Sheffield United - Manchester United Tipp, Prognose, Quote

Unser Sheffield United - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 21.10.2023 lautet: Manchester United konnte zuletzt in der Premier League zumindest zwei der letzten drei Ligaspiele gewinnen. Sheffield hat erst einen Zähler auf dem Konto.

Sheffield trat in der Premier League zehn Mal gegen Manchester United an. Nur zwei dieser zehn Partien konnten die Hausherren gewinnen (1U, 7N). Aktuell sieht es in der Liga ähnlich aus, denn die Klingen sind mit nur einem Punkt aus acht Partien nicht optimal geschärft. Von großer Euphorie ist auf Seiten der Red Devils ebenfalls nichts zu sehen. Erik ten Hag versucht derzeit, seine Mannschaft wieder in die Spur zu kriegen.

Der aktuell zwölfte Tabellenplatz ist definitiv nicht das, was sich das Team aus dem Old Trafford für diese Saison vorgenommen hat. Unser Wett Tipp heute: „Unentschieden (HC 1:0)“ mit einer Quote von 3,70 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Sheffield United vs. Manchester United auf „Unentschieden (HC 1:0)“:

Sheffield hat 4 von 8 Ligaspielen mit genau einem Tor Differenz verloren.



Manchester United hat 4 Premier-League-Spiele mit genau einem Tor Differenz gewonnen.



Die Red Devils haben Auswärts 1,00 Punkte pro Spiel eingefahren.



Sheffield United vs. Manchester United Quoten Analyse:

Aufgrund des enormen Qualitätsunterschieds ist die Favoritenrolle klar und deutlich für die Red Devils reserviert. Der durchwachsene Saisonstart wird dennoch berücksichtigt, da die besten Wettanbieter mit Quoten bis 1,44 etwas mehr Spielraum lassen.

Sheffield wartet in der aktuellen Spielzeit noch auf den ersten Saisonsieg. Normalerweise wäre Manchester United dafür nicht geeignet, doch die Formschwäche der Ten Hag-Elf lässt Hoffnungen auf Seiten der Gastgeber aufkeimen. Trotzdem werden die Hausherren mit Siegquoten zwischen 6,50 und 7,50 ausgestattet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sheffield United vs. Manchester United Prognose: Minimalismus der Red Devils

Der Saisonstart der Red Devils hat ungeahnte Züge angenommen. In der Champions League hat Manchester United sowohl gegen Bayern (3:4) als auch gegen Galatasaray (2:3) mit einem Tor Differenz verloren. Auf nationaler Ebene steht eine ausgeglichene Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen in den Büchern.

Eine Form von Dominanz war an den bisherigen acht Spieltagen der Premier League nicht annähernd zu erkennen. Viel eher quälten sich die Red Devils zu vier Siegen mit je einem Tor Differenz.

Bei einem genaueren Blick auf die Konkurrenz in den vier siegreichen Spielen fällt auf, dass die vier Siege jeweils gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gelangen (Wolverhampton, Nottingham Forest, Burnley, Brentford). Sheffield scheint qualitativ betrachtet in ähnlichen Gewässern unterwegs zu sein.

Was die Favoritenrolle der Gäste bestärken könnte, ist die schwache Abwehrreihe der Blades. Sheffield hat an den letzten sieben Spieltagen jeweils mindestens zwei Gegentore zugelassen.

Sheffield United - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sheffield United: 1:3 Fulham (A), 0:2 West Ham (A), 0:8 Newcastle (H), 1:2 Tottenham (A), 2:2 Everton (H).



Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 Brentford (H), 2:3 Galatasaray (H), 0:1 Crystal Palace (H), 3:0 Crystal Palace (H), 1:0 Burnley (A).



Letzte 5 Spiele Sheffield United vs. Manchester United: 2:1 (A), 2:3 (H), 0:3 (A), 3:3 (H), 0:1 (A).



Das muss allerdings nicht unmittelbar in einem Debakel für die Hausherren enden. Dafür reicht ein Blick auf den vorletzten Sieg der Red Devils. Am sechsten Spieltag mühten sich Erik ten Hag und seine Spieler zu einem 1:0-Erfolg gegen Burnley, eine der schwächsten Defensiven der Liga (15,1 xGA).

Aktuell ist Sheffield die schwächste Abwehr im englischen Oberhaus (19,9 xGA). In der jüngeren Vergangenheit tat sich Manchester United jedoch schon mehrfach schwer gegen die Blades. Nur eines der letzten fünf direkten Duelle endete mit mehr als einem Tor Differenz.

Zudem ist der Angriff der Red Devils nicht gerade großspurig unterwegs. 12,7 erwartbare Tore führen Manchester United in dieser Statistik in die untere Tabellenhälfte (11.). Auswärts wurde die fehlende Gefahr im Angriff besonders deutlich. Drei Gastauftritte haben den Red Devils nur zwei Treffer beschert. Insofern können wir uns einen „Sieg Sheffield United (HC +2)“ sogar vorstellen. Diese Wette bringt euch bei AdmiralBet eine Quote von 1,65 ein.

Unser Sheffield United - Manchester United Tipp: Unentschieden (HC 1:0)

Manchester United hat in den ersten Saisonspielen nicht überzeugt. Weder offensiv (12,7 xG) noch defensiv (12,2 xGA) haben die Leistungen der Red Devils darauf hingedeutet, dass sie ihre Partien dominant gestalten können. Zudem hat Erik ten Hag erst zwei Auswärtstreffer seiner Mannschaft gesehen.