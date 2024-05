Sheffield United - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten 19.5.

Unser Sheffield United - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 19.05.2024 lautet: Aufsteiger Sheffield steht schon länger als Absteiger fest und empfängt im letzten Spiel Tottenham, das noch Platz 5 verteidigen muss. Wir erwarten einen deutlichen Sieg der Gäste in unserem Wett Tipp heute.

Die Tottenham Hotspur haben keine Chance mehr auf einen Champions-League-Platz, können bei einer Niederlage jedoch noch ihren Europa-League-Startplatz an Chelsea verlieren. Die Elf von Ange Postecoglou wird die Partie daher mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen und sollte dem Tabellenletzten dabei in allen Belangen überlegen sein.

Unser Wett Tipp heute für das Spiel zwischen Sheffield United und Tottenham lautet daher: “Sieg Tottenham mit HC -1″ mit einer Quote von 1,77 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Sheffield United vs Tottenham auf “Sieg Tottenham”:

Sheffield verlor die letzten 5 Spiele in Folge.

Sheffield United fing sich in 10 der letzten 11 Spiele mindestens 2 Gegentreffer ein.

Sheffield United stellt die mit Abstand schlechteste Defensive der gesamten Liga.



Sheffield United vs Tottenham Quoten Analyse:

Die Gäste aus London gehen als klarer Favorit in die anstehende Partie mit dem feststehenden Absteiger aus Sheffield, was sich auf dem Drei-Weg-Markt mit einer Siegquote für die Spurs in Höhe von 1,35 äußert. Ein Sieg der Hausherren würde bei einem erfolgreichen Tipp den Wetteinsatz dagegen versiebenfachen.

Dabei gehen auch die besten Wettanbieter ohne Steuer von einer torreichen Partie aus. Die Quote für eine “Über 2,5 Tore”-Wette liegt bei sehr geringen 1,22 und auch dass beide Teams einen Treffer markieren können, wird mit einer Quote von 1,40 als recht wahrscheinlich erachtet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sheffield United vs Tottenham Prognose: Die Defensive der Blades ist einfach viel zu schwach!

Der Klub aus Sheffield mit den zwei gekreuzten Klingen im Vereinswappen spielte im negativen Sinne in dieser Saison außer Konkurrenz in der Premier League. In 37 Spielen gelangen nur drei Siege, bei 27 Niederlagen und sieben Remis. Daher steht das Team von Trainer Chris Wilder mit nur 16 Punkten abgeschlagen am letzten Tabellenplatz.

Mit nur 35 erzielten Toren war Sheffield United das schwächste Team im Angriff. Bester Scorer der Blades war Oli McBurnie mit nur sechs Treffern und drei Torvorlagen. Die harmlose Offensive wurde jedoch noch von der Defensive in den Schatten gestellt, die in 37 Spielen 101 Gegentore zuließ.

Die Tottenham Hotspur sind sicherlich nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Verlauf der Saison. Die Londoner starteten furios in die Spielzeit, verloren keines der ersten zehn Spiele, fuhren dabei starke acht Siege ein und standen an der Tabellenspitze. Im Anschluss setzte es jedoch vier Niederlagen in fünf sieglosen Spielen. Seitdem fristen die Spurs ihr Dasein auf dem fünften Tabellenplatz und konnten nur drei Mal einen kurzen Ausflug auf Platz 4 unternehmen, der zur Teilnahme an der kommenden Champions-League-Saison berechtigen würde.

Zuletzt konnten die Hotspur nur eines der letzten fünf Spiele gewinnen. Dabei setzte es vier Niederlagen in Serie, in denen jedoch auch die Top-3-Teams der Tabelle auf der Gegenseite standen.

Sheffield United - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sheffield United: 0:1 Everton (A), 1:3 Nottingham (H), 1:5 Newcastle (A), 1:4 Burnley (H), 0:2 Brentford (A).

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:1 Burnley (H), 2:4 Liverpool (A), 0:2 Chelsea (A), 2:3 Arsenal (H), 0:4 Newcastle (A).

Letzte 5 Spiele Sheffield United vs. Tottenham: 1:2 (A), 1:0 (Pokal, H), 0:4 (A), 1:3 (H), 3:1 (H).



Die beiden Mannschaften trafen in der Premier League schon in 75 Partien aufeinander, in denen Sheffield United 22 Mal als Sieger den Platz verlassen konnte. Die Gegner aus London behielten dagegen schon 33 Mal die Oberhand, schon 20 Mal trennten sich die beiden Rivalen mit einem Unentschieden. Sheffield United gelang in dieser Saison das Kunststück, in nur einer einzigen Partie ohne Gegentreffer zu bleiben, bei einem 1:0 Sieg gegen den FC Brentford am 16. Spieltag. Wir halten es beinahe für ausgeschlossen, dass dies am letzten Spieltag gegen die durchaus gefährliche Offensive Tottenhams noch einmal gelingen kann.

Das sehen auch die Wettanbieter so und vergeben für “Tottenham Über 1,5 Tore” eine Quote in Höhe von 1,21, während eine “Tottenham Über 0,5 Tore”-Wette gar nicht erst angeboten wird. In jedem Fall empfehlen wir euch für euren Premier-League-Tipp für das Spiel zwischen Sheffield United und Tottenham die Nutzung eines starken Wettbonus, um das Gewinnpotenzial voll auszureizen.

Unser Sheffield United - Tottenham Tipp: Sieg Tottenham mit HC -1

Die Spurs stellten mit 71 erzielten Treffern immerhin die siebtbeste Offensive der englischen Premier League und sollten gegen die schwachen Verteidiger des Tabellenletzten vor nicht allzu große Probleme gestellt werden. Wir erwarten daher einige Tore des Tabellen-Fünften und am Ende einen deutlichen Sieg.