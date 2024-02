Shakhtar Donetsk - Marseille Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Shakhtar Donetsk - Marseille Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 15.02.2024 lautet: Seit Mitte Dezember haben die Ukrainer kein Pflichtspiel mehr absolviert. Da Marseille jedoch auch seit fünf Partien auf einen Sieg wartet, haben wir im Wett Tipp heute ein ausgeglichenes Spiel vor Augen.

Donetsk gestaltete seine Gruppenphase in der Königsklasse trotz schwieriger Bedingungen recht anständig und belegte hinter Barcelona und Porto sowie vor Royal Antwerpen den dritten Platz. Für unseren Wett Tipp heute wählen wir „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Shakhtar Donetsk vs Marseille auf „Beide Teams treffen“:

Shakhtar Donetsk vs Marseille Quoten Analyse:

Einen wirklichen Quotenfavoriten können die Buchmacher in diesem Zwischenrunden-Spiel zwischen Donetsk und Marseille nicht ausmachen. Die Ukrainer haben eine lange Pflichtspiel-Pause hinter sich, konnten in der Königsklasse aber durchaus mithalten.

Marseille ist nach fünf sieglosen Pflichtspielen auf der Formsuche, hatte in dieser Spielzeit aber schon den ein oder anderen Glanzmoment. Beendet OM diese Negativ-Serie, könnt ihr Wettquoten bis 2,25 erhalten.

Bringen die ukrainischen Gastgeber genügend Match-Fitness mit und siegen, habt ihr die Chance auf Quoten bis 3,25. In beiden Fällen lässt sich für den Einsatz eines Wettbonus argumentieren.

Shakhtar Donetsk vs Marseille Prognose: Überragende erwartbare Werte bei OM

Gennaro Gattuso ist mittlerweile an der Seitenlinie von Olympique Marseille zu finden. Wie gut sein Blick für die defensive Seite des Balles ist, zeigen die wenigsten erwartbaren Gegentore in der französischen Ligue 1 (18,8 xGA).

Deutlich überraschender sind die zweitmeisten erwartbaren Treffer des Tabellen-Achten (34,2 xG). Ein bedeutender Anteil dieser Last geht auf die Karte von Pierre-Emerick Aubameyang, der mit 13 Scorer-Punkten (6 Tore, 7 Assists) die meisten Liga-Torbeteiligungen seiner Mannschaft hat.

In der Europa League hatte der Gabuner ebenfalls schon seine besonderen Spiele. Fünf Tore nach fünf Spielen sind eine beeindruckende Bilanz. Alle fünf Treffer gelangen dem 34-jährigen Angreifer in den beiden Begegnungen gegen Ajax.

Ohnehin waren die Partien von „Les Olympiens“ in der Europa League mit insgesamt 24 Treffern extrem torreich (4,0 Tore pro Partie). Vier der sechs Gruppenspiele endeten mit den nötigen Voraussetzungen für „Beide Teams treffen“.

Shakhtar Donetsk - Marseille Statistik & Bilanz:

Zuletzt stockte bei OM jedoch der Motor und die Franzosen blieben fünf Pflichtspiele in Serie ohne Sieg. Vier dieser fünf Partien boten Tore für beide teilnehmenden Mannschaften.

Donetsk verabschiedete sich am 13. Dezember aus der Königsklasse. Die Pusic-Auswahl bot im letzten Pflichtspiel eine packende Begegnung, verlor jedoch mit 3:5 gegen den FC Porto. Inklusive dieser Partie endeten vier der sechs Gruppenspiele von Shakhtar Donetsk in der Champions League mit Treffern auf beiden Seiten.

Zudem beeindruckte Marseille mit einer Schussverwandlungsquote von 20,3 Prozent in der Europa-League-Gruppenphase (5.). Für uns deuten einige Statistiken auf ein Spiel mit „Über 2,5 Toren“ hin. Winamax stellt für diese Wette eine Quote von 1,86 in Aussicht.