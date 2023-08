Sheffield United - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten

Unser Sheffield United - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 27.08.2023 lautet: Die Skyblues schenken auch dem zweiten Aufsteiger mindestens drei Stück ein.

Im zweiten Premier-League-Auswärtsspiel dieser Saison muss Meister Manchester City zum zweiten Mal bei einem Aufsteiger ran. In Burnley hatten die Citizens zum Auftakt keine Mühe und gewannen deutlich. Einen ähnlichen Spielverlauf und dann auch ein ähnliches Ergebnis erwarten wir nun bei Sheffield United.

Die Blades sind zudem besonders schlecht in die neue Saison gestartet und hatten in jüngerer Vergangenheit gegen City ohnehin nicht wirklich was zu melden. Wir entscheiden uns für die Wette „Manchester City Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Sheffield United vs Manchester City auf „Man City Über 2,5 Tore“:

Sheffield hat die ersten beiden Premier-League-Partien verloren.

Man City hat beim anderen Aufsteiger Burnley mit 3:0 gewonnen.

Die letzten fünf direkten Duelle haben die Citizens alle zu Null gewonnen.

Sheffield United vs Manchester City Quoten Analyse:

Wenn Meister Man City auf einen Aufsteiger trifft, dann ist es wenig verwunderlich, dass die Quotenverteilung bei Interwetten und Co. klar zugunsten des Champions ausschlägt. Die Quoten für Wetten auf einen einfachen Auswärtssieg bleiben unter der Marke von 1,20. Die Wettquoten für den Tipp auf Heimsieg liegen dagegen im zweistelligen Bereich.

Ein Sieg der Gäste mit mindestens zwei Toren Vorsprung wird mit Quoten bis 1,55 belohnt, ein zu Null-Auswärtserfolg mit Werten bis 1,66. Belohnen könnt ihr euch übrigens selbst ohne große Mühe, zum Beispiel mit dem Interwetten Bonus . Den könnt ihr beispielsweise nutzen, um eine Torwette abzugeben. Das Over 3,5 bringt Quoten bis 2,40.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sheffield United vs Manchester City Prognose: Klare Sache für die Gäste

Die Rückkehr Sheffield Uniteds in die Premier League verläuft alles andere als nach Plan. Die ersten beiden Partien haben die Blades verloren. Drei Pleiten zum Auftakt gab es zuletzt in der Saison 2020/21, als der Klub letztlich als Letzter den Gang in die Championship antreten musste.

Beide Pleiten gegen Crystal Palace (0:1) und bei Nottingham Forest (1:2) waren knapp, aber gemessen am Spielverlauf verdient. Zu Hause gegen die Eagles betrug das Chancenverhältnis aus Sicht Uniteds 8:24 und bei Forest 7:16. Das sind Zahlen, die für das Spiel gegen die Skyblues nicht allzu viel Hoffnung machen.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Auch ein Blick auf die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen macht wenig Mut: Seit 2019 kreuzten die beiden fünfmal die Klingen. Sheffield United hat alle diese fünf Begegnungen ohne ein einziges eigenes Tor verloren. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Halbfinale des FA Cups im April dieses Jahres. Der Underdog verlor klar mit 0:3.

Aber: Die letzten drei Duelle in der Premier League waren alles knappe Kisten. Denn jede dieser letzten drei Begegnungen im Liga-Betrieb entschied Man City nur mit 1:0 für sich. Das zusammengenommene Chancenverhältnis in diesen drei Partien betrug jedoch 44:11 zugunsten der Citizens.

Sheffield United - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sheffield United: 1:2 Nottingham Forest (A), 0:1 Crystal Palace (H), 0:3 VfB Stuttgart (N), 3:1 Derby County (N), 0:2 Girona (N)

Letzte 5 Spiele Man City: 1:0 Newcastle (H), 1:1, 5:4 i.E. Sevilla (N), 3:0 Burnley (A), 1:1, 1:4 i.E. Arsenal (N), 1:2 Atletico Madrid (N)

Letzte 5 Spiele Sheffield United vs. Man City: 0:3 (N), 0:1 (A), 0:1 (H), 0:1 (H), 0:2 (A)

Ein Tor reichte den Skyblues auch am letzten Spieltag. Zu Hause gegen Newcastle feierte das Team von Pep Guardiola den zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel. Am ersten Spieltag hatte Manchester City bereits bei Aufsteiger Burnley klar mit 3:0 gewonnen. Zwischen diesen beiden Premier-League-Erfolgen gab es nebenbei noch eine Trophäe.

Im Spiel um den UEFA Supercup setzte sich Man City im Elfmeterschießen gegen Europa-League-Sieger Sevilla durch und darf sich nun Quadruple-Sieger nennen. Am Sonntag winkt vor allem Pep Guardiola ein neuer Rekord. Er könnte in seinem 269. Premier-League-Match als Trainer seinen 200. Sieg holen. So schnell schaffte das bislang keiner.

Den bisherigen Rekord hält Peps Rivale Jose Mourinho, der für 200 Premier-League-Dreier 326 Spiele brauchte. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis diese Bestmarke geknackt wird. Ob Guardiola diesen Rekord aber schon am Sonntag bricht?

Seit der Spanier in der Saison 2016/17 das Traineramt bei den Skyblues übernommen hat, schaffte es sein Team jedenfalls erst einmal, mit drei Siegen in eine PL-Spielzeit zu starten - und zwar in seiner Premierensaison vor sieben Jahren. Überhaupt schaffte es ein amtierender Meister nur einmal in den letzten elf Jahren, mit drei Dreiern zu beginnen.

Unser Sheffield United - Manchester City Tipp: Man City Über 2,5 Tore

Die Rollen sind klar verteilt und auch wenn die Citizens in den letzten sechs Jahren nie mit drei Siegen gestartet sind, sind wir überzeugt, dass sie es dieses Mal tun. Sie haben schon in Burnley drei Treffer erzielt und blieben gegen Newcastle, das am ersten Spieltag noch mit 5:1 gegen Aston Villa gewann, ohne Gegentor. Auch gegen den anderen Aufsteiger aus Sheffield, der die ersten beiden Partien verlor, sollte City in der Lage sein, mindestens drei Tore zu schießen.