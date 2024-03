Slavia Prag - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten |14.03.2024

Unser Slavia Prag - AC Milan Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.03.2024 lautet: Nach dem Abstieg aus der Champions League erzielte Milan neun Tore in drei Europa-League-Spielen. Für unseren Wett Tipp heute spielen wir deshalb eine Torwette.

Das Hinspiel war für die Rossoneri letztlich eine eindeutige Angelegenheit. Milan gewann im eigenen Stadion mit 4:2 und schaffte dadurch eine angenehme Ausgangslage für das zweite Duell in Prag. Der Angriff der Italiener zeigte sich spielfreudig und sollte daran im Rückspiel anknüpfen können. Slavia Prag bekam es zum zweiten Mal in dieser Europa-League-Saison mit einem europäischen Schwergewicht zu tun. Bereits in der Gruppenphase kassierten die Tschechen eine 0:2-Niederlage gegen AS Rom.

In unserem Wett Tipp heute setzen wir bei Betano mit einer Quote von 1,88 auf „AC Milan Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Slavia Prag vs AC Milan auf „AC Milan Über 1,5 Tore“:

Milan erzielte in allen 3 Europa-League-Spielen Über 1,5 Tore.

Milan erspielte sich im ersten Duell ein klares Chancenplus (2,47:0,49 xG).

Slavia Prag kassierte in 3 der letzten 5 Europa-League-Begegnungen Über 1,5 Gegentore.

Slavia Prag vs AC Milan Quoten Analyse:

Die Gastgeber laufen im Rückspiel einem 2-Tore-Rückstand hinterher und haben schlechte Karten für ein mögliches Weiterkommen. Schon ein einfacher Heimsieg spielt euch bei den Buchmachern Wettquoten bis 3,15 ein.

Milan hat definitiv das Potenzial für einen erneuten Sieg gegen Slavia Prag. Unserer Meinung nach lassen sich die Siegquoten bis 2,20 hervorragend mit einem Sportwetten Gutschein spielen.

Slavia Prag vs AC Milan Prognose: Überlegene Rossoneri

In der Königsklasse hat es für AC Milan nicht zum Einzug in die K.o.-Phase gereicht. Vielleicht war der Abstieg in die Europa League jedoch nicht allzu schlimm. Sowohl gegen Rennes als auch gegen Slavia Prag sind die Rossoneri bislang ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.

Die Aussichten auf einen tiefen Lauf in der Europa League sind extrem gut. Milan ist der aktuellen Konkurrenz einen großen Schritt voraus. Sowohl in den beiden Aufeinandertreffen mit Rennes (3:0, 3:2) als auch im Hinspiel gegen Slavia Prag (4:2) erzielten die Rossoneri Über 1,5 Treffer in der Partie.

Insgesamt jubelten die Anhänger der Mailänder bereits über neun EL-Treffer ihrer Farben. Offensiv ist bislang kein Kraut gegen die Rossoneri, die in allen drei Europa-League-Partien Über 1,5 erwartbare Treffer auflegten, gewachsen.

Inklusive der drei abschließenden Paarungen in der Königsklasse erzielte die Mannschaft von Stefano Pioli in fünf ihrer vergangenen sechs internationalen Auftritte Über 1,5 Tore in der Begegnung.

Slavia Prag - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slavia Prag: 4:0 Teplice (H), 2:4 AC Milan (A), 0:0 Sparta Prag (A), 2:3 n.V. Sparta Prag (H), 3:0 Pardubice (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Empoli (H), 4:2 Slavia Prag (H), 1:0 Lazio Rom (A), 1:1 Atalanta (H), 2:3 Rennes (A).

Letzte Spiele Slavia Prag vs. AC Milan: 2:4 (A).

Slavia Prag bekam im Hinspiel die komplette Offensiv-Power der Italiener zu spüren und hatte dabei selbst großes Glück, dass ihnen überhaupt zwei eigene Treffer gelangen. Mit 0,49 xG hätte es durchaus schlechter ausgehen können.

Die ersten beiden Gruppenspiele schlossen die Tschechen noch ohne Gegentor ab (2:0 vs. Servette Genf, 6:0 vs. FC Sheriff). Danach kassierten die Spieler von Jindrich Trpisovsky jedoch in drei von fünf Auftritten Über 1,5 Gegentore.

Die Diskrepanz zwischen Heim-Gegentoren (0) und Auswärts-Gegentoren (8) ist eklatant, doch kann im zweiten Vergleich mit den Rossoneri weniger gewichtet werden. Bereits in der letzten Runde erzielte Milan zwei Auswärts-Tore gegen Rennes (2:3). Fallen im vierten Mailänder Europa-League-Spiel in Folge Über 2,5 Tore, könnt ihr bei Betano immer noch eine solide Quote von 1,65 einkassieren.

Unser Slavia Prag - AC Milan Tipp: AC Milan Über 1,5 Tore

Die individuelle Klasse im Offensivbereich der Gäste ist extrem hoch. Rafael Leao, der in drei Europa-League-Auftritten bereits zwei Treffer vorgelegt hat und zwei weitere selbst erzielen konnte, ist ein ständiger Unruhe-Herd auf dem linken Flügel. Allein durch seine Dribbel-Künste und Flankenstärke sind zwei Milan-Treffer möglich.