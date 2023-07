Slovan Bratislava - Hesperange Tipp, Prognose & Quoten | 12.07.2023

In der ersten Runde der Qualifikation für die Champions League findet man hier und da schon ein paar bekannte Namen. Zu diesen gehört sicherlich auch Slovan Bratislava aus der Slowakei. Der Klub erwartet am Mittwoch zum Hinspiel die luxemburgischen Gäste von Swift Hesperange.

Die europäische Erfahrung der Luxemburger hält sich in Grenzen und die wenigen Auftritte auf internationaler Bühne verliefen alles andere als erfolgreich. Wir rechnen mit einer klaren Angelegenheit zu Gunsten der Slowaken und entscheiden uns für die Wette „Sieg Bratislava Handicap -1″ mit einer Quote von 1,70 bei Betano .

Darum tippen wir bei Slovan Bratislava vs Hesperange auf „Sieg Bratislava -1″:

Slovan Bratislava vs Hesperange Quoten Analyse:

Slovan Bratislava vs Hesperange Prognose: Slowaken ohne Mühe

Slovan Bratislava ist in der Vorbereitung auf die neue Saison bereits fleißig unterwegs. Vier Testspiele haben die Slowaken seit dem 24. Juni 2023 absolviert, die sie allesamt bei einem Torverhältnis von 11:2 gewonnen haben. In jeder dieser vier Partien schossen sie mindestens zwei Tore.

In der letzten Saison scheiterte Slovan in der zweiten Runde der CL-Quali an Ferencvaros, in der dritten Runde der Europa League-Quali an Olympiakos Piräus und erreichte dann die Gruppenphase der Conference League. In diesem Wettbewerb war dann erst im Achtelfinale Schluss. Insgesamt steht Slovan Bratislava bei 180 Partien auf internationaler Bühne.