Sevilla - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2023

Unser Sevilla - Manchester United Tipp zum Europa League Spiel am 20.04.2023 lautet: In ihrem Lieblingswettbewerb sind die Andalusier ein ganz unangenehmer Gegner. Das muss Manchester United im EL-Viertelfinale auch am eigenen Leib erfahren.

Der Sevilla FC und die Europa League - das ist eine ganz besondere Liebesgeschichte! Schon vier Mal konnten die Andalusier den Nachfolge-Wettbewerb des UEFA Pokals für sich entscheiden. Und jedes Mal, wenn die „Nervionenses“ im Viertelfinale standen, holten sie am Ende auch den Titel. Diese Serie drohte in der vergangenen Woche im Old Trafford zu Ende zu gehen. Im Hinspiel in der Runde der letzten Acht bei Manchester United waren die „Rojiblancos“ lange Zeit deutlich unterlegen und standen vor einer klaren Niederlage. Doch den Rekordgewinner darf man in seinem Lieblingswettbewerb nie unterschätzen. Durch zwei späte Eigentore der Engländer fuhren die Spanier am Ende doch noch mit einem 2:2-Unentschieden nach Hause. Im Rückspiel am Donnerstag sehen die Buchmacher erneut den Premier-League-Vertreter vorne. Wir entscheiden uns allerdings mit einer Quote von 2,45 bei Bet3000 für die Wette „Sevilla kommt weiter“.

Darum tippen wir bei Sevilla vs Manchester United auf „Sevilla kommt weiter“:

Sevilla ist bisher in 4 K.o.-Duellen noch nie in einem EL-Viertelfinale gescheitert.

Die Sevillistas sind in der EL-K.o.-Phase seit 8 Heimspielen ohne Niederlage.

Manchester United schied in seinen letzten 5 Europapokal-Spielzeiten immer gegen spanische Vereine aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs Manchester United Quoten Analyse:

Schaut man auf die Position der beiden Vereine in ihren jeweiligen Ligen und den Marktwert (209 Mio. zu 795 Mio. Euro), muss man bei der Sevilla vs Manchester United die Gäste favorisieren.

So sind die Briten für die Buchmacher im Rückspiel mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,11 die Favoriten. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Hausherren Quoten im Schnitt von 3,49, die auch über die Wettanbieter-Apps gespielt werden können.

Sevilla vs Manchester United Prognose: Bleibt Sevilla unter Mendilibar ungeschlagen?

Jorge Sampaoli wurde im Oktober 2022 als Nachfolger von Julen Lopetegui zum Sevilla FC geholt. Der Argentinier durfte die Andalusier aber nur fünf Monate betreuen und wurde Mitte März wieder entlassen, da die Mannschaft immer noch in Abstiegsgefahr schwebte. Inzwischen sollen die „Nervionenses“ von Coach Jose Luis Mendilibar in der Liga gehalten werden. Dessen Einstand verlief mit sieben Punkten aus drei Ligaspielen auch recht ordentlich. Unter Mendilibar spielt das Team wieder offensiver.

Das Polster auf die Abstiegszone ist auf acht Punkte angewachsen. Am vorletzten Spieltag führte Sevilla daheim gegen Celta Vigo bis zur 89. Minute noch mit 2:0, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen. In der Europa League kassierten die Andalusier seit dem Sechzehntelfinale der Saison 2010/11 nur zwei Heimpleiten, beide gegen spanische Vereine (Real Betis 2013/14 und Athletic Bilbao 2015/16). Zudem zog Sevilla lediglich in drei von 27 EL-K.o.-Duellen den Kürzeren.

Zwei Erfolge kann Coach Erik ten Hag in seiner ersten Amtszeit bei Manchester United schon verbuchen. Im Februar holten die „Red Devils“ den Ligapokal und gewannen damit den ersten Titel seit sechs Jahren. Zudem scheint United in der Liga das Champions-League-Ticket inzwischen sicher zu haben. Nach dem 31. Spieltag hat Man United sechs Punkte Vorsprung auf Rang 5 und kann dieses Polster mit einem Nachholspiel noch ausbauen.

Im Hinspiel gegen Sevilla hätten die Hausherren gut und gerne auch mit drei oder vier Toren führen können. Dann verloren die Briten aber die Kontrolle und den Rhythmus. Daheim bleibt Manchester mit 25 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage eine Macht. Die „Red Devils“ stehen zum vierten Mal im EL-Viertelfinale und mussten in dieser Runde des Wettbewerbs bisher auch noch nie die Segel streichen. International ist die Mannschaft seit acht Gastspielen ungeschlagen.

Sevilla - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 2:0 Valencia (A), 2:2 Manchester United (A), 2:2 Celta Vigo (H), 2:0 Cadiz (A), 0:2 Getafe (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:0 Nottingham Forest (A), 2:2 Sevilla (H), 2:0 Everton (H), 1:0 Brentford (H), 0:2 Newcastle United (A)

Letzte Spiele Sevilla vs Manchester United: 2:2 (A), 2:1 (H), 2:1 (A), 0:0 (H)

Nach vier Duellen wartet Manchester noch auf den ersten Sieg gegen Sevilla. Die Bilanz steht bisher bei zwei Remis und zwei Niederlagen. Die „Red Devils“ sind in dieser Saison schon zum vierten Mal in Spanien zu Gast, bei zwei Siegen und einem Remis. Insgesamt kommt United in 73 Vergleichen mit spanischen Gegnern gerade mal auf 22 Erfolge. Auf spanischem Boden gingen die Engländer in 32 Versuchen sogar nur sieben Mal als Sieger vom Feld. Sevillas Heimbilanz gegen Mannschaften aus der Premier League steht bei vier Siegen, zwei Remis und drei Pleiten. Im UEFA-Pokal bzw. in der Europa League kassierten die Nervionenses gegen englische Vereine in neun Partien ledigliche eine Niederlage.

Unser Sevilla - Manchester United Tipp: Sevilla kommt weiter

Manchester United tut sich gegen Sevilla im Speziellen und gegen spanische Vereine im Allgemeinen schwer. Auf der Gegenseite geht es für die Andalusier unter Coach Mendilibar endlich rechtzeitig zum Saison-Endspurt aufwärts. Das dürfte ausreichen, um im Lieblingswettbewerb erneut ins Halbfinale einzuziehen.