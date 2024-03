Singapur - China Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Singapur - China Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 21.03.2024 lautet: In der Qualifikationsgruppe C treten alle vier Teams mit einem neuen Trainer an. Für unseren Wett Tipp heute haben wir eine Match-Kombi ausgewählt.

Nach zwei Spieltagen ist Singapur weiterhin punktlos. Auf eine deutliche Auftaktniederlage gegen Südkorea (0:5) folgte eine 1:3-Niederlage gegen Thailand. Wollen die Gastgeber ihre Hoffnungen auf eine erfolgreiche Qualifikation am Leben erhalten, ist ein Sieg gegen China absolute Pflicht. Geht es nach den Buchmachern, sind die Träume auf einen ersten Sieg in der Qualifikation extrem unrealistisch.

China reist als klarer Quoten-Favorit an und wird dieser Rolle in unserem Wett Tipp heute gerecht. Wir spielen „China gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Singapur vs China auf „China gewinnt ohne Gegentor“:

China kassierte in der Gruppenphase der Asienmeisterschaft nur ein Gegentor in 3 Spielen.

Singapur hat an den ersten beiden Spieltagen mit mindestens 2 Toren Differenz verloren.

China hat die letzten 3 direkten Duelle allesamt gewonnen (12:2 Tore).



Singapur vs China Quoten Analyse:

Ein Sportwetten Gutschein für einen Sieg der Gäste wäre eine Verschwendung. Die maximale Wettquote der Chinesen beträgt 1,24 und hat keinen großen Value anzubieten.

Singapur hat zu geringe Siegchancen, das legen die Siegquoten von 12,00 bis 16,00 trotz einem Spiel im eigenen Land nahe. Unserer Meinung nach sollte eine Match-Kombi in diesem Vergleich die beste Wahl sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Singapur vs China Prognose: Ein neuer Trainer auf beiden Seiten

Keine Nationalmannschaft der Qualifikationsgruppe C bestreitet ihren dritten Spieltag mit demselben Trainer, der noch zu Beginn der Qualifikation auf der Bank saß. Singapur vertraut für die restlichen Spieltage auf Tsutoma Ogura.

Für die chinesische Nationalmannschaft durfte es ein etwas bekannterer Name sein. Branko Ivankovic war bereits bei mehreren europäischen Mannschaften unter Vertrag. Neben seinen Tätigkeiten bei Hannover 96 und Dinamo Zagreb führte er 2010 Shandong Taishan zur Meisterschaft in der chinesischen Super League.

Der bald 70-jährige Trainer übernimmt China mit drei Punkten aus zwei Partien und muss in Singapur unbedingt die nächsten Zähler einsammeln, um den Glauben an eine erfolgreiche Qualifikation aufrechtzuerhalten.

Die Voraussetzungen sind nicht schlecht. China gewann die letzten drei Vergleiche mit Singapur mit einem Torverhältnis von insgesamt 12:2. Während die Gäste bereits drei Zähler in der Qualifikation sammeln konnten, ist Singapur das punktlose Schlusslicht der Gruppe C.

Singapur - China Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Singapur: 1:3 Thailand (H), 0:5 Südkorea (A), 1:0 Guam (A), 2:1 Guam (H), 3:1 Chinesisch Taipeh (H).

Letzte 5 Spiele China: 0:1 Katar (A), 0:0 Libanon (A), 0:0 Tadschikistan (H), 0:2 Oman (H), 0:3 Südkorea (H).

Letzte 5 Spiele Singapur vs. China: 1:6 (A), 0:4 (H), 1:2 (A), 1:1 (H), 0:0 (H).



Das Prunkstück der neuen Ivankovic-Auswahl ist die Defensive. Zwar scheiterte China bei den diesjährigen Asienmeisterschaften in der Gruppenphase, kassierte in drei Partien gegen Tadschikistan, Libanon und Katar insgesamt aber nur ein einziges Gegentor.

Problematisch war in den vergangenen Auftritten der Angriff des 88. der FIFA-Weltrangliste. Seit fünf Länderspielen gab China keinen Anlass mehr zum Torjubel. Am ersten Spieltag der WM-Quali konnten die Gäste aber einen 2:1-Erfolg gegen Thailand feiern.

Singapur kassierte in zwei Gruppenspielen bereits acht Gegentore und war in der Defensive offensichtlich anfälliger als China. Zudem lässt der 156. Platz in der FIFA-Weltrangliste tief in die fehlende Qualität der Hausherren blicken.

Kassiert Singapur am dritten Spieltag in Folge „Über 2,5″ Gegentore, würden die Gastgeber nicht nur dem chinesischen Angriff wieder neues Leben einhauchen, sondern euch bei Bet3000 eine Quote von 2,15 erfolgreich spielen lassen.

Unser Singapur - China Tipp: China gewinnt ohne Gegentor

Der neue Nationaltrainer Chinas kennt sich im nationalen Geschäft der Gäste aus und hat einen guten Einblick in die Strukturen des chinesischen Fußballs. Er kann auf einer starken Defensive aufbauen, die nur ein Gegentor in den letzten drei Pflichtspielen erlaubt hat.