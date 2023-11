Sinner - Rune Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2023

Unser Jannik Sinner - Holger Rune Sportwetten Tipp zum ATP Finals 2023 Spiel am 16.11.2023 lautet: Ein 2:1-Sieg über Rekordchampion Novak Djokovic unterstreicht die aktuelle Form von Jannik Sinner. In unserem Wett Tipp heute geben wir Holger Rune dennoch eine Chance.

Ausgeruht geht Holger Rune in sein drittes Duell bei den ATP Finals 2023. Der Däne erhielt durch den verletzungsbedingten Rückzug von Stefanos Tsitsipas nach 15 Minuten Spielzeit den Sieg am 2. Spieltag zugesprochen. Im direkten Vergleich mit Tabellenführer Sinner hat der Becker-Schützling die Nase vorne. Trotzdem ist Jannik Sinner nach dem 2:1-Erfolg über Novak Djokovic der klare Quoten-Favorit. Der Südtiroler blickt auf acht Siege in Folge.

Unser Wett Tipp heute lautet dennoch: „Sieg Holger Rune (HC +1,5 Sätze)“ mit einer Quote von 1,87 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Jannik Sinner vs Holger Rune auf „Sieg Holger Rune (HC +1,5 Sätze)“:

Rune führt im Head-to-Head-Vergleich mit 2:0.

Holger Rune konnte bereits Djokovic einen Satz abnehmen.

Sinner ist der Favorit auf den Sieg, nachdem er seine Indoor-Bilanz 2023 auf 15-1 Siege aufpoliert hat.

Jannik Sinner vs Holger Rune Quoten Analyse:

Acht Siege in Serie und eine Indoor-Bilanz von 15-1 Siegen im Jahr 2023 lassen Jannik Sinner zurecht in die Favoritenrolle schlüpfen. Der Lokalmatador wird von den Buchmachern mit Quoten bis 1,33 als klarer Favorit ausgezeichnet.

Im Gegensatz zu seinem dänischen Konkurrenten musste der Südtiroler jedoch in seinem letzten Match über drei Stunden auf dem Feld stehen. Rune hingegen geht nach seinem 15 Minuten-Match gegen Tsitsipas (Aufgabe) ausgeruht in diesen Vergleich. Siegquoten zwischen 3,40 und 3,65 lassen sich in unseren Augen mit einer Gratiswette ohne Einzahlung spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jannik Sinner vs Holger Rune Prognose: Favorit unter Vorbehalt

Die fabelhafte Saison von Jannik Sinner neigt sich ihrem Höhepunkt zu. Am zweiten Spieltag bezwang die Nummer 4 der ATP-Weltrangliste erstmals Novak Djokovic (2:1) und setzte sich damit an die Spitze der „Grünen Gruppe“.

Es war dies sein 59. Sieg der Saison - ein neuer italienischer Rekord in der Open Era! Zudem verbesserte der Erfolg gegen Djokovic seine Bilanz gegen Top-10-Spieler im Jahr 2023 auf 10-5 Siege.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Vor allem im Indoor-Bereich zeigt Sinner aktuell sein ganzes Repertoire. Mit 15-1 Siegen in der Halle ist der Lokalmatador in bestechender Form und kann sich mit einem Sieg gegen Holger Rune für das Halbfinale qualifizieren.

Allerdings sollte Sinner trotz all der positiven Nachrichten der vergangenen Wochen nicht sorglos ins Duell mit dem Dänen starten. Unter Boris Becker hat sich die Nummer 8 der Welt aus dem Formtief der vergangenen Wochen gespielt. Seine Saisonbilanz konnte er auf 43-22 Siege ausbauen.

Jannik Sinner - Holger Rune Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jannik Sinner: 2:1 N. Djokovic, 2:0 S. Tsitsipas, 2:1 M. McDonald, 2:1 D. Medvedev, 2:0 A. Rublev.

Letzte 5 Spiele Holger Rune: 1:0 S. Tsitsipas (Aufgabe), 1:2 N. Djokovic, 1:2 N. Djokovic, 2:0 D. Altmaier, 2:0 D. Thiem.

Letzte Spiele Jannik Sinner vs. Holger Rune: 1:2 (A), 1:2 (Aufgabe Sinner).

Wie die letzten Ergebnisse bereits angedeutet haben, hat Holger Rune wieder sein altes Niveau erreicht. Mit Becker an seiner Seite erreichte der Däne zuletzt das Halbfinale von Basel sowie das Viertelfinale beim Masters 1000 in Paris. Seine letzten beiden vollen Matches bestritt der Achtplatzierte der ATP-Weltrangliste jeweils gegen Djokovic. In diesen trat er als ebenbürtiger Gegner auf und nahm dem Rekordchampion jeweils einen Satz ab.

Das Head-to-Head gegen Sinner fällt aktuell zugunsten des Becker-Schützlings aus (2:0). 2023 gab es dieses Aufeinandertreffen bereits in Monte Carlo, als Rune mit gutem Service (265 Service-Rating) trotz Rückstand einen 2:1-Sieg einfuhr.

Wir können uns für diese Begegnung mindestens ein Tie-Break sehr gut vorstellen, besonders da Rune ausgeruht in den dritten Spieltag geht. Schon gegen Djokovic gingen zwei Sätze über das Tie-Break. Gleich bei Bwin registrieren und für eine Wette auf „Tie-Break: Ja“ eine Quote von 3,90 abstauben.

Unser Jannik Sinner - Holger Rune Tipp: Sieg Holger Rune (HC +1,5 Sätze)

Holger Rune hat sich in den vergangenen Wochen teuer verkauft und seine Schwächephase überwunden. Bereits am ersten Spieltag gegen Djokovic ließ sich der Däne nicht unterkriegen und forcierte nach einem 0:1-Rückstand über den Tie-Break im zweiten Satz noch einen Entscheidungs-Durchgang. Gleiches können wir uns für dieses Duell vorstellen.