Sinner - Altmaier Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Sinner - Altmaier Tipp zum French Open Spiel lautet: Nach dem guten Auftakt in die French Open 2023 dürfte das Turnier für Daniel Altmaier in Runde 2 zu Ende gehen. Einiges spricht aber für eine gute Leistung des Deutschen.

Am Pfingstmontag war Daniel Altmaier der erste deutsche Spieler, der bei den French Open 2023 in die zweite Runde einzog. Bei seinem 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler spielte die Nummer 79 der Welt sogar überraschend souverän und erreichte in Roland Garros zum zweiten Mal in seiner Karriere die zweite Runde. Dort wartet auf den Mann aus Kempen am Donnerstag aber eine schwere Aufgabe. Es geht gegen den Italiener Jannik Sinner, die aktuelle Nummer 9 des ATP-Rankings. Wenig überraschend trauen die Bookies dem Deutschen nicht viel zu. Ein Satz müsste unserer Meinung nach aber drin sein. Für diese Einschätzung gibt es bei Bwin eine Quote von 2,10.

Darum tippen wir bei Sinner vs Altmaier auf „Altmaier gewinnt mindestens einen Satz“:

Altmaier steht in der ATP-Weltrangliste 70 Plätze hinter Sinner.

Der Kempener gewann sein Auftaktmatch in 3 Sätzen.

Bei den US Open 2022 musste Sinner gegen den Deutschen sogar über 5 Sätze gehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Altmaier Quoten Analyse:

Der Blick auf die Wettquoten verrät, dass die besten Buchmacher aus dem Bereich der Tennis Wetten keine Zweifel am Sieg des Favoriten haben.

So gibt es bei der Sinner vs Altmaier Prognose für ein Weiterkommen des Italieners durchschnittliche Quoten von 1,08. Auf der Gegenseite erscheint ein Sieg des Deutschen mit Quoten im Schnitt von 7,81 aus Sicht der Bookies ziemlich unwahrscheinlich.

Sinner vs Altmaier Prognose: Kommt Sinner auf Sand in Gang?

Der 21-jährige Jannik Sinner gilt als großes Talent in der Tennis-Szene. Im Oktober 2019 zählte der Italiener erstmals zu den besten hundert Spielern der Welt. 2020 zog der Südtiroler dann als jüngster Spieler seit Novak Djokovic im Jahr 2006 ins Viertelfinale der French Open ein. Im Jahr 2022 schaffte es der „Rote Baron“ danach auch bei den Australian Open, in Wimbledon und bei den US Open in die Runde der letzten Acht.

In diesem Jahr blieb Sinner auf Sand noch etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück und ließ sein großes Potenzial lediglich in einigen Matches aufblitzen. Bei seinem French-Open-Auftaktsieg gegen den Franzosen Alexandre Muller punktete er in 83 Prozent aller Fälle, wenn der erste Aufschlag kam. Am Ende verlor der Italiener kein einziges seiner Aufschlagspiele und ging mit einem 6:1, 6:4 und 6:1 vom Court.

Im Jahr 2020 hatte Daniel Altmaier in Paris mit seinem Einzug ins Achtelfinale der French Open schon mal für Furore gesorgt. Mit zwei weiteren Halbfinal-Teilnahmen bei ATP-Turnieren sowie drei Challenger-Siegen kletterte der Kempener in der Weltrangliste erstmals unter die Top 100. Aktuell wird der Deutsche auf Rang 79 geführt und steht damit 26 Ränge schlechter da als bei seinem Karriere-High im Mai 2022 (53).

Vor allem auf Sand spielt Altmaier aber ein gutes Jahr 2023. Hier steht die Bilanz bei 13:5. So zog der deutsche Profi beim Masters in Madrid als Lucky Loser sensationell ins Viertelfinale ein. Grundsätzlich fühlt sich der Schützling von Coach Alberto Mancini auf der roten Asche recht wohl und feierte sechs seiner sieben Challenger-Turniersiege auf diesem Belag. In Runde 1 der French Open profitierte Altmaier allerdings auch von den vielen einfachen Fehlern seines Gegners.

Sinner - Altmaier Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 1:2 Cerundolo, 2:1 Shevchenko, 2:0 Kokkinakis, DQ Musetti, 2:1 Nishioka

Letzte 5 Spiele Altmaier: 3:0 Hüsler, 1:2 Tiafoe, 2:1 Zeppieri, 2:0 Ymer, 2:0 Kovalik

Letztes Spiel Sinner vs Altmaier: 3:2

Beide Spieler trafen bisher nur einmal aufeinander. In der ersten Runde der US Open 2022 war Daniel Altmaier für Jannik Sinner aber eine harte Nuss. Der Italiener brauchte beim 5:7, 6:2, 6:1, 3:6 und 6:1 fünf Sätze zum Weiterkommen.

Unser Sinner - Altmaier Tipp: Altmaier gewinnt mindestens einen Satz

Natürlich ist Jannik Sinner in diesem Duell der klare Favorit. Auch ein Weiterkommen des Italieners steht nicht in Frage. Nun geht es nur darum, wie sehr der Deutsche seinen Gegner ärgern kann. Nach der guten Leistung in Runde 1 und dem Erstrunden-Match bei den US Open 2022 gegen den „Roten Baron“ trauen wir Altmaier auch dieses Mal mindestens den Gewinn eines Satzes zu.