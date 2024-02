Sevilla - Real Sociedad Tipp, Prognose, Quoten|02.03.2024

Unser Sevilla - Real Sociedad Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 02.03.2024 lautet: Im Wett Tipp heute möchten die Andalusier weiter Boden im Kampf um den Klassenerhalt gut machen. Im Heimspiel gegen die Basken trauen wir ihnen auch mindestens einen Punkt zu.

Nach der Hinrunde hatte Sevilla nur einen Punkt Polster auf die Abstiegszone. Das wurde gleich zwei Trainern zum Verhängnis. Nach José Luis Mendilibar und Diego Alonso soll seit Mitte Dezember Quique Sánchez Flores den amtierenden Europa-League-Sieger vor dem Gang in die 2. Liga bewahren. Trotz eines kleinen Aufschwungs in den letzten Wochen, ist es für eine Entwarnung bei den „Nervionenses“ noch zu früh. Am Samstag daheim gegen Real Sociedad ist Sevilla immerhin leicht favorisiert.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sevilla vs Real Sociedad auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Sevilla hat nur eines der letzten 5 Spiele verloren

San Sebastian gewann lediglich 2 der jüngsten 10 Liga-Partien

Real Sociedad kassierte in den vergangenen 5 Pflichtspielen 4 Niederlagen

Sevilla vs Real Sociedad Quoten Analyse:

In La Liga ist San Sebastian durch lediglich elf Punkte aus den vergangenen zehn La-Liga-Partien (2S, 5U, 3N) auf Rang 7 der Tabelle abgerutscht. Auf den ECL-Platz haben die Basken aber nur zwei Punkte Rückstand. Obwohl die Andalusier acht Plätze und 16 Zähler hinter dem kommenden Gegner liegen, haben die Hausherren bei der Sevilla vs Real Sociedad Prognose in der Gunst der Buchmacher leicht die Nase vorne.

Für einen Heim-Dreier werden Quoten im Schnitt von 2,62 bezahlt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Sieg der Gäste durchschnittliche Quoten von 3,05. Eure Wetten könnt ihr bequem über die besten Sportwetten Apps abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs Real Sociedad Prognose: Die Basken hoffen auf ihre Auswärtsbilanz

Ende Januar startete Sevilla eine Serie von vier Liga-Spielen ohne Niederlage (2S, 2U). Ein Highlight war dabei sicher das 1:0 daheim gegen Atletico Madrid. Die kleine Erfolgsserie ging am Sonntag allerdings wieder zu Ende. Bei Tabellenführer Real Madrid kassierten die Andalusier eine knappe 0:1-Pleite. Erst durch einen Treffer von Luka Modric in der 81. Minute wurde das Spiel entschieden. Die Gäste kamen zwar gerade mal auf einen Ballbesitz von 36 Prozent und auf 4:16 Gesamt-Schüsse, ließen aber zwei große Chancen liegen.

So stehen die „Nervionenses“ in der Tabelle weiter mit fünf Siegen und zwölf Niederlagen nur auf Rang 15. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt aber immerhin sechs Punkte. In der Heimtabelle reichen 14 Punkte (3S, 5U, 5N) für Platz 14. In der Fremde holten die Andalusier lediglich zehn Zähler (2S, 4U, 7N) und stehen damit auf Rang 15. In der Champions League schied Sevilla mit nur zwei Punkten aus sechs Spielen hinter Arsenal, PSV Eindhoven und Lens komplett aus dem Europapokal aus.

Nach dem vierten Rang in der Vorsaison hoffte Real Sociedad auch in dieser Saison auf ein Ticket für die Königsklasse. Bis zum 11. Spieltag standen die Basken unter den Top 5 und hatten Anschluss an die CL-Ränge. Inzwischen müssen die Männer von Coach Imanol Alguacil aber sogar um die Teilnahme an der UEFA Conference League bangen. Denn San Sebastian konnte nur eines der letzten acht Pflichtspiele gewinnen (3U, 4N). Die vierte Niederlage in den letzten fünf Partien setzte es am Dienstag im Pokal-Halbfinale.

Hier schied man daheim nach Elfmeterschießen gegen RCD Mallorca aus. Auch in der Königsklasse droht im Achtelfinale nach einer 0:2-Hinspiel-Pleite bei PSG das Aus. Der erste Champions-League-Rang ist schon zwölf Zähler entfernt. In der Auswärtstabelle reichen 20 Punkte (5S, 5U, 3N) für Rang 4. Im Heimranking bedeutet die gleiche Ausbeute lediglich Rang 10. Seit sieben Heimspielen ist Real Sociedad ohne Sieg. In der Fremde war die Pleite in Paris die einzige Niederlage in den vergangenen sieben Partien.

Sevilla - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 0:1 Real Madrid (A), 0:0 Valencia (A), 1:0 Atletico Madrid (H), 2:1 Rayo Vallecano (A), 1:1 Osasuna (H)

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 4:5 n.E. RCD Mallorca (H), 1:3 Villarreal (H), 2:1 RCD Mallorca (A), 0:2 Paris St. Germain (A), 0:1 Osasuna (H)

Letzte 5 Spiele Sevilla vs Real Sociedad: 1:2 (A), 1:2 (A), 1:2 (H), 0:0 (H), 0:0 (A)



Seit fünf Duellen wartet Sevilla auf einen Sieg gegen Real Sociedad. In der Saison 2021/22 gab es zunächst zwei torlose Remis. Die folgenden drei Aufeinandertreffen endeten dann jeweils mit einem 2:1-Sieg für die Basken. Im ersten Vergleich dieser Spielzeit mussten die Andalusier gleich zwei Platzverweise hinnehmen. In den sieben Rückrunden-Spielen mit Beteiligung von San Sebastian fielen insgesamt nur zwölf Treffer.

So rechnen die Bookies für die Partie am Samstag auch mit wenigen Toren. Für die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ bekommt ihr bei Tipwin gerade mal eine Quote von 1,65. Alle Infos über Wettmärkte, Quoten und den Bonus des Anbieters liefert unser Tipwin Test.

Unser Sevilla - Real Sociedad Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Basken hoffen am Samstag auf ihre gute Bilanz gegen die Andalusier. Zudem war Real Sociedad in den letzten Wochen in der Fremde deutlich stärker als daheim. Doch nur hoffen, dürfte nicht reichen. Die zahlreichen schlechten Ergebnisse zeigen, dass aktuell grundsätzlich bei „La Real“ etwas schief läuft. Bei Sevilla ist dagegen trotz der jüngsten Niederlage bei Real Madrid ein leichter Aufwärtstrend erkennbar. In der Rückrunden-Tabelle liegen beide Teams mit acht Punkten gleichauf. Mit dem Heimvorteil im Rücken trauen wir den Gastgebern mindestens einen Punkt zu.