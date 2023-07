Sinner - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Sinner - Djokovic Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Für Jannik Sinner ist der Einzug ins Wimbledon-Finale schon ein großer Erfolg. Hier dürfte die Aufgabe „Novak Djokovic“ nun aber eine Nummer zu groß sein.

In Wimbledon geht es in diesem Jahr nicht nur um den Titel beim ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt. Sondern es steht auch mal wieder der erste Platz in der Weltrangliste auf dem Spiel. Novak Djokovic muss besser abschneiden als sein Konkurrent Carlos Alcaraz, um sich die Pole Position zurückzuholen. Im Halbfinale am Freitag bekommt es der „Joker“ mit dem Italiener Jannik Sinner (ATP Nr. 8) zu tun. Für die Wettanbieter ist die Ausgangslage hier klar. Auch wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,91 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Djokovic mit Game HC -6.5″.

Darum tippen wir bei Sinner vs Djokovic auf „Sieg Djokovic mit Game HC -6.5″:

Djokovic ist in Wimbledon seit 33 Spielen in Folge ungeschlagen.

Auf dem Center Court kassierte der Serbe seine letzte Niederlage 2013.

Sinner ist noch ohne Sieg gegen den „Joker“.

Sinner vs Djokovic Quoten Analyse:

Novak Djokovic fühlt sich in Wimbledon mehr als daheim und kann das Turnier in London zum achten Mal gewinnen. Sein Gegner aus Südtirol hat dagegen zum ersten Mal ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht. Daraus ergibt sich für die Sinner vs Djokovic Prognose eine klare Ausgangsposition. Für die Tennis-Wettanbieter ist der Serbe mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.18 der haushohe Favorit. Auf der Gegenseite wird ein Weiterkommen des Italieners mit Quoten im Schnitt von 4.98 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Djokovic Prognose: Holt sich der Djoker seinen achten SW19-Triumph?

Jannik Sinner, der sich eigentlich auf allen Belägen der Tenniswelt wohlfühlt, bekam es im Viertelfinale mit Roman Safiullin (ATP Nr. 92) zu tun. Im zweiten Satz wackelte der Italiener kurz. Obwohl der 21-jährige hier schon mit einem Break in Führung lag, ging der Durchgang am Ende an seinen Gegner. So musste die Nummer 8 der Welt über vier Sätze gehen. Am Ende stand ein 6:4, 3:6, 6:2 und 6:2 für den Südtiroler auf der Anzeigetafel. 43 von 48 Punkten konnte Sinner nach seinem ersten Aufschlag gewinnen.

Zudem schaffte der Südtiroler sechs Breaks. Nun steht der junge Profi erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale. In vier vorigen Major-Viertelfinals war der Mann aus Innichen immer ausgeschieden. Zudem ist Sinner der dritte Italiener, der in der Geschichte von SW19 die Runde der letzten Vier erreicht hat. Auf dem Weg ins Halbfinale von Wimbledon hat der Italiener lediglich zwei Sätze abgegeben. Der 21-jährige hat viel an seiner körperlichen und geistigen Entwicklung gearbeitet, was sich nun auszahlt.

Novak Djokovic stand gegen Andrey Rublev vor einer schweren Aufgabe. Vor allem im ersten Satz ließ der Russe den „Joker“ viel laufen und drängte ihn immer wieder in die Defensive. Doch der Serbe, der zunächst Probleme mit seinem ersten Aufschlag hatte, ließ sich durch einen verlorenen Durchgang nicht aus der Ruhe bringen und war wieder einmal in den entscheidenden Momenten zur Stelle. So zog die Nummer 2 der Welt am Ende mit einem 4:6, 6:1, 6:4 und 6:3 in sein 46. Major-Halbfinale ein.

Nun will Djokovic seinen fünften Triumph in Folge beim All England Championshipn feiern. An der Church Road hat der Serbe seit 2017 in 33 Spielen keine Niederlage mehr hinnehmen müssen. Schaut man auf den Center Court ist der „Joker“ sogar seit 2013 ungeschlagen. Der Weltranglistenzweite will in seinem „Wohnzimmer“ seinen 24. Grand-Slam-Titel holen und bei SW19 mit dem Rekordgewinner Roger Federer (8 Triumphe) gleichziehen. 2023 steht er bei einer Bilanz von 33:4.

Sinner - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:1 Safiullin, 3:0 Galan, 3:1 Halys, 3:0 Schwartzman, 3:0 Cerundolo

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:1 Rublev, 3:1 Hurkacz, 3:0 Wawrinka, 3:0 Thompson, 3:0 Cachin

Letzte Spiele Sinner vs Djokovic: 0:2, 2:3

Der Sinner vs Djokovic Vergleich spricht für den Serben. 2021 in der zweiten Runde von Monte Carlo setzte sich der „Joker“ auf Sand in zwei Sätzen durch. Besonders dramatisch wurde es dann im Viertelfinale von Wimbledon 2022. Hier lag Sinner schon mit 2:0-Sätzen in Führung, bevor sich der Serbe doch noch mit 5:7, 2:6, 6:3, 6:2 und 6:2 durchsetzte.

Unser Sinner - Djokovic Tipp: Sieg Djokovic mit Game HC -6.5

Djokovic ist wie ein guter Rotwein. Er wird mit dem Alter immer besser. Auf Gras fühlt sich der Serbe besonders wohl. Im Wimbledon scheint kein Kraut gegen den „Joker“ gewachsen. Vor allem, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, wächst Djokovic über sich hinaus. Im letzten Jahr brachte ihn Jannik Sinner im Viertelfinale an seine Grenze. Auch dieses Mal könnte der Italiener seinen Gegner wieder ärgern. Am Ende wird aber der Favorit ins Finale einziehen.