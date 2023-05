Seyboth Wild - Medvedev Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2023

Unser Seyboth Wild - Medvedev Tipp zum French Open Spiel lautet: In Rom legte Medvedev seine Abneigung gegenüber dem Sandplatz beiseite. Sein fünfter Titel des Jahres macht ihn bei einigen Experten zum geheimen Titelanwärter.

Thiago Seyboth Wild besiegte Dominik Koepfer (ATP 102.) im finalen Qualifikations-Spiel und ergatterte damit einen Platz im Hauptfeld. In der ersten Runde steht er einem selbstbewussten und formstarken Daniil Medvedev gegenüber. Wir halten die Form des Favoriten für so stark, dass wir Medvedev einen Sieg ohne Satzverlust zutrauen. Bei Bet-at-Home bekommen wir dafür eine Wettquote von 1,52 geboten.

Darum tippen wir bei Seyboth Wild vs Medvedev auf „Seyboth Wild gewinnt keinen Satz“:

Medvedev gewann jüngst seinen ersten Titel auf Sand.

Kein anderer Tour-Spieler gewann 2023 mehr Matches als Medvedev (39-5).

Seyboth Wild nimmt zum zweiten Mal an einem Grand Slam-Turnier teil - 2020 schied er bei den US Open in Runde 1 ohne Satzgewinn gegen Daniel Evans aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Seyboth Wild vs Medvedev Quoten Analyse:

Im finalen Qualifikations-Spiel sicherte sich Seyboth Wild seine Teilnahme an der Hauptrunde der French Open. Der Brasilianer spielt am liebsten auf Sandplätzen und zeigte genau das bei seinem Sieg gegen den Deutschen Dominik Koepfer (6:1, 6:1).

Bei seinem zweiten Grand Slam trifft er auf den 27-Jährigen Daniil Medvedev. Der russische Favorit ließ sich von seinem frühen Aus bei den Australian Open nicht aus der Fassung bringen und sammelte seither die meisten Punkte auf der Tour.

Dementsprechend deutlich fallen die Quoten auch bei den neuen Wettanbietern aus. Startet Medvedev mit einem Sieg ins Turnier, könnt ihr die Quoten bis zu 1,06 einsammeln. Sorgt Seyboth Wild mit einer faustdicken Überraschung für das frühe Aus des Favoriten, reichen die Wettquoten von 9,25 bis 11,00.

Seyboth Wild vs Medvedev Prognose: „Die beste Form im Feld“

Daniil Medvedev hat die schlechten Erinnerungen an sein frühes Ausscheiden bei den diesjährigen Australian Open erfolgreich beiseite geschoben. Der russische Spitzenspieler zeigte sich erfolgshungrig und feierte bereits fünf Titel in diesem Jahr.

Allen Anschein nach hat sich die Nummer 2 der Welt sogar mit seinem ungeliebten Sandplatz angefreundet. Vor seiner Teilnahme in Rom holte der Russe 31 seiner 32 Karriere-Titel auf Hartplätzen. In Italien folgte der erste Sieg auf einem Belag, der ihm eigentlich am wenigsten liegt - Sand.

Ein Triumph zum richtigen Zeitpunkt. Mit diesem kürzlich errungenen Erfolg stieg sein Selbstvertrauen für die French Open, wo er bisher noch nie das Viertelfinale überstehen konnte. Vor dem Turnier in Paris liest sich seine Jahresbilanz auf Sand wie die eines Spezialisten - zehn Siege und nur zwei Niederlagen im Jahr 2023.

Steigen wir etwas tiefer in die aktuelle Saison ein. Medvedev gewann bisher 80 Prozent seiner Sätze (79 - 20) und hievte sich mit seinem Sieg in Rom auf eine prominente Liste: Der 1,98m große Favorit wurde in Italien zum zehnten aktiven Spieler, der mindestens einen Titel auf einem Sand-, Gras- und Hartplatz gewinnen konnte.

Seyboth Wild - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Seyboth Wild: 2:0 D. Koepfer, 2:1 R. Berankis, 2:0 A. Bellier, 1:2 S. Baez, 2:1 T. Daniel.

Letzte 5 Spiele Medvedev: 2:0 H. Rune, 2:0 S. Tsitsipas, 2:0 Y. Hanfmann, 2:0 A. Zverev, 2:1 B. Zapata Miralles.

Letzte 5 Spiele Seyboth Wild vs. Medvedev: -

Der 23-jährige Seyboth Wild darf nach seinem Sieg gegen den deutschen Spieler Dominik Koepfer erstmals im Hauptfeld von Roland Garros antreten. Sein Match in der ersten Runde ist erst sein zweites Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier. 2020 versuchte sich der Brasilianer bei den US Open und verlor ohne Satzgewinn gegen Daniel Evans.

In der Weltrangliste belegt Seyboth Wild den 172. Platz. Die French Open werden auf seinem bevorzugten Belag ausgetragen: Sand. Auf der ATP Challenger Tour liegt seine Bilanz bei 84-71 Siegen. Deutlich besser sieht es aus, wenn wir uns seine Zahlen auf Sandplätzen ansehen: 73 Siege und 3 Titelgewinne stehen 58 Niederlagen gegenüber.

Spielt der Brasilianer seine Stärken auf Sandplatz aus und setzt Medvedev unter Druck, könnt ihr bei unserem getesteten Buchmacher Bet-at-Home folgende Wette platzieren: Holt sich Seyboth Wild mehr als 11,5 Spiele, erhaltet ihr eine Quote von 1,94.

2020 erlebte der Jungprofi sein bestes Jahr und kürte sich beim Turnier in Santiago zum ersten ATP-Turniersieger, der in den 2000er Jahren geboren wurde. Es war gleichzeitig die Saison mit seiner besten Platzierung (106.).

Unser Seyboth Wild - Medvedev Tipp: Seyboth Wild gewinnt keinen Satz

Nach seinen ersten Trainingseinheiten in Paris sprach Medvedev davon, sich weiterhin gut zu fühlen und mit höheren Erwartungen als sonst in die French Open zu starten. Eine berechtigte Hoffnung - in Rom gab er seit dem Achtelfinale keinen einzigen Satz mehr verloren. Beeindruckend, wenn wir bedenken, dass seine Gegner Rang und Namen hatten (A. Zverev. Y. Hanfmann, S. Tsitsipas, H. Rune).