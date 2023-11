Shakhtar Donetsk – Barcelona Tipp, Prognose, Quote | 07.11.

Unser Shakhtar Donetsk - Barcelona Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 07.11.2023 lautet: Obwohl wir die Katalanen favorisieren, trauen wir beiden Teams im Wett Tipp heute ähnlich wie im Hinspiel mindestens ein Tor zu.

Shakhtar Donetsk bestand die Generalprobe bei Rekordmeister Dynamo Kiew in der Ferne mit 1:0. In einem Match auf Augenhöhe bescherte Oleksandr Zubkov dem neuen Coach Marino Pusic einen erfolgreichen Einstieg an der Seitenlinie. Beim 1:0 der Blaugrana bei Real Sociedad durften sich die Gäste in erster Linie beim deutschen Keeper Marc-André ter Stegen bedanken. Der 31-jährige Nationaltorwart parierte überragend. Den krönenden Abschluss bot Innenverteidiger Ronald Araújo mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Wir gehen in unserem Wett Tipp heute von einem engen Spiel mit Toren auf beiden Seiten aus. Für diesen Spielausgang gewährt Bet3000 eine Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei Shakhtar Donetsk vs Barcelona auf „Beide Teams treffen“:

Der ukrainische Meister hat bisweilen in jedem Champions-League-Spiel getroffen.

Barcelona stellt mit 8 Toren in 4 Partien die beste Offensive der Gruppe H.

Die Osteuropäer sind zum Siegen verdammt, um im Rennen um Platz 2 zu bleiben.

Shakhtar Donetsk vs Barcelona Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt gibt es kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Katalanen. Die Spanier sind auf allen Positionen qualitativ besser besetzt und zudem findet die Paarung auf neutralem Boden, im Hamburger Volksparkstadion, statt. Für den Sieg der Blaugrana wird eine Shakhtar Donetsk Barcelona Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,25 geboten.

Tipp-Freunde, die einen Triumph des Underdogs favorisieren, dürfen sich im Erfolgsfall bei dem von uns getesteten Wettanbieter Bet3000 über eine Quote von 9,00 freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Shakhtar Donetsk vs. Barcelona Prognose: Macht Barca den Einzug ins Achtelfinale perfekt?

Donetsk gehört zum festen Bestandteil der Gruppenphase und nahm siebenmal in Folge an dieser teil. Lediglich in der Saison 2017/18 gelang jedoch der Einzug in die K.o.-Runde. Auch in dieser Spielzeit dürfte es mit der starken Konkurrenz wie Barcelona und Porto hart werden.

Der bisher einzige Triumph sprang nach einem 3:2 gegen das Tabellenschlusslicht Antwerpen heraus. Gegen Porto (1:3) und Barcelona (1:2) mussten Niederlagen hingenommen werden.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Dennoch kann sich die offensive Leistung durchaus sehen lassen. In jedem Spiel der Königsklasse stand bisweilen ein eigener Treffer zu Buche. Mit sieben Gegentoren steht die Defensive aber auf wackeligen Beinen.

Nach nur 105 Tagen Amtszeit löste Marino Pusic Patrick van Leeuwen auf der Trainerbank ab und startete prompt mit einem Sieg gegen Kiew in seine Amtszeit. In der Liga-Tabelle reicht es derzeit für Platz 3 (7S, 3U, 1N).

Barcelona gab sich auf internationaler Ebene bisweilen keine Blöße und holte neun Punkte aus drei Champions-League-Begegnungen.

Shakhtar Donetsk - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Shakhtar Donetsk: 1:0 Dynamo Kiew (A), 3:0 Viktoriya Sumy (A), 1:2 Barcelona (A), 3:0 Cherkasy (H), 3:2 Antwerpen (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Real Sociedad (A), 1:2 Real Madrid (H), 2:1 Shakhtar Donetsk (H), 1:0 Bilbao (H), 2:2 Granada (A).

Letzte Spiele Shakhtar Donetsk vs. Barcelona: 1:2 (A), 0:1 (H), 1:5 (A), 0:1 n.V. (A), 3:2 (A).

Mit einem Sieg gegen Shakhtar stünde der momentane Tabellenführer der Gruppe H bereits vorzeitig im Achtelfinale. Das bisher einzige Auswärtsspiel führte zu einem wenig glanzvollen 1:0 über Porto. Die letzten beiden Spielzeiten schied Barca bereits in der Gruppenphase aus und konnte somit nicht überzeugen. Wenngleich die Katalanen nicht zu den direkten Titelfavoriten gehören, wäre alles andere als der Einzug in die K.o.-Runde als herbe Enttäuschung zu bewerten.

In La Liga agierte der 27-malige spanische Meister heuer auf überschaubarem Niveau und behielt nur in zwei der letzten vier Duelle die Oberhand (1U, 1N). Hinter Girona und Real Madrid reicht es momentan nur für Rang 3. Neben einem sehr breiten Spektrum an Shakhtar Donetsk Barcelona Wetten halten viele Buchmacher einen großzügigen Sportwetten Bonus bereit.

Unser Shakhtar Donetsk – Barcelona Tipp: Beide Teams treffen

Obwohl die Spanier mit 862 Millionen Euro mehr als den achtfachen Kader-Marktwert der Ukrainer aufzeigen, nehmen wir aufgrund der niedrigen Quote von einer Drei-Weg-Wette Abstand.

Bereits im Hinspiel haben die Mannen aus Donetsk in Barcelona unter Beweis gestellt, dass sie immer für ein Tor zu haben sind und mussten sich nur mit 1:2 geschlagen geben. Den Katalanen stand am vergangenen Liga-Spieltag gegen Real Sociedad das Glück zur Seite.