Slovan Bratislava – Sturm Graz Tipp, Prognose & Quoten

Unser Slovan Bratislava - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Europa Conference League Spiel am 22.02.2024 lautet: Die Steirer haben mit dem 4:1 im Hinspiel das Tor zum Achtelfinale weit aufgestoßen. In unserem Wett Tipp heute ist nicht zwingend mit einem erneuten Erfolg der „Schwoazn“ zu rechnen.

Der slowakische Rekordmeister Slovan Bratislava sammelte beim 4:1 im Ligaspiel gegen Zlate Moravce gehörig Selbstvertrauen und strebt nach der vernichtenden 1:4-Niederlage im Hinspiel beim erneuten Aufeinandertreffen mit den Grazern nach Wiedergutmachung.

Die Recken aus Österreich kamen dagegen am Sonntag im Heimspiel gegen Rapid Wien nicht über ein 1:1 hinaus. Aufgrund des deutlichen Sieges im Hinspiel fällt es nicht ganz leicht, das erneute Aufeinandertreffen zu prognostizieren. Wir meiden eine Siegwette und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,95 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Slovan Bratislava vs Sturm Graz auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Slovan Bratislava absolvierte 5 von 7 Conference League-Partien mit mehr als 2,5 Toren.

Sturm Graz ist offensiv nicht zu unterschätzen und erzielte bereits im Hinspiel vier Tore.

Der slowakische Rekordmeister traf auf nationaler Ebene in jedem Liga-Heimspiel und absolvierte 70 Prozent der Heimduelle mit mindestens drei Toren.



Slovan Bratislava vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Sofern der Wettanbieter-Einschätzung Glauben geschenkt wird, ist anders als im Hinspiel mit einer Paarung auf Augenhöhe zu rechnen. Die Quoten bei den Siegwetten bewegen sich zwischen 2,50 und 2,55.

Ob die Gäste aus Graz nach dem 4:1 im Hinspiel mit der letzten Entschlossenheit zu Werke gehen, bleibt abzuwarten. Ein Remis wirft in der Tipwin Sportwetten App eine Wettquote von aktuell 3,60 ab.

Ähnlich unserer Prognose rechnen auch die Bookies mit einem offensiv geführten Kräftemessen und tendieren zu drei oder mehr Treffern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Slovan Bratislava vs. Sturm Graz Prognose: Kommen die Slowaken noch einmal zurück?

Slovan Bratislava beanspruchte im Vorjahr zum fünften Mal in Folge die nationale Meisterschaft und dominiert die Liga nach Belieben. Auch in der aktuellen Saison stehen die Mannen von Trainer Vladimir Weiss an der Tabellenspitze und mussten an den bisherigen 20 Spieltagen nur eine Niederlage hinnehmen (16S, 3U). Der Vorsprung auf den Verfolger MSK Zilina beträgt mittlerweile 12 Punkte.

Mit zehn erbeuteten Punkten reichte es in der Conference League-Gruppenphase hinter OSC Lille für Rang 2. Nur eines der drei Heimspiele ging in der Vorrunde verloren (1S, 1U). Zwei der drei Ansetzungen auf heimischem Boden endeten mit drei oder mehr Toren. Zudem brachten alle drei Paarungen im Stadion Tehelne pole beiderseitige Treffer mit sich.

Slovan Bratislava - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slovan Bratislava: 4:1 Zlate Moravce (H), 1:4 Sturm Graz (A), 4:0 MSK Zilina (A), 2:1 Dunajska Streda (H), 1:2 Olimp. Ljubljana (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 1:1 Rapid Wien (H), 4:1 Slovan Bratislava (H), 1:1 RB Salzburg (A), 2:0 Austria Wien (H), 0:3 Sporting Lissabon (A)

Letztes Spiel Slovan Bratislava vs. Sturm Graz: 1:4 (A)

Im österreichischen Oberhaus deutet dagegen Vieles auf einen Zweikampf zwischen dem Serienmeister aus Salzburg und Sturm Graz in Bezug auf die nationale Meisterschaft hin. Mit zwei Punkten Rückstand belegen die Steirer derzeit den zweiten Tabellenplatz.

Zuletzt zeichnete sich auf nationaler Ebene allerdings eine leichte Formschwäche ab. Nur an einem der vergangenen vier Spieltage war Sturm erfolgreich (3U). Immerhin führten drei der letzten fünf Auswärtsspiele in der österreichischen Bundesliga zu drei oder mehr Toren. Graz hat bisweilen in jedem Liga-Auswärtsduell getroffen.

Die „Schwoazn“ scheiterten auch in diesem Jahr zum fünften Mal in der Gruppenphase der Europa League. Am Ende reichte es hinter Sporting Lissabon und Atalanta Bergamo nur für Rang 3. Immerhin sorgte dieser für ein Überwintern in der Conference League.

Der einzige Sieg in der Europa League kam auswärts nach einem 1:0 gegen Tabellenschlusslicht Rakow Czestochowa (1:0) zustande (1U, 4N).

Unser Slovan Bratislava - Sturm Graz Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Schon im Hinspiel boten beide Konkurrenten vor allem offensiv eine sehr gute Leistung und zeigten sich torgefährlich. Aufgrund der deutlichen Niederlage sind die Slowaken beim erneuten Kräftemessen gezwungen zu kommen und laufen zudem Gefahr, sich Konter zu fangen.

Obwohl wir keinen Favoriten benennen können, tendieren wir zu einem offensiv geführten Kräftemessen mit beiderseitigen Toren und darüber hinaus mindestens drei Treffern.