Platz in der Vorsaison in La Liga nun wieder für einen Aufschwung sorgen würde. Doch in der laufenden Spielzeit stecken die „Nervionenses“ erneut im Schlamassel. Nach 18 Spieltagen haben die „Rojiblancos“ nur noch zwei Plätze und drei Punkte Polster auf die Abstiegszone.

Umso wichtiger ist das Heimspiel am Donnerstag gegen Athletic Bilbao. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,66 bei NEObet für die Wette „Sieg Bilbao (DNB)“.

Darum tippen wir bei Sevilla vs Athletic Bilbao auf „Sieg Bilbao (DNB)“:

Bilbao ist seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen

Sevilla steht in dieser Saison nur bei 3 Siegen

Die Andalusier sind seit 7 Heimspielen ohne Sieg



Sevilla vs Athletic Bilbao Quoten Analyse:

Die Formkurve und die Tabelle sprechen bei der Sevilla vs Athletic Bilbao Prognose für die Gäste. So sind die Andalusier trotz des Heimvorteils mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,10 die Außenseiter.

Für einen Erfolg der Gäste bezahlen die Buchmacher, die ihren Kunden durch Wettgutscheine unter die Arme greifen, Quoten im Schnitt von 2,43. Ein Remis wird mit einem Quotenschnitt von 3,31 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs Athletic Bilbao Prognose: Bauen die Basken ihre Serie aus?

Nach dem Erfolg in der Vorsaison hatte Trainer José Luis Mendilibar in Sevilla bis 2024 verlängert. Doch im vergangenen Sommer musste der chronisch verschuldete Verein wieder viele Leistungsträger verkaufen. Auch die Rückkehr von Sergio Ramos brachte keine Besserung. So wurde Mendilibar im Oktober durch Diego Alonso ersetzt. Dessen Amtszeit dauerte allerdings nur gut zwei Monate. Nach dem 0:3 daheim gegen Getafe und dem Sturz ans Tabellenende musste der Uruguayer gehen.

Kurz vor den Feiertagen übernahm mit Quique Sánchez Flores der dritte Coach in dieser Saison. Dieser führte sich mit einem 3:0-Sieg in Granada auch ganz gut ein. Doch einen Tag vor Heiligabend gab es dann ein 0:1 bei Atletico Madrid. So steht Sevilla bei gerade mal drei Siegen in 18 Liga-Spielen. In der CL-Gruppe B war man mit nur zwei Remis und vier Niederlagen als Letzter komplett aus dem Europapokal ausgeschieden. Seit sieben Pflicht-Heimspielen warten die „Nervionenses“ auf einen Sieg.

Bei Athletic Bilbao herrscht dagegen eitel Sonnenschein. Die Basken gingen auf einem tollen fünften Platz in die kurze Feiertags-Pause. Die Löwen hoffen auf die erste Europapokal-Teilnahme seit der Saison 2017/18. Aktuell hat man auf Rang 7, den ersten Platz ohne internationales Geschäft, schon sieben Punkte Vorsprung. Der erste Champions-League-Rang ist dagegen nur drei Zähler entfernt. Grundlage für die gute Saison ist die Heimbilanz. Bilbao steht mit 23 Punkten auf Rang 3 der Heimtabelle.

In zehn Heimpartien setzte es nur eine Niederlage, gleich im ersten Heimspiel mit 0:2 gegen Real Madrid. Seit zehn Pflichtspielen und einem 0:1 beim FC Barcelona sind die Männer von Coach Ernesto Valverde ungeschlagen. Auch in der Fremde kassierte man schon seit fünf Partien keine Niederlage mehr. Hier ist die Bilanz mit drei Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen bei 9:8 Toren aber nicht ganz so rosig. Trotzdem stehen die Rot-Weißen auch im Auswärts-Ranking auf einem guten sechsten Platz.

Sevilla - Athletic Bilbao Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 0:1 Atletico Madrid (A), 3:0 Granada (A), 0:3 Getafe (H), 1:2 RC Lens (A), 0:1 RCD Mallorca

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 1:0 Las Palmas (H), 2:0 Atletico Madrid (H), 1:1 Granada (A), 3:0 Cayon (A), 4:0 Rayo Vallecano (H)

Letzte 5 Spiele Sevilla vs Athletic Bilbao: 1:0 (A), 1:1 (H), 1:0 (H), 1:0 (A), 0:1 (H)



Diese Paarung gab es im spanischen Fußball schon 165 Mal. Sevilla führt die Bilanz mit 69 Siegen zu 65 Niederlagen knapp an. In Andalusien ist der Unterschied deutlicher. Hier gewannen die Hausherren in 83 Duellen 49 Mal (21U, 13N).

Seit vier Vergleichen sind die Basken ohne Sieg gegen die „Nervionenses“ und holten nur einen Punkt. In den jüngsten fünf Duellen fielen einmal zwei Treffer und viermal nur ein Tor. Die Wette „Unter 2,5 Tore“ wird an diesem Donnerstag von AdmiralBet mit einer Quote von 1,75 belohnt. Kunden des Anbieters sollten den AdmiralBet Bonus Code ohne Einzahlung nicht verpassen!

Unser Sevilla - Athletic Bilbao Tipp: Sieg Bilbao (DNB)

Es fällt aktuell schwer, auf Sevilla zu setzen. Die Andalusier warten auch unter dem dritten Trainer auf die Trendwende. Auf der Gegenseite spielen die Basken eine außergewöhnlich gute Saison und dürfen sogar von der Königsklasse träumen.

So schließen wir uns den Buchmachern an und rechnen mit einem Sieg von Bilbao. Da sich die Löwen bei den „Nervionenses“ aber oft schwer getan haben, sichern wir unseren Einsatz mit der Option „Draw no bet“ ab.