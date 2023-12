Slevin - Hempel Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.2023

Unser Slevin - Hempel Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 17.12.2023 lautet: Florian Hempel hat in Runde 1 der Darts WM 2024 ein machbares Los erwischt. So trauen wir der deutschen Nummer 4 in unserem Wett Tipp heute das Weiterkommen zu.

Fünf deutsche Spieler sind in diesem Jahr bei der Darts-WM im Ally Pally am Start - so viele wie noch nie! Florian Hempel wird als erster deutscher Spieler ins Turniergeschehen eingreifen. Die deutsche Nummer 4 eröffnet die Abend-Session am Sonntag. Hempel bekommt es dabei mit dem jungen Iren Dylan Slevin zu tun. Die Wettquoten schlagen sich auf die Seite des Wahlkölners.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,62 bei NEObet den Wett Tipp heute “Sieg Hempel”.

Darum tippen wir bei Slevin vs Hempel auf “Sieg Hempel”:

Florian Hempel spielt seine 3. WM in Folge

Der Deutsche steht in der Weltrangliste 29 Plätze besser da

Slevin konnte in diesem Jahr auch nicht wirklich überzeugen

Slevin vs Hempel Quoten Analyse:

Dylan Slevin steht auf Platz 88 der Weltrangliste. Florian Hempel ist mit Rang 59 hier etwas besser platziert. So schicken die Buchmacher den Deutschen bei der Slevin vs Hempel Prognose als Favoriten ins Rennen.

Für einen Sieg von Hempel gibt es bei den besten Sportwettenanbietern Quoten im Schnitt von 1,58. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Iren mit durchschnittlichen Quoten von 2,36 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Slevin vs Hempel Prognose: Spielt der Deutsche seine WM-Erfahrung aus?

Dylan Slevin ist in der Szene noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Der junge Ire tauchte 2019 erstmals bei der WDF auf und gewann mit dem irischen Team den Europe Cup Youth. Der Mann aus Borrisokane nutzte danach die Corona-Pandemie und steigerte sein Trainingspensum nochmal deutlich, um dann in den Herrenbereich zu wechseln. Gleich bei seiner erstmaligen Q-School-Teilnahme im Januar 2023 holte sich Slevin eine Pro Tour Card

Der “Slevinator” legte gut los. Beim ersten Players Championship Event des Jahres schaffte er es ins Halbfinale. Hier war das 6:5 gegen Daryl Gurney im Viertelfinale eine Überraschung. Danach folgte aber ein 2:7 gegen Jamie Hughes. Seinen ersten Development Tour Titel gewann der Ire dann Ende März in Milton Keynes. Bei der PDC-WM ist der 21-Jährige 2024 das erste Mal am Start.

Florian Hempel geht in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge bei der WM an den Start. Und das obwohl der 33-Jährige eine extrem enttäuschende erste Jahreshälfte gespielt hatte und bei fast allen Turnieren in der ersten oder zweiten Runde ausgeschieden war. Erst in der zweiten Saisonhälfte ging es für den Wahlkölner deutlich aufwärts. Doch für die WM-Quali über die Pro-Tour-Rangliste kam die Aufholjagd zu spät. So musste Hempel Ende November den PDPA-Qualifier spielen und nutzte diese allerletzte Chance.

2022 hatte der Deutsche sein WM-Debüt gefeiert. Damals zog er mit einem 3:0 gegen Martin Schindler in die zweite Runde ein und gewann dort völlig überraschend mit 3:1 gegen Dimitri van den Bergh, die damalige Nummer 5 der Weltrangliste. Danach folgte das Aus gegen den Australier Raymond Smith (1:4). Im Vorjahr gewann Hempel sein Erstrunden-Match gegen Keegan Brown mit 3:2, schied dann aber in fünf Sätzen gegen Luke Humphries aus. Zieht Hempel erneut in Runde zwei ein, wartet wieder ein Duell mit van den Bergh.

Slevin - Hempel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slevin: 5:6 Campbell, 2:5 Lukeman, 5:3 Fullwell, 2:6 Chisnall, 6:3 O’Shea

Letzte 5 Spiele Hempel: 7:5 Soutar, 6:4 Evetts, 6:2 Sedlacek, 6:5 Peters, 4:5 Klose

Letzte 5 Spiele Slevin vs Hempel: -

Beide Spieler treffen am Sonntag erstmals aufeinander.

Unser Slevin - Hempel Tipp: Sieg Hempel

Schaut man auf das Jahr 2023, hat keiner der beiden Spieler die Nase wirklich vorne. Florian Hempel hat aber einen großen Vorteil. Er war schon zweimal im Ally Pally am Start und hat sich bei der WM bisher immer recht wohl gefühlt.

Der junge Ire feiert dagegen sein WM-Debüt. Zudem kommt der Deutsche rechtzeitig zum Höhepunkt des Jahres, wie er beim PDPA-Qualifier vor wenigen Wochen gezeigt hat, immer besser in Form.