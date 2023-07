Shamrock Rovers - Breidablik Tipp, Prognose & Quoten | 11.07.2023

Unser Shamrock Rovers - Breidablik Tipp zum Champions League Qualifikationsspiel am 11.07.2023 lautet: Der amtierende Meister aus Irland empfängt den aktuellen Meister Islands. Wie es die Quoten bereits andeuten, spricht einiges für einen Heimsieg der Hoops.

Stephen Bradley ist erst 38 Jahre alt. Ein junges Alter für einen Mann, der sich bereits in seiner 8. Spielzeit als Trainer der Shamrock Rovers befindet. Die Konstanz auf der Trainerposition hat sich in den vergangenen Jahren für die Hoops ausgezahlt, denn nach vier Jahren ohne Titel hielt Shamrock zuletzt drei Jahre in Folge die nationale Trophäe in die Höhe.

Deutlich unerwarteter war die letztjährige Meisterschaft des isländischen Konkurrenten aus Breidablik. 2022 feierten die Gäste dieser Partie ihre erste nationale Meisterschaft seit 2010. Unser Tipp: Wir favorisieren die Gastgeber und setzen bei AdmiralBet mit einer Quote von 1,75 auf „Sieg Shamrock Rovers“.

Darum tippen wir bei Shamrock Rovers vs Breidablik auf „Sieg Shamrock Rovers“:

Die Shamrock Rovers gewannen ihre letzten 3 Heimspiele in der CL-Qualifikation.

Die Hoops führen aktuell erneut ihre heimische Tabelle an - Breidablik belegt hingegen Rang 3 im nationalen Wettbewerb.

Breidablik verlor 4 der letzten 6 Auswärtsspiele

Shamrock Rovers vs Breidablik Quoten Analyse:

Seit Jahren spielt die Mannschaft von Stephen Bradley eine Rolle in der Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Während der irische Meister in der letzten Spielzeit an der Conference League teilnahm, scheiterte Breidablik in der Qualifikation zu diesem Wettbewerb.

Besonders zu Hause sind die Hoops ein starker Konkurrent. Dementsprechend wundern uns die Quoten bis zu 1,75 für einen Heimsieg der Iren nicht. Den Gästen aus Island fielen Gastauftritte zuletzt schwer und wir können es den Buchmachern nicht verübeln, dass sie einen Sieg der Gäste mit Quoten bis zu 4,50 bewerten. Für eine maximale Gewinnausschüttung findet ihr an dieser Stelle Buchmacher, die Wetten ohne Steuern möglich machen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Shamrock Rovers vs Breidablik Prognose: Die Heimstärke des irischen Meisters

2021 scheiterten die Shamrock Rovers noch in der 1. Qualifikationsrunde der Champions League gegen Bratislava. Vergangenes Jahr reichte es schon für die zweite Runde, ehe Ludogorets eine Nummer zu groß war. In beiden Jahren waren es vor allem die Heimspiele, aus denen die Iren Mut schöpften.

Die Hoops gewannen ihre letzten drei Heimspiele der Champions-League-Qualifikation und wollen diese Serie nach Möglichkeit ausbauen. Zuletzt wackelte der Tabellenführer Irlands zwar (1 Sieg aus 4 Spielen), doch das dürfte den Favoriten dieser Begegnung nicht aus den Latschen hauen.

Weiterhin führt die Bradley-Elf mit fünf Punkten Vorsprung die heimische Premier Division an. 46,9 erwartbare Tore, 511 Ballberührungen im gegnerischen Strafraum und 379 Schüsse nach 25 absolvierten Begegnungen sind jeweils ein Spitzenwert und unterstreichen die Vormachtstellung im nationalen Wettbewerb.

Zurück zur Heimstärke der Hausherren. 2023 haben die Hoops nur zwei von 13 Heimspielen verloren.

Darüber hinaus schnupperte der zwanzigfache irische Meister in der vergangenen Saison endlich wieder die Luft einer internationalen Gruppenphase. Diese verlief in der Conference League mit zwei Punkten aus sechs Partien nicht wirklich erfolgreich, doch zu Hause verloren die Iren nur eines ihrer drei Spiele.

Shamrock Rovers - Breidablik Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Shamrock Rovers: 0:0 Drogheda United (A), 0:2 Dundalk (A), 1:0 Derry City (H), 2:2 Bohemians Dublin (A), 4:0 UC Dublin (H).

Letzte 5 Spiele Breidablik: 5:1 Fylkir Reykjavik (H), 1:3 n.E. Ka Akureyri (A), 5:0 Buducnost (A), 7:1 Tre Penne (A), 2:5 Kopavogs (A).

Letzte 5 Spiele Shamrock Rovers vs. Breidablik: -

Rücken wir die aktuelle Form der Hausherren in den entsprechenden Kontext, relativiert sich die Ausbeute. Zwar gewann der Tabellenführer Irlands nur eines seiner vergangenen vier Spiele. Beziehen wir allerdings den Austragungsort mit ein, sehen wir: zu Hause feierten Trainer Bradley und sein Team drei Siege in Serie.

Breidablik hingegen hatte in der bisherigen Qualifikation zwar keine Probleme mit Buducnost (5:0) und Tre Penne (7:1), zeigte jedoch offensichtliche Schwierigkeiten, die PS in der Ferne auf das Feld zu bringen. So gesehen hat die Thorvaldsson-Elf vier der vergangenen sechs Gastauftritte nicht für sich entscheiden können.

Des Weiteren hinkt die Blikar den gehegten Erwartungen aus der vergangenen Spielzeit hinterher. Aktuell liegt der amtierende isländische Meister mit elf Punkten Rückstand auf Platz drei der nationalen Tabelle.

Probleme finden wir insbesondere in der Arbeit gegen den Ball. Breidablik hat acht Spieltage vor dem Ende der Saison schon fast so viele Gegentore (21) wie in der Meistersaison (23) kassiert.

Sieben der vergangenen acht Spiele der Gäste endeten mit Treffern auf beiden Seiten. Gleiches galt für vier der vorherigen fünf Auswärtsspiele von Breidablik. Erwartet ihr erneut mindestens einen Torjubel für beide Teams, könnt ihr für eine Quote von 1,75 auch in der AdmiralBet App auf „Beide treffen“ setzen.

Unser Shamrock Rovers - Breidablik Tipp: Sieg Shamrock Rovers

Den Shamrock Rovers gelang zuletzt in fünf von sieben Spielen das erste Tor der Begegnung. Zudem haben die Gastgeber mehr internationale Erfahrung. Dementsprechend favorisieren wir, ebenso wie die Buchmacher, einen Sieg der Hausherren.