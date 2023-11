Sinner - Tsitsipas Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2023

Unser Sinner - Tsitsipas Sportwetten Tipp zum ATP Finals 2023 Spiel am 12.11.2023 lautet: Jannik Sinner hat sich für die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft viel vorgenommen. In unserem Wett Tipp heute trauen wir der Nummer 4 auch einen glatten Auftaktsieg zu.

Ab Sonntag geht das Tennisjahr wieder mit einem absoluten Highlight zu Ende. Bei den ATP Finals 2023 duellieren sich die acht besten Spieler der Saison in der Pala Alpitour in Turin. Die zwei Besten der zwei Vierergruppen qualifizieren sich für das Halbfinale am 18. November. Das Finale steigt einen Tag später. Gespielt werden zwei Gewinnsätze auf Hardcourt. Los geht es am Sonntagnachmittag in der „Grünen Gruppe“.

Lokalmatador Jannik Sinner trifft auf Stefanos Tsitsipas. Laut den Wettquoten hat der Italiener hier die Nase vorne. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,10 bei Oddset die Wette „Sieg Sinner in 2 Sätzen“.

Darum tippen wir bei Sinner vs Tsitsipas auf „Sieg Sinner in 2 Sätzen“:

Sinner steht auf Rang 4 des „Race to Turin“ - Tsitsipas auf Platz 6

Der Südtiroler gewann 9 der letzten 11 Duelle gegen Top-20-Spieler

Tsitsipas schied bei den letzten 3 ATP-Finals immer nach der Gruppenphase aus

Sinner vs Tsitsipas Quoten Analyse:

Jannik Sinner hat als Nummer 4 des „Race to Turin“ zwei Plätze Vorsprung gegenüber Stefanos Tsitsipas. Auch die jüngste Formkurve spricht für den Italiener. So schicken die Buchmacher den Lokalmatador als Favoriten auf den Court.

Bei der Sinner vs Tsitsipas Prognose liegt der Südtiroler mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,45 voran. Für einen Erfolg des Griechen werden Quoten im Schnitt von 2,71 bezahlt. Neben Top-Quoten haben die Bookies auch einen Sportwetten Anbieter Bonus parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Tsitsipas Prognose: Kann Sinner den Heimvorteil nutzen?

2021 nahm Jannik Sinner das erste Mal an den ATP Finals teil. Damals war der Südtiroler aber nur Nachrücker für seinen verletzten Landsmann Matteo Berrettini. In dieser Saison hat sich der 22-Jährige vor allem durch eine überragende zweite Saisonhälfte erstmals direkt für Turin qualifiziert. Der Mann aus Innichen stand 2023 in Wimbledon erstmals in einem Major-Semifinale. Zudem gewann Sinner in Toronto zum ersten Mal ein ATP Masters.

Im Oktober entschied der Italiener auch die Turniere in Peking und Wien für sich. Dort setzte er sich im Finale jeweils gegen Daniil Medvedev durch. So hat die Nummer 4 der Weltrangliste das bisher erfolgreichste Jahr ihrer Karriere absolviert. Besonders stark ist die Bilanz gegen Top-20-Spieler. Hier ging Sinner in neun der vergangenen elf Vergleiche als Sieger vom Feld. Darunter sind auch Erfolge gegen Rublev und Alcaraz.

Stefano Tsitsipas hat gute Erinnerungen an die ATP Finals. 2019 entschied der Grieche die inoffizielle Weltmeisterschaft für sich. Seitdem nahm der Mann aus Athen immer am Jahresabschluss der besten acht Spieler teil. Allerdings war seit dem Triumph vor vier Jahren immer in der Gruppenphase Endstation. Das Jahr ging für den 25-Jährigen mit einer Final-Teilnahme bei den Australian Open gleich gut los.

Zum dritten Mal in Folge konnte Tsitsipas 2023 die Schallmauer von 50 Siegen durchbrechen. Allerdings stehen 52 Siegen in diesem Kalenderjahr auch 23 Niederlagen gegenüber. Mit dem Erfolg beim ATP 250er in Los Cabos reichte es in dieser Saison auch nur für einen Titel. Zuletzt ging es beim 250er in Antwerpen, beim 500er in Wien und beim Masters in Paris aber jeweils wieder ins Halbfinale.

Sinner - Tsitsipas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 2:1 McDonald, 2:1 Medvedev, 2:0 Rublev, 2:0 Tiafoe, 2:0 Sonego

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 1:2 Dimitrov, 2:0 Khachanov, 2:0 Zverev, 2:0 Auger Aliassime. 0:2 Medvedev

Letzte 5 Spiele Sinner vs Tsitsipas: 2:0, 2:3, 0:2, 0:3, 0:2

Beide Profis standen sich schon sieben Mal gegenüber. Tsitsipas führt den Vergleich mit fünf Siegen zu zwei Niederlagen an. In diesem Jahr gab es diese Paarung zweimal. Der Grieche gewann im Achtelfinale der Australian Open in fünf Sätzen.

Einen Monat später konnte sich der Südtiroler dann mit einem Zwei-Satz-Sieg im Achtelfinale von Rotterdam revanchieren. In den letzten Duellen zwischen beiden Spielern ging es meistens immer nur über die Mindestdistanz.

Ist das auch am Sonntag der Fall, gibt es dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,55. Wer sich bei Bet3000 anmelden möchte, findet dazu alle Infos bei uns.

Unser Sinner - Tsitsipas Tipp: Sieg Sinner in 2 Sätzen

Das Momentum und die Form sprechen bei diesem Auftakt-Duell für Sinner. Auch der Heimvorteil dürfte eine Rolle spielen. Zudem darf man die tolle Bilanz des Italieners gegen Spieler aus den Top 20 nicht vergessen.

Gegen die Top-10-Profis steht der Südtiroler sogar bei 8:5 in diesem Jahr. Vier dieser Siege feierte er in den vergangenen paar Wochen. So sehen wir den Lokalmatador auch am Sonntag klar vorne.