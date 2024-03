SK Brann - Barcelona Frauen Tipp Prognose & Quoten 20.03.

Unser SK Brann - Barcelona Sportwetten Tipp zum Champions League Frauen Spiel am 20.03.2024 lautet: Es ist ein Duell David gegen Goliath. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir schon im ersten Durchgang mit einigen Treffern.

Im Viertelfinale der Champions League der Frauen bekommt es SK Brann mit dem FC Barcelona zu tun. Die Norwegerinnen genießen am Mittwoch zunächst Heimrecht, doch bereits im eigenen Wohnzimmer gelten sie als krasser Außenseiter. Auch wir können uns nichts anderes als einen klaren Sieg der Gäste vorstellen. Das Wettangebot ist zwar nicht so üppig, aber dennoch haben wir eine geeignete Option gefunden, die nach Abwägung des entsprechenden Risikos auch noch eine ordentliche Wettquote abwirft.

So lautet unser Wett Tipp heute „Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“ mit einer Quote von 1,65 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei SK Brann vs Barcelona auf „Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“:

Barcelona ist seit 33 Pflichtspielen ungeschlagen (31S, 2U).

Brann verlor das erste Saisonspiel bei Lilleström mit 2:4.

Barca beendete die Gruppenphase mit 27 Toren.

SK Brann vs Barcelona Quoten Analyse:

Quoten von durchgehend unter 1,05 für einen Tipp auf einen Auswärtssieg lassen keinen Zweifel daran, wer für die alten und neuen Wettanbieter in diesem Duell der haushohe Favorit ist. Für Wetten auf Brann gibt es Quoten bis 50,00.

Selbst eine Heim-Niederlage mit zwei Toren Unterschied ist noch mit Werten bis 2,70 quotiert. Allgemein ist das Wettangebot recht dünn. Sinnvolle Optionen sind Torwetten, wobei es auch für mindestens fünf Treffer im Match nur Wettquoten um 2,10 gibt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

SK Brann vs Barcelona Prognose: Barcelona ein paar Nummern zu groß

Der SK Brann wurde im Jahr 2022 norwegischer Meister bei den Frauen und qualifizierte sich so für die Champions League. Im letzten Jahr der nationalen Meisterschaft, die immer innerhalb eines Kalenderjahres abgehalten wird, wurde der Klub nur noch Vierter mit 13 Punkten Rückstand auf Meister Valerenga.

Auch der Start in die neue Saison 2024 war nicht von Erfolg gekrönt. Am vergangenen Wochenende gab es zum Auftakt beim LSK Kvinner eine 2:4-Schlappe. Es war für die Norwegerinnen das erste nationale Liga-Spiel seit vier Monaten. Zwischen November 2023 und März 2024 hielt man sich mit Testspielen und eben Partien in der Königsklasse warm.

Die Gruppenphase der Champions League hat Brann mit einer starken 4-1-1-Bilanz als Zweiter hinter Olympique Lyon abgeschlossen. Während die Französinnen bei nur einem Punkt mehr aber auf 25 Tore kamen, trafen die Norwegerinnen nur neun Mal ins gegnerische Netz. Auf der anderen Seite gab es sieben Gegentore und allein fünf davon gegen Lyon.

Daheim konnten die Skandinavierinnen dem Favoriten trotz eines frühen 0:2-Rückstands noch ein 2:2 abtrotzen, allerdings spielten sie auch 40 Minuten in Überzahl. Gegen OL galten sie Ende Dezember ebenfalls als krasser Außenseiter. Nun, gegen Barcelona, wollen sie zu Hause erneut überraschen.

SK Brann - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele SK Brann: 2:4 LSK Kvinner (A), 2:0 Arna-Bjornar (N), 2:1 St. Pölten (H), 1:0 Slavia Prag (A), 11:0 Viking (N)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 7:0 Costa Adeje Tenerife (H), 2:1 Athletic Bilbao (H), 7:1 Real Sociedad (A), 3:0 Athletic Bilbao (A), 2:0 Atletico Madrid (A)

Letzte Spiele SK Brann vs Barcelona: -

Doch die Gäste aus Spanien sind nochmal ein ganz anderes Kaliber. Erst am vergangenen Wochenende ließen sie ihre Muskeln spielen und gewannen in der heimischen Liga zu Hause gegen Costa Adeje Tenerife mit 7:0. Es war nach dem 7:1 bei Real Sociedad das zweite Liga-Spiel in Folge mit sieben eigenen Treffern. Gleichzeitig blieben die Katalaninnen auch im saisonübergreifend 33. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Sage und schreibe 31 dieser Partien haben sie gewonnen. Zuletzt gab es fünf Pflichtspiel-Siege in Folge bei 21:2 Toren. Die heimische Liga führen die Frauen des FC Barcelona zehn Spieltage vor dem Ende mit neun Punkten Vorsprung vor Real Madrid an.

In der Gruppenphase der Champions League gewannen sie die ersten fünf Partien mit 23:1 Toren, sodass sie sich zum Abschluss noch ein wildes 4:4 bei Benfica Lissabon erlauben konnten. Wetten auf einige Tore der Gäste haben also durchaus ihren Grund. Für einen Tipp auf mindestens vier Treffer Barcas gibt es Quoten bis 1,80. Besonders lohnenswert ist es, wenn man diese Wette unter Verwendung von einem Sportwetten Gutschein platziert. In der Gruppenphase der Königsklasse hatten die Spanierinnen jedenfalls in vier von sechs Fällen mindestens vier eigene Treffer erzielen können.

Unser SK Brann - Barcelona Tipp: „Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“

Die Frauen des FC Barcelona sind amtierende Champions-League-Siegerinnen und gelten auch in dieser Auflage als Top-Favorit auf den Gewinn des Pokals. Es ist wie so oft bei solch ungleichen Duellen: Das Spiel kann mit einem Kantersieg für den Favoriten ausgehen. Es kann sich aber auch bei einem Ergebnis um 2:0 oder 3:0 einpendeln. Nach den letzten Ergebnissen gehen wir aber davon aus, dass die Spanierinnen hier zumindest mehr als nur ein- oder zweimal den Weg ins gegnerische Tor finden. In drei ihrer letzten vier Pflichtspiele trafen sie schon im ersten Durchgang doppelt. Gegen die Norwegerinnen, die zuletzt gegen Kvinner vier Gegentore kassierten, sollte die Partie schon zur Halbzeit entschieden sein.