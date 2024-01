Sinner - Rublev Tipp, Prognose & Quoten | Australian Open

Unser Sinner - Rublev Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel lautet: Jannik Sinner zählt aktuell zu den formstärksten Profis auf der Tour. Aus diesem Grund spricht beim Wett Tipp heute vieles für einen recht klaren Sieg des Italieners.

Schon zum Ende des Jahres 2023 war Jannik Sinner in Topform. Der Italiener gewann das ATP 500 in Wien, zog bei den ATP Finals ins Endspiel ein und führte Italien zum Davis-Cup-Titel. Auf diesem Weg schlug der Südtiroler gleich zweimal Novak Djokovic und kletterte auf Platz 4 der Weltrangliste. Auch bei den Australian Open muss man den 22-Jährigen auf dem Zettel haben.

Im Viertelfinale gegen Andrey Rublev entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,55 bei Oddset für die Wette „Sieg Sinner mit HC -1,5″.

Darum tippen wir bei Sinner vs Rublev auf „Sieg Sinner mit HC -1,5″:

Sinner ist bei den Australian Open noch ohne Satzverlust

Der Italiener führt den direkten Vergleich mit 4-2 an

Die Nummer 4 der Welt hat nur 2 der letzten 26 Matches verloren



Sinner vs Rublev Quoten Analyse:

In der Weltrangliste sind beide Profis auf den Plätzen 4 und 5 Nachbarn. Trotzdem schlagen sich die Buchmacher bei der Sinner vs. Rublev Prognose extrem deutlich auf die Seite des Italieners.

So gibt es für ein Weiterkommen von Sinner gerade mal Quoten im Schnitt von 1,26. Für einen Sieg des Russen werden dagegen durchschnittliche Quoten von 3,93 bezahlt. Wenn ihr auf den Underdog setzen wollt, könnt ihr euer Risiko durch Gratiswetten minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Rublev Prognose: Baut der Südtiroler seine tolle Serie aus?

Während andere Spieler zum Beginn des Jahres 2024 die ersten Turniere spielten, absolvierte Jannik Sinner Anfang Januar nur zwei Schaukämpfe. Doch bei seinem ersten Turnier der neuen Saison knüpfte der Italiener gleich an die Leistungen der vergangenen Spielzeit an. In Runde 1 in Melbourne gab es ein 6:4, 7:5, 6:3 gegen Botic van de Zandschulp (ATP Nr. 59). Dann folgten ein 6:2, 6:2, 6:2 gegen Jesper de Jong (ATP Nr. 161) und ein 6:0, 6:1, 6:3 gegen Sebastian Baez (ATP Nr. 29).

Auch im Achtelfinale hielt sich der Südtiroler gegen Karen Khachanov (ATP Nr. 15) makellos und ließ beim 6:4, 7:5, 6:3 erneut keinen Satz liegen. Immerhin konnte Khachanov alleine im zweiten Satz 15 Unforced Errors bei seinem Gegner erzwingen. Doch Sinner verteidigte über das gesamte Match gesehen neun von zehn Breakbällen. Nun steht der 22-Jährige schon zum sechsten Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinale. Seit den US Open 2023 kann der 22-Jährige eine Bilanz von 24:2 vorweisen.

Andrey Rublev kletterte 2020 erstmals in die Top 10 und kann sich seitdem auch unter den besten Spielern der Welt halten. Bei Grand Slams wartet der Russe aber noch auf seinen ersten Halbfinal-Einzug. Das Jahr 2024 ging für den Mann aus Moskau bestens los. Er entschied das Turnier in Hongkong für sich. In Runde 1 der Australian Open brauchte die Nummer 5 der Welt dann aber fünf Sätze gegen Thiago Seyboth Wild (ATP Nr. 77). Danach lief es gegen Eubanks (ATP Nr. 35) und Korda (ATP Nr. 26) deutlich besser.

Hier setzte sich Rublev jeweils in drei Sätzen durch. Doch im Achtelfinale gegen Lokalmatador Alex de Minaur (ATP Nr. 10) wartete die nächste schwere Hürde. Hier stand der 26-Jährige mehr als vier Stunden auf dem Feld und setzte sich am Ende erneut in fünf Sätzen mit 6:4, 6:7, 6:7, 6:3 und 6:0 durch. Damit hat Rublev nach fünf Niederlagen in Serie endlich wieder einen Sieg gegen einen Top-10-Profi gefeiert. Zudem steht der Weltranglisten-Fünfte in dieser noch jungen Saison bei einer Bilanz von 8-0.

Sinner - Rublev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:0 Khachanov, 3:0 Baez, 3:0 De Jong, 3:0 Van De Zandschulp, 2:0 Ruud

Letzte 5 Spiele Rublev: 3:2 De Minaur, 3:0 Korda, 3:0 Eubanks, 3:2 Seyboth Wild, 2:0 Ruusuvuori

Letzte 5 Spiele Sinner vs Rublev: 2:0, 2:0, 0:1, 2:1, 2:0



Beide Profis standen sich schon sechsmal auf dem Court gegenüber. Sinner führt die Bilanz mit 4-2 an. 2023 gewann der Italiener zweimal gegen Rublev und blieb dabei ohne Satzverlust.

Zudem gehen die einzigen beiden Erfolge des Russen in dieser Paarung auf verletzungsbedingte Aufgaben des Südtirolers zurück (2020 und 2022). Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden in Wien ging einer der beiden Sätze ins Tie-Break.

Passiert dies auch im Australian-Open-Viertelfinale, bekommt ihr dafür bei Interwetten eine Quote von 1,65. Vor einer Wette bei diesem Bookie solltet ihr euch den Interwetten Willkommensbonus nicht entgehen lassen.

Unser Sinner - Rublev Tipp: Sieg Sinner mit HC -1,5

Jannik Sinner ist hinter Novak Djokovic und Carlos Alcaraz der Top-Favorit der Buchmacher auf den Titel in Melbourne - und das auch zurecht. Denn der Italiener ist aktuell in der Form seines Lebens.

Auch im Viertelfinale gegen Andrey Rublev spricht alles für den Südtiroler. Gut möglich, dass der Russe den einen oder anderen Satz gewinnt. Gegen die gute Form von Sinner dürfte am Ende aber kein Kraut gewachsen sein.