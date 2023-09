Shelton - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Shelton - Djokovic Tipp zum US Open Halbfinale lautet: Novak Djokovic steht zum 13. Mal in einem Halbfinale der US Open. Sein Kontrahent ist 16 Jahre jünger als der Serbe und darf vor heimischer Kulisse sein erstes Major-Halbfinale überhaupt austragen.

Novak Djokovic ist ein Phänomen. Der 36-Jährige hat trotz schwierigen Bedingungen seine Bilanz im Viertelfinale der US Open auf 13-0 Siege ausgeweitet. In seinem 13. Halbfinale bei den US Open trifft der Serbe erstmals auf einen US-Amerikaner. Aktuell hat der Grand-Slam-Rekordchampion eine Serie von 30-0 gegen Profis aus den Staaten.

Der 20-Jährige Ben Shelton hat mit seinem Sieg gegen Frances Tiafoe (3:1) sein bisher bestes Grand-Slam-Ergebnis übertrumpft (Viertelfinale Australian Open 2023). Beim Shootingstar hängt viel von seiner größten Waffe ab, dem Service. Unser Tipp: „Shelton gewinnt mindestens einen Satz“ mit einer Quote von 2,20 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Shelton vs Djokovic auf „Shelton gewinnt mindestens einen Satz“:

Shelton schlägt pro Spiel 0,97 Asse - Djokovic sorgt bei seinem Service für 0,58 Asse pro Spiel.

Shelton hat den härtesten Aufschlag im gesamten Feld (240 km/h).

Im Laufe des Turniers hat Shelton 187 Winner geschlagen, Djokovic steht bei 152.

Shelton vs Djokovic Quoten Analyse:

Das amerikanische Publikum hat seinen Star bei den US Open 2023 gefunden. Ben Shelton hat in den letzten beiden Runden zwei amerikanische Top-15-Spieler jeweils mit 3:1 besiegt. Im Duell mit dem dreifachen US-Open-Sieger werden die Zuschauer ihren 20-jährigen Schützling gerade wegen der Außenseiterrolle und Quoten zwischen 8,50 und 12,00 massiv unterstützen.

Beide Spieler haben bisher fünf Matches absolviert, wobei Djokovic knapp eine Stunde länger auf den Courts stand. Physisch droht dem 36-jährigen Muster-Athleten jedoch kein Einbruch, wie er bei seinem 3:0-Sieg über Taylor Fritz zeigen konnte. Mit Quoten bis 1,07 geht der Serbe in sein 47. Grand-Slam-Halbfinale (Rekord!). Für das bestmögliche Wetterlebnis könnt ihr einen Sportwetten Bonus verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Shelton vs Djokovic Prognose: Ein absoluter Aufschlag-Gigant

Shelton befindet sich in seiner ersten vollen Saison auf der ATP-Tour und hat bereits sein zweites Grand-Slam-Viertelfinale in den Knochen. Während es bei den Australian Open nicht über die letzten Acht hinausging, hat Shelton bei seinem Heim-Grand-Slam das erste Major-Halbfinale seiner noch jungen Karriere erreicht.

Der angriffslustige und energiegeladene US-Amerikaner ist ein offensiver Spieler, der gerne selbst Winner schlägt. Dazu reicht ein Blick auf das Viertelfinale gegen Tiafoe, in dem er 50 Winner schlug. Insgesamt steht der 20-jährige Underdog bei 187 geschlagenen Winnern im Turnier und hat damit deutlich mehr als Djokovic (152) geschlagen.

Sein größter Trumpf ist jedoch der mächtige Aufschlag. Hat Shelton den nötigen Spielfluss aufgebaut, kann er mit seinem Service großen Schaden anrichten. Dabei denken wir zum Beispiel erneut an das Viertelfinale gegen Tiafoe, als der Shootingstar im vierten Satz insgesamt nur vier Punkte bei eigenem Aufschlag abgab.

Phasen, in denen das Service des Herausforderers unaufhaltsam ist, gab es im Turnier schon häufiger. Durchschnittlich schlägt der Amerikaner 0,97 Asse pro Spiel. Djokovic ist bekanntlich einer der besten Returner der Tennis-Geschichte, ist aber in dieser Hinsicht deutlich schwächer unterwegs (0,58 Asse pro Spiel).

Shelton - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Shelton: 3:1 F. Tiafoe, 3:1 T. Paul, 3:1 A. Karatsev, 1:0 (w.o.) D. Thiem, 3:1 P. Cachin.

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 T. Fritz, 3:0 B. Gojo, 3:2 L. Djere, 3:0 B. Zapata-Miralles, 3:0 A. Muller.

Letzte Spiele Shelton vs. Djokovic: -

An der Favoritenrolle des 23-fachen Grand-Slam-Champions gibt es keine Zweifel. Mit einem Sieg würde der Djoker zum dritten Mal in seiner Karriere alle vier Grand-Slam-Finals in einem Jahr erreichen. Die passende Form bringt der Serbe ohne Frage mit. Inklusive seines Sieges beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati (39. Masters-Turnier-Sieg) steht der 36-Jährige bei zehn Siegen in Folge. Weiter ausgeholt hat Djokovic 23 der letzten 24 Matches erfolgreich beendet.

Dennoch sollte der dreifache US-Open-Sieger den jungen US-Amerikaner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Besonders im ersten Satz war Shelton bisher sofort da und hat nach seiner Erstrunden-Partie in jedem Match den ersten Satz für sich entschieden.

Startet der Lokalmatador erneut mit einem siegreichen ersten Satz in diesen Vergleich, bedient euch Interwetten mit einer Quote von 4,50. Diese Wette könnt ihr sowohl auf der Homepage als auch in der Interwetten App abgeben.

Unser Shelton - Djokovic Tipp: Shelton gewinnt mindestens einen Satz

Seit Michael Chang (1992) ist Ben Shelton mit 20 Jahren der jüngste Halbfinalist bei den US Open. Sein Aufschlag und seine auf Winner ausgelegte Spielweise können ihm einen Satzgewinn gegen den Grand-Slam-Rekordchampion ermöglichen, doch den Finaleinzug wird Shelton dem Serben nicht streitig machen.