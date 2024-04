SK Rapid - Sturm Graz Tipp, Prognose, Quoten | 24.04.2024

Unser SK Rapid - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 24.04.2024 lautet: Ähnlich der Einschätzung der Buchmacher sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute keinen klaren Favoriten, räumen aber dem Tabellenzweiten Vorteile ein.

Beide Konkurrenten standen sich jüngst erst in der Meistergruppe gegenüber. Erst am vergangenen Freitag setzten sich „die Schwoazn“ aus Graz knapp mit 1:0 auf heimischem Boden gegen die Rapidler durch. Es war bereits der 17. Saisonsieg für die Grazer.

In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einem engen Match und sehen in diesem die Gäste aus der Steiermark in der leichten Favoritenrolle. Für „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ serviert Betano eine Quote von 1,93.

Darum tippen wir bei SK Rapid vs Sturm Graz auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Sturm Graz holte in der laufenden Spielzeit 13 Punkte mehr als Rapid.

Beide Konkurrenten bestritten 78 Prozent ihrer Liga-Duelle mit weniger als 3,5 Toren.

5 von 6 direkten Aufeinandertreffen im Allianz Stadion in Wien brachten weniger als 3,5 Tore mit sich.



SK Rapid vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt lässt sich auf keinen klaren Favoriten schließen. Die Quoten deuten auf eine ausgeglichene Begegnung hin und bewegen sich für Siegwetten zwischen 2,50 und 2,80, wobei die Gäste aus Graz etwas niedriger bewertet werden. Absolut nachvollziehbar, da die Hauptstädter nur eines der jüngsten sechs Heimspiele gegen den Tabellenzweiten gewonnen haben (3U, 2N).

Von einem Schützenfest gehen die Bookies, darunter einige mit den besten Wett-Apps, nicht aus und preisen den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ entsprechend ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

SK Rapid vs. Sturm Graz Prognose: Beendet Rapid den Negativtrend?

Rapid Wien beanspruchte im vergangenen Jahr den vierten Tabellenplatz, verpasste aber in den Playoffs zur Conference League gegen Fiorentina (1:0, 0:2) die Teilnahme an der Gruppenphase. Der Fokus lag somit voll und ganz auf dem nationalen Geschehen.

In der Meisterschaftsrunde reicht es derzeit genau wie in der letzten Saison für Rang 4. Platz 3 ist jedoch mit nur zwei Zählern Rückstand zum Greifen nahe.

Auf heimischem Boden legte die Elf von Trainer Robert Klauß weniger überzeugende Leistungen an den Tag und holte daheim nur drei der insgesamt neun Saisonsiege (7U, 3N).

Neun der 13 Liga-Paarungen endeten zu Hause mit weniger als 3,5 Toren. Nur vier Mal sollte im eigenen Stadion eine Weiße Weste gehalten werden. Die Abwehr muss sich auf heimischem Boden 15 Gegentore ankreiden lassen.

SK Rapid - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 0:1 Sturm Graz (A), 1:1 Austria Klagenfurt (H), 1:1 Red Bull Salzburg (A), 3:0 Leoben (A), 3:0 TSV Hartberg (A).

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 1:0 SK Rapid (H), 3:1 TSV Hartberg (A), 1:0 LASK (H), 4:3 Red Bull Salzburg (A), 0:1 Red Bull Salzburg (H).

Letzte Spiele SK Rapid vs. Sturm Graz: 0:1 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 3:2 (H), 0:2 (H).



Sturm Graz hat die Fühler in Richtung vierte Meisterschaft ausgestreckt. Die Mannen von Trainer Christian Ilzer sind punktgleich mit Serienmeister Red Bull Salzburg. In den vergangenen beiden Spielzeiten reichte es hinter den Mozartstädtern immer nur für den undankbaren zweiten Platz. In dieser Saison soll die Gier nach dem großen nationalen Titel endlich gestillt werden.

Mut spendet in jedem Fall die bisherige Auswärtsbilanz. Nur eines der 13 Duelle in der Ferne ging im österreichischen Oberhaus verloren. Darüber hinaus stehen acht Siege und vier Remis zu Buche. Die Grazer sind auswärts offensiv sehr gefährlich und trafen bisher in jedem Fernduell. Allgemein stellen die Grazer mit 25 Toren auswärts den besten Angriff. Zudem ließ die Defensive nur sehr wenig zu und hielt in fünf Begegnungen die Null.

Nach dem Kräftemessen mit den Grün-Weißen aus Wien steht das Gipfeltreffen mit Red Bull Salzburg auf der Agenda. Ein Sieg zuvor wäre zweifelsohne Balsam für die Seele und vor allem das eigene Selbstvertrauen. Einschließlich dem Pokal standen zuletzt vier Erfolgserlebnisse zu Buche.

Unser SK Rapid - Sturm Graz Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Spielerisch hat Sturm mit 55,33 Millionen Euro den besseren Kader-Marktwert als die Gastgeber aus Wien (29,48 Mio). Darüber hinaus befinden sich die Hauptstädter in einer Formkrise und setzten sich nur in einem der jüngsten sieben Liga-Duelle durch (5U, 1N).

Die Grazer sind zudem kein gern gesehener Gast in Wien, da diese in nur einem der vergangenen sechs Kräftemessen im Allianz-Stadion leer ausgingen (2S, 3U).