Sheriff Tiraspol - Farul Constanta Tipp, Prognose & Quoten | 18.07.2023

Unser Sheriff Tiraspol - Farul Constanta Tipp zum Champions League Quali Spiel am 18.07.2023 lautet: Die Auslosung brachte in der CL-Quali schon in Runde 1 ein spannendes Duell zwischen dem moldawischen und dem rumänischen Meister. Dem FC Sheriff droht nach der Hinspiel-Pleite nun sogar schon das Aus.

Unvergessen bleibt die Saison 2021/22, als der FC Sheriff Tiraspol als erste Mannschaft aus Moldawien in die Gruppenphase der Champions League eingezogen war und dort mit Siegen gegen Real Madrid und Schachtjor Donezk für Aufsehen sorgte. Auch dieses Jahr wollen sich die „Wespen“ wieder mit den ganz Großen messen. Doch im Hinspiel der ersten CL-Quali-Runde setzte es in der Vorwoche eine bittere 0:1-Pleite gegen den rumänischen Meister Farul Constanta. Können die Gelb-Schwarzen den Vergleich noch umbiegen? Wir entscheiden uns bei der Partie mit einer Quote von 1.75 bei Bet3000 für die Wette „Doppelte Chance x/2″.

Darum tippen wir bei Sheriff Tiraspol vs Farul Constanta auf „DC x/2″:

Farul Constanta hat beim Marktwert die Nase leicht vorne

Die rumänische Liga hat ihren Spielbetrieb schon am Wochenende aufgenommen

Die „Marinarii“ mussten in den ersten 3 Pflichtspielen dieser Saison nur 1 Gegentreffer hinnehmen

Sheriff Tiraspol vs Farul Constanta Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat der FC Sheriff (15 Mio €) gegenüber dem FCV Farul (21 Mio. €) sogar leicht das Nachsehen. Mit fünf Teilnahmen an der Europa-League-Gruppenphase sowie der historischen CL-Saison im Jahr 2021 spricht die internationale Erfahrung allerdings klar für die Moldawier.

Aus diesem Grund schlagen sich die Buchmacher, darunter auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung, bei der Sheriff Tiraspol vs Farul Constanta Prognose auch mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.88 auf die Seite der Hausherren. Auf der Gegenseite wird ein Sieg der Gäste im Rückspiel mit Quoten im Schnitt von 4.43 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sheriff Tiraspol vs Farul Constanta Prognose: Können die Rumänen den Favoriten ausschalten?

2001 wurde Sheriff Tiraspol erstmals Meister in Moldawien. Seitdem gab es in der Super Liga des Landes nur noch zwei andere Champions. Nach dem Rücktritt von Erfolgscoach Yuriy Vernydub im vergangenen Sommer durfte sich Stjepan Tomas nur vier Monate lang versuchen. Im Januar 2023 kehrte dann Ex-Coach Roberto Bordin, der die Mannschaft schon von 2016 bis 2018 betreut hatte, zurück. Unter dem Italiener gewannen die „Wespen“ in der Vorsaison den 21. Titel in den vergangenen 23 Spielzeiten.

Zudem glückte dem Rekordmeister auch noch das zehnte Double in seiner Vereinsgeschichte. In 24 Ligaspielen setzte es nur eine Niederlage und 9 Gegentore. Die neue Saison in der Republik Moldawien beginnt Anfang August. Im Vorjahr stand Tiraspol in der Europa League-Gruppenphase und kam später in der Conference League immerhin ins Achtelfinale, wo man dann gegen den OGC Nizza ausgeschieden war. Weiterhin ist der Kader eine bunte Truppe, in der nur drei Moldawier unter Vertrag stehen.

2021 fusionierte der FC Viitorul von Eigentümer und Fußballlegende Gheorge Hagi mit dem Traditionsklub Farul Constanta von Ciprian Marica, früher Stürmer bei Stuttgart und Schalke. Mit einem Mini-Budget von nur 4,5 Millionen Euro dominierten die „Marinarii“ im Vorjahr mit attraktivem Fußball die rumänische Superliga. Zudem setzt man auf viele junge Talente, die in der von Hagi 2009 gegründeten Fußball-Akademie ausgebildet wurden. Am Saisonende hatte Farul 7 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Steaua Bukarest.

Vor dieser Saison wurde der Kader mit zahlreichen ablösefreien externen Spielern verstärkt. Auf der Trainerbank sitzt weiter Ex-Real-Madrid- und Barca-Profi Gheorge Hagi. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung verlor Constanta den Supercup gegen Sepsi mit 0:1. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel der CL-Quali gab es zum Auftakt der neuen Liga-Saison am Wochenende ein 1:0 in Hermannstadt. Der Verein ist dieses Jahr das erste Mal in einem UEFA-Wettbewerb (mit Ausnahme des Intertoto-Cups) am Start.

Sheriff Tiraspol - Farul Constanta Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sheriff Tiraspol: 0:1 Farul Constanta (A), 7:6 n.E. Balti (A), 4:0 Orhei (H), 2:0 Sfintul (A), 0:0 Zimbru (H)

Letzte 5 Spiele Farul Constanta: 1:0 Hermannstadt (A), 1:0 Sheriff Tiraspol (H), 0:1 Sepsi (H), 0:3 Warta Poznan (A), 0:5 Banik Ostrava (H)

Letzte 5 Spiele Sheriff Tiraspol vs Farul Constanta: 0:1

In der Vorwoche trafen beide Vereine erstmals aufeinander. Für Farul war es auch das erste Duell mit einem Klub aus Moldawien gewesen. Der FC Sheriff hatte in der Saison 2009/10 in der Europa-League-Gruppenphase zuvor schon gegen Steaua Bukarest gespielt und dabei zweimal die Punkte geteilt.

Unser Sheriff Tiraspol - Farul Constanta Tipp: Doppelte Chance x/2

Schon in der Vorwoche hat die junge Mannschaft der rumänischen Fußball-Legende Gheorge Hagi gezeigt, dass sie vor einer vielversprechenden Zukunft steht. Sicher hat die Weltauswahl des FC Sheriff mehr internationale Erfahrung. Doch mit einer guten Defensive ist den Gästen die Überraschung durchaus zuzutrauen.