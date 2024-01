Sinner - Van de Zandschulp Tipp, Prognose & Quoten

Unser Jannik Sinner - Botic van de Zandschulp Sportwetten Tipp zum Australian Open Spiel am 14.01.2024 lautet: Jannik Sinner hat seine fantastische Spätform des letzten Jahres zum Jahresbeginn bestätigt und seine ersten beiden Matches ohne Satzverlust gewonnen. Ähnlich souverän erwarten wir den Südtiroler in unserem Wett Tipp heute.

Jannik Sinner ist in bestechender Frühform und hat sich in die Favoritenliste der Australian Open eingetragen. Vor allem sein glatter 2:0-Sieg gegen Casper Ruud blieb in Erinnerung. Bereits im vergangenen Jahr zeigte er in seinen ersten beiden Australian-Open-Matches keine Nerven und gewann jeweils zu Null. Botic van de Zandschulp war zu seinen besten Zeiten die Nummer 22 der Welt, ist mittlerweile aber nur noch auf Position 59 gelistet.