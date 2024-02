SK Rapid - Austria Wien Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.

Unser SK Rapid - Austria Wien Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 25.02.2024 lautet: Gerade im Hinblick auf die Meisterschaftsrunde könnte das Derby als 6-Punkte-Spiel bewertet werden. Unser Wett Tipp heute bringt keinen Gewinner mit sich.

Der SK Rapid Wien erkämpfte sich zuletzt beim Tabellenzweiten Sturm Graz nach einem zeitigen Rückstand ein 1:1. Neben dem Unentschieden wurden drei der vergangenen fünf Liga-Duelle siegreich gestaltet (1N).

Bei Austria Wien geht es derzeit bergauf. Nach vier sieglosen Partien am Stück (3U, 1N) konnten jüngst zwei Erfolgserlebnisse gegen Hartberg (3:1) und Altach (2:1) verbucht werden.

Unser Wett Tipp heute offenbart keinen Favoriten und führt zu einem Remis. Für diesen Spielausgang hält Interwetten eine Quote von 3,35 bereit.

Darum tippen wir bei SK Rapid vs Austria Wien auf „Unentschieden“:

Die Rapidler bestritten 4 von 9 Heimspielen mit einem Remis (2S, 3N).

3 der letzten 6 Liga-Partien führten bei den Veilchen zu einer Punkteteilung (2S, 1N).

5 der vergangenen 6 Hauptstadt-Derbys im Allianz Stadion brachten ein Unentschieden mit sich.



SK Rapid vs Austria Wien Quoten Analyse:

Obwohl der SCR nur zwei seiner neun Heimspiele in der laufenden Bundesliga-Saison mit einem Sieg beendet hat, zeigt er am Drei-Wege-Markt mit durchschnittlich 1,95 die niedrigste Quote auf.

Allerdings hat Rapid seit April 2016 zu Hause nicht mehr gegen die Austria gewonnen (7U, 4N). Eine erfolgreiche Wette auf „Doppelte Chance X2″ bringt in der Tipwin mobile App den 1,75-fachen Wetteinsatz als Gewinn mit sich.

Im Allgemeinen tendieren die Bookies zu einem offensiv geführten Kräftemessen und gehen von drei oder mehr Toren aus. Zudem ist mit Treffern auf beiden Seiten zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

SK Rapid vs. Austria Wien Prognose: Brechen die Hütteldorfer den heimischen Derby-Fluch?

Bei den Grün-Weißen aus Hütteldorf reichte es im Vorjahr in der Meisterschaftsrunde zum vierten Tabellenplatz und dem damit verbundenen Einzug in die Qualifikation zur Conference League. Dort gingen jedoch die Play-offs gegen Florenz in Summe verloren (1:0, 0:2).

Der Fokus liegt in dieser Spielzeit voll und ganz auf den nationalen Wettbewerben. Im Pokal konnte bereits das Halbfinale erreicht werden und in der österreichischen Bundesliga rangieren die Rapidler derzeit auf Platz sechs. Dieser würde zum Einzug in die Meisterschaftsrunde berechtigen.

Zu Hause boten die Hütteldorfer aber bisweilen keine starken Vorstellungen und offenbarten einen deutlichen Hang zum Unentschieden. Vier der jüngsten sieben Heimspiele führten nämlich zu einer Punkteteilung. Allgemein war nur eines der letzten sieben Duelle im Allianz Stadion von Erfolg gekrönt. Heimstärke sieht in jedem Fall anders aus.

15 der insgesamt 33 Tore kamen auf heimischem Boden zustande. Die Abwehr steht zu Hause mit 13 Gegentoren alles andere als sicher.

SK Rapid - Austria Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 1:1 Sturm Graz (A), 2:0 Wolfsberg (A), 3:1 St. Pölten (H), 0:1 FC Salzburg (H), 2:1 WSG Tirol (A)

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 2:1 SCR Altach (H), 3:1 TSV Hartberg (H), 0:2 Sturm Graz (A), 2:2 Austria Klagenfurt (A), 0:0 LASK Linz (H)

Letzte Spiele SK Rapid vs. Austria Wien: 0:0 (A), 1:3 (A), 3:3 (H), 0:2 (A), 1:2 (H)



Der FK Austria Wien blickt zwar auf zuletzt zwei Erfolgserlebnisse, hatte mit dem SCR Altach und Hartberg aber auch keine sonderbar schwierigen Aufgaben zu bewältigen. Darüber hinaus fanden beide Ansetzungen auf heimischem Boden statt.

Aktuell belegen die Mannen von Trainer Michael Wimmer Rang sieben und träumen vom Einzug in die Meisterschaftsrunde. Der Rückstand auf den kommenden Gegner und Tabellennachbarn beträgt nur einen Punkt. Im Vorjahr belegten die Wiener in der Endabrechnung den 5. Platz. Am Ende wurde das Ticket für die Conference League-Qualifikationsrunden über die Play-offs gelöst.

Die Gruppenphase wurde aber letztlich wie bei Rapid verpasst. Nach dem Ausscheiden gegen Sturm Graz im Viertelfinale des ÖFB-Cups liegt das Augenmerk nun voll und ganz auf der Liga. Dort ging nur eines der vergangenen zehn Spiele verloren. Zuletzt offenbarte die Wimmer-Elf aber einen Hang zum Remis und teilte sich in drei von sechs Begegnungen die Punkte. Seit zwei Fernduellen warten die Veilchen auf ein Erfolgserlebnis (1U, 1N).

Zwei Drittel der Auswärtsspiele in der obersten österreichischen Spielklasse endeten mit weniger als 2,5 Toren. Die Offensive hinterlässt auswärts mit neun Toren in neun Spielen nicht gerade den besten Eindruck. Sportwetten-Fans, die im Wiener-Derby mit maximal zwei Treffern rechnen, erhalten bei NEObet für 10 € Einsatz einen Gewinn von 21,60 €. Weitere Informationen zum Wettanbieter sind unserer NEObet Bewertung zu entnehmen.

Unser SK Rapid - Austria Wien Tipp: „Unentschieden“

Entgegen der gängigen Einschätzung der Buchmacher sehen wir in diesem Duell keinen Favoriten und tendieren zu einem Kräftemessen auf Augenhöhe. Beide Konkurrenten haben ihr Augenmerk auf Platz sechs geworfen und werden nichts unversucht lassen, diesen am Ende auch zu erreichen.

Der Direktvergleich im Allianz Stadion lässt ebenfalls auf eine Punkteteilung schließen. Fünf der letzten sechs Hauptstadt-Derbys dort brachten nämlich ein Remis mit sich.