Sinner - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2025

SPORT1 Betting 05.06.2025 • 18:00 Uhr Sinner - Djokovic Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine French Open 2025 Wette | Wer erreicht das Endspiel?

Unser Sinner - Djokovic Sportwetten Tipp zum French Open 2025 Spiel lautet: Im Halbfinale von Paris trifft der Altmeister aus Serbien auf den Weltranglistenersten aus Italien. Beim Wett Tipp heute dürfte der Südtiroler das Generationenduell für sich entscheiden.

Man muss Novak Djokovic bei den French Open 2025 auf dem Zettel haben. Das hat der Serbe mit seinem souveränen Weg in die Runde der letzten Vier, auf dem er nur einen Satz abgegeben hat, gezeigt. Doch in der Sinner Djokovic Prognose wartet auf den Rekord-Grand-Slam-Gewinner nun eine besonders schwere Aufgabe.

Denn der Weltranglistenerste Jannik Sinner hat seine Dopingsperre völlig unbeschadet überstanden und baut aktuell seine Major-Bilanz auch in Roland Garros kontinuierlich aus. Am Ende entscheiden wir uns mit einer Quote von 2,15 bei Winamax für den Sinner Djokovic Wett Tipp heute “Sieg Sinner in 3 Sätzen”.

Darum tippen wir bei Sinner vs Djokovic auf “Sieg Sinner in 3 Sätzen”:

Sinner hat die letzten 19 Matches bei einem Major alle gewonnen

Djokovic hat die jüngsten vier Duelle gegen den Italiener alle verloren

Die Nummer 1 der Welt ist bei den French Open 2025 noch ohne Satzverlust

Sinner vs Djokovic Quoten Analyse:

Der Weltranglistenerste hat bei den besten Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, aktuell ein besonderes Standing. Der Italiener trifft auf einen formstarken Rekord-Grand-Slam-Gewinner, der auf Platz 6 des ATP-Rankings steht. Trotzdem fallen die Sinner vs Djokovic Wettquoten sehr eindeutig aus.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für ein Weiterkommen des Serben Sinner gegen Djokovic Quoten zwischen 4,00 und 4,40.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Djokovic Prognose: Bekommt die Nummer 1 der Welt im Halbfinale Probleme?

Viele Fans und Experten fragten sich, wie Jannik Sinner seine dreimonatige Dopingsperre verkraftet hat. Doch schon bei seinem Comeback-Turnier, dem Masters in Rom, zog der Italiener ins Finale ein und musste sich dort lediglich Carlos Alcaraz geschlagen geben. Und auch bei den French Open macht der Südtiroler dort weiter, wo er bei den Australian Open 2025 aufgehört hat. Das 6-1, 7-5, 6-0 am Mittwoch gegen Alexander Bublik war der 19. Sieg in Folge bei einem Grand Slam. Diese Serie spielt bei unserem Sinner Djokovic Tipp natürlich eine große Rolle.

Auch steht die Nummer 1 der Welt 2025 bei einer tollen Serie von 17-1. In der zweiten Hälfte der vergangenen Saison konnte Sinner fünf Turniere gewinnen, darunter die US Open und die ATP Finals. Und auch beim ersten Major des Jahres 2025 in Melbourne war der Mann aus Innichen nicht zu stoppen. Beim laufenden Turnier hat er noch keinen Satz abgegeben und hatte vor dem Viertelfinale gerade mal 30 Games liegen gelassen. Nun hofft der Italiener auf seinen ersten Finaleinzug bei den French Open. Im Vorjahr hatte der 23-Jährige in Roland Garros im Halbfinale gegen Alcaraz verloren.

Als Nummer 6 der Setzliste gehörte Novak Djokovic bei den French Open nicht unbedingt zum Kreis der absoluten Topfavoriten. Der Serbe war mit einem Erstrunden-Aus bei den Masters von Monte-Carlo und Madrid auch gar nicht gut in die Sandplatz-Saison gekommen. Doch beim ATP 250 von Genf holte sich “Nole” mit dem Sieg im Endspiel gegen Hurkacz die nötige Form für das Major in Paris. Und auf dem Weg ins Viertelfinale hatte der “Djoker” keinen einzigen Satz abgegeben. In der Runde der letzten Acht gegen Alexander Zverev ging diese Bilanz zwar gleich im ersten Durchgang in die Brüche.

Doch danach passte Djokovic seine Taktik auf das Spiel des Deutschen an und brachte den Weltranglistendritten mit einem variablen Spiel, kurzen Ballwechseln und vielen Stoppbällen zur Verzweiflung. Am Ende stand für den Serben ein souveränes 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 zu Buche. So darf der 38-Jährige nach seinem 101. Sieg in Roland Garros weiter von seinem 25. Grand-Slam-Titel träumen. Seit den US Open 2023 wartet “Nole” allerdings auf einen weiteren Major-Triumph. Der “Djoker” ist der älteste Halbfinalist bei den French Open seit Pancho Gonzales im Jahr 1968.

Sinner - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:0 Bublik, 3:0 Rublev, 3:0 Lehecka, 3:0 Gasquet, 3:0 Rinderknech

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:1 Zverev, 3:0 Norrie, 3:0 Misolic, 3:0 Moutet, 3:0 McDonald

Letzte 5 Spiele Sinner vs Djokovic: 2:1, 2:0, 3:1, 2:1, 0:2

Für die Sinner Djokovic Prognose schauen wir natürlich auch auf den direkten Vergleich. Beide Spieler standen sich insgesamt neunmal gegenüber. Die ersten vier Duelle zwischen 2021 und 2023 gingen alle an Djokovic.

Doch von den jüngsten sechs Aufeinandertreffen konnte der Serbe nur noch ein Spiel für sich entscheiden. Bei Majors duellierten sich die Profis dreimal. 2022 und 2023 setzte sich der “Djoker” in Wimbledon durch.

Das letzte Duell im Vorjahr bei den Australian Open ging aber in vier Sätzen an den Italiener. Buchmacher VBET ist einer der wenigen Anbieter auf dem deutschen Markt, bei dem man für die French Open Handicapwetten auf den Games-Vorsprung abgeben kann.

Unser Sinner - Djokovic Tipp: Sieg Sinner in 3 Sätzen

Mit dem Erfolg gegen Alexander Zverev hat Novak Djokovic ein Zeichen gesetzt. Der Serbe gehört noch längst nicht zum alten Eisen. Doch Jannik Sinner spielt seit Monaten auf einem eigenen Level.

Seit Wimbledon 2024 hat der Südtiroler kein Grand-Slam-Spiel mehr verloren und ist bei den French Open noch ohne Satzverlust. Hier kann aktuell mit Carlos Alcaraz lediglich ein Spieler auf der Welt mithalten.

Zudem hat der “Djoker” die letzten vier Duelle gegen den Italiener alle verloren. Diese Serie dürfte sich fortsetzen. Wir trauen der Nummer 1 sogar einen glatten Sieg zu.