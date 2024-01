Sinner - Medvedev Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2024

Unser Jannik Sinner - Daniil Medvedev Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Finale am 28.01.2024 lautet: Die Quoten der Buchmacher deuten es bereits an: Jannik Sinner ist mit seiner Weltklasse-Form im Finale der Australian Open gegen Daniil Medvedev der klare Favorit. In unserem Wett Tipp heute schließen wir uns dieser Sichtweise an.

Jannik Sinner ist auf bestem Wege zu seinem ersten Grand-Slam-Sieg. Der 22-Jährige gewann 18 seiner vergangenen 19 Matches und verlor bis zum Halbfinale der Australian Open gegen Novak Djokovic keinen einzigen Satz im Turnier. Das erlaubt ihm, mit jeder Menge Energie-Reserven ins Finale zu gehen. Diese könnten für Daniil Medvedev in der aktuellen Lage ein Fremdwort sein. Der russische Top-3-Spieler drehte in seinem Halbfinale gegen Alexander Zverev schon zum zweiten Mal in diesem Turnier einen 0:2-Rückstand.

Unser Wett Tipp heute lautet: „3:1-Sieg Sinner“ mit einer Quote von 3,90 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Jannik Sinner vs Daniil Medvedev auf „3:1-Sieg Sinner“:

Sinner gab im gesamten Turnier bisher nur einen Satz ab.

Medvedev liegt im H2H-Vergleich mit 6:3-Siegen vorne.

Sinner gewann die letzten 3 direkten Duelle, zuletzt 2 Mal in Folge mit 2:1.

Jannik Sinner vs Daniil Medvedev Quoten Analyse:

Der Südtiroler präsentierte sich auch im Halbfinale in bester Verfassung. Sinner beendete die Djokovic-Serie von zehn Halbfinal-Siegen in Folge bei den Australian Open und gab dem Serben in den ersten beiden Sätzen insgesamt nur drei Games ab. Somit sollten Siegquoten bis 1,42 niemanden mehr verwundern.

Medvedev schuftete in seinem Halbfinale gegen Alexander Zverev, absolvierte sein drittes 5-Satz-Match im Turnier und drehte einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Für das Finale deuten Quoten von rund 3,00 nach einer eindeutigen Angelegenheit aus. Mit eurem Sportwetten Bonus solltet ihr euch lieber nach anderen Wetten umschauen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jannik Sinner vs Daniil Medvedev Prognose: Sinner startet gigantisch ins Jahr 2024

Ohne Zweifel wirkt Sinner bei den Australian Open wie der stärkste Spieler des Turniers. Der Südtiroler gab im gesamten Turnierverlauf erst einen Satz ab. Diesen verlor er im Halbfinale gegen Djokovic (3:1), indem er den Serben ansonsten dominierte und keinen Breakpoint gegen sich zuließ.

Somit wird der 22-Jährige am Sonntag zum ersten Mal in seiner Karriere ein Grand-Slam-Finale bestreiten, noch dazu als Favorit. Sein Kontrahent im Finale wird Daniil Medvedev sein, der bereits drei 5-Satz-Matches in den Knochen hat und zuletzt im Viertelfinale sowie Halbfinale über die volle Distanz gehen musste.

Im direkten Vergleich der beiden Kontrahenten hat der Russe zwar deutlich die Nase vorne (6:3), doch zusätzlicher Kontext beleuchtet diese Statistik von einer anderen Seite. Sinner gewann die letzten drei Aufeinandertreffen allesamt.

Fraglos ist der Südtiroler seit Ende des vergangenen Jahres der formstärkste Spieler der Tour. Seit Oktober 2023 gewann der erstmalige Grand-Slam-Finalist 18 seiner 19 Matches.

Jannik Sinner - Daniil Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jannik Sinner: 3:1 N. Djokovic, 3:0 A. Rublev, 3:0 K. Khachanov, 3:0 S. Baez, 3:0 J. de Jong.

Letzte 5 Spiele Daniil Medvedev: 3:2 A. Zverev, 3:2 H. Hurkacz, 3:1 N. Borges, 3:0 F. Auger-Aliassime, 3:2 E. Ruusuvuori.

Letzte 5 Spiele Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev: 2:1, 2:1, 2:0, 0:2, 1:2.

Medvedev ist ein cleverer Spieler, der beste Returner der Tour (Return-Ranking 165,8) und darf bereits zum dritten Mal im Finale der Australian Open antreten. Mit diesem Erfahrungs-Vorteil könnte der Weltranglisten-Dritte zumindest einen Satz für sich behaupten.

Ansonsten hat Sinner im Laufe des Turniers dermaßen dominiert, dass ihm deutlich mehr Körner als seinem Kontrahenten zur Verfügung stehen sollten. Während Medvedev bereits drei Matches mit knapp vier Stunden Spielzeit oder mehr absolvierte, war das Halbfinale des Südtirolers mit 3:22 Stunden sein längstes Match im gesamten Turnier.

Ein Finale gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten zu gewinnen, wäre für den formstärksten Spieler der Tour ebenfalls kein Novum. Die letzten beiden Endspiele zwischen Sinner und Medvedev gewann jeweils der 22-Jährige (2:1, 2:0).

Lässt sich Jannik Sinner nicht aus der Ruhe bringen, sollte ein Sieg ohne Satzverlust eine Option sein. Setzt ihr bei Oddset auf „3:0-Sieg-Sinner“, erhaltet ihr eine Quote von 2,80.

Unser Jannik Sinner - Daniil Medvedev Tipp: 3:1-Sieg Sinner

Der einzige offensichtliche Vorteil, den Medvedev in dieses Finale mitbringt, ist sein Erfahrungsschatz. Der Weltranglisten-Dritte absolviert bereits sein drittes Australian-Open-Finale und das sechste Grand-Slam-Finale seiner Karriere. Ansonsten hat Sinner in vielerlei Hinsicht klare Vorteile, wirkte im gesamten Turnier souverän und sparte sich dank einiger kurzer Matches viele Reserven. Zudem durfte der Südtiroler zuletzt drei Siege in Serie gegen Medvedev feiern.