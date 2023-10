Sevilla - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 21.10.2023

Unser Sevilla - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 21.10.2023 lautet: Sevilla hat nach einem holprigen Start den Coach entlassen. Beim Debüt des neuen Trainers gegen Leader Real können die Gastgeber aber maximal mit einem Remis rechnen.

Im Oktober 2022 wurde beim Sevilla FC Coach Julen Lopetegui entlassen. Nachfolger Jorge Sampaoli durfte auch nur etwas mehr als fünf Monate ran. José Luis Mendilibar führte die Andalusier danach in La Liga noch auf den 12. Platz. Zudem gewannen die Nervionenses unter ihm die Europa League und lösten dadurch das CL-Ticket. Nur zwei Siege in den ersten acht Liga-Spielen der Saison 2023/24 wurden Mendilibar nun aber zum Verhängnis.

Im Heimspiel gegen Real Madrid hat mit Diego Alonso schon wieder ein neuer Coach das Sagen. Hier spielen wir mit einer Quote von 1,50 bei Bet3000 den Wett-Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sevilla vs. Real Madrid auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Real hat 10 von 11 Spiele in dieser Saison für sich entschieden



Die Königlichen haben mit 20 Treffern die zweitbeste La-Liga-Offensive



Los Blancos haben 8 der letzten 9 Duelle gegen die Andalusier gewonnen (1U)



Sevilla vs. Real Madrid Quoten Analyse:

Real Madrid geht als Tabellenführer in den 10. Spieltag. Sevilla steht nur auf Rang 14, zwei Punkte vor der Abstiegszone. Dementsprechend schicken die besten Buchmacher die Königlichen bei der Sevilla vs Real Madrid Prognose auch als Favoriten auf den Platz.

Für einen Sieg der Gäste gibt es Quoten im Schnitt von 1,87. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 4,12 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs. Real Madrid Prognose: Baut Bellingham seine Serie aus?

Den Sevilla FC belasten etwa 90 Millionen Euro Schulden. So stand im Sommer fast der komplette Kader zum Verkauf. 19 Profis, darunter auch Starkeeper Bono, verließen am Ende den Verein. Auch Sportdirektor Monchi packte seine Koffer. Wenig überraschend kam die Mannschaft nur schwer in die neue Saison und stand nach drei Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Platz. Doch danach gab es in fünf Ligaspielen nur noch eine Niederlage, ein 0:1 in Barcelona durch ein Eigentor von Sergio Ramos.

Dem gegenüber standen zwei Siege und zwei Remis. Zudem waren die Andalusier in der Champions League mit zwei Remis gegen Lens und in Eindhoven ungeschlagen geblieben. Auch den UEFA-Supercup gegen ManCity hatte man nur knapp im Elfmeterschießen verloren. Trotzdem musste Coach Mendilibar gehen. Nachfolger Diego Alonso hatte zuletzt sein Heimatland Uruguay bei der WM 2022 in Katar betreut, war dort aber mit der Auswahl schon in der Gruppenphase gescheitert.

Real Madrid hat elf Pflichtspiele in dieser Saison absolviert, zehn davon wurden gewonnen. Die einzige Ausnahme war ein 1:3 im Stadtderby zu Gast bei Atletico am 6. Spieltag. Da die Konkurrenz aber auch schon Punkte liegen gelassen hat, reicht die Bilanz in La Liga trotzdem für die Tabellenführung. Der erste Verfolger ist Girona mit zwei Punkten Rückstand. Auf den Erzrivalen Barca sind es drei Zähler. Einen großen Anteil am guten Start hat Sommer-Neuzugang Jude Bellingham.

Der ehemalige Dortmunder kommt in zehn Partien auf zehn Tore und drei Vorlagen. Damit egalisierte er die Marke von Cristiano Ronaldo aus dessen Debütsaison 2009/10. Für den BVB hatte der Engländer in der Vorsaison gerade mal acht Liga-Treffer erzielt. In der zentral-offensiven Position in der Mittelfeldraute von Coach Carlo Ancelotti fühlt sich Bellingham bisher pudelwohl. Im Sturmzentrum kommt Joselu mit fünf Treffern und zwei Assists auch immer besser in Form.

Sevilla - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 2:2 Rayo Vallecano (H), 2:2 PSV Eindhoven (A), 0:1 Barcelona (A), 5:1 Almeria (H), 0:0 Osasuna (A)



Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:0 Osasuna (H), 3:2 SSC Neapel (A), 3:0 Girona (A), 2:0 Las Palmas (H), 1:3 Atletico Madrid (A)



Letzte 5 Spiele Sevilla vs Real Madrid: 1:2 (H), 1:3 (A), 2:3 (H), 1:2 (A), 2:2 (A)



Nach 173 Duellen führt Real den Vergleich gegen Sevilla mit 96 Siegen zu 48 Niederlagen an. In Andalusien haben die Madrilenen mit 29 Erfolgen zu 39 Pleiten aber knapp das Nachsehen.

Seit September 2018 und einem 3:0-Heimsieg warten die Andalusier auf einen Erfolg gegen die Königlichen. Aus den folgenden neun Duellen holten die „Nervionenses“ gerade mal einen Punkt. Erzielt Jude Bellingham am Samstag einen weiteren Treffer, wird das von Bet3000 mit einer hohen Quote von 2,90 bezahlt. Alles weitere über den Buchmacher findet sich in unserem Bet3000 Test!

Unser Sevilla - Real Madrid Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Durch das Debüt des neuen Coaches auf Seiten der Hausherren wird ein Tipp etwas erschwert. Schaut man auf den Saisonverlauf, die Qualität und den direkten Vergleich spricht aber trotzdem fast alles für die Königlichen.

Da die Gäste in der Defensive ohne Eder Militao (verletzt) und Nacho (gesperrt) ran müssen, trauen wir den Hausherren maximal einen Punkt zu und rechnen auch mit einigen Toren.