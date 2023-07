Slovan Bratislava - Zrinjski Tipp, Prognose, Quoten | 01.08.2023

Unser Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 01.08.2023 lautet: Schon im vergangenen Jahr standen sich beide Mannschaften gegenüber und boten zwei sehr enge Begegnungen. Damals fand das Duell im Rahmen der Qualifikation zur Conference League statt.

Inspirierenden Offensivfußball oder maximale Risikobereitschaft erwarten wir in diesem Duell nicht. Das ist nicht die schwierigste These, denn im Hinspiel blieben beide Offensiven jeweils unter einem erwartbaren Treffer.

Erst im vergangenen Jahr boten sich beide Mannschaften einen Vergleich mit höchster Intensität. Damals konnte sich Slovan Bratislava erst im Elfmeterschießen durchsetzen. Unser Tipp: „Beide treffen: Nein & Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,86 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Slovan Bratislava vs Zrinjski Mostar auf „Beide treffen: Nein & Unter 2,5 Tore“:

Slovan Bratislava vs Zrinjski Mostar Quoten Analyse:

Im Quotenvergleich gewichten die Buchmacher den Heimvorteil recht großzügig. Slovan Bratislava startet mit Siegquoten von 1,82 bis 1,95 als Favorit ins Rückspiel. In dieser Hinsicht könnte sich eine Wette auf die Hausherren lohnen.

Zrinjski Mostar hatte im Hinspiel minimal mehr erwartbare Tore (0,61 xG) als Slovan Bratislava (0,43 xG). Aus dieser Perspektive betrachtet könnte sich in Quoten zwischen 4,00 und 4,30 ein Value für einen Auswärtssieg befinden. Mit dem Vergleich aus der vergangenen Spielzeit im Hinterkopf lohnt sich eine risikofreie Freebet bei diesen Buchmachern .

Slovan Bratislava vs Zrinjski Mostar Prognose: Mehr Augenhöhe geht nicht

Der slowakische Meister empfängt den bosnischen Titelträger zum zweiten Aufeinandertreffen in der CL-Qualifikation. Nach einem 1:0-Erfolg in einem ausgeglichenen Hinspiel gehen die Belasi mit leichtem Rückenwind ins Rückspiel.

Schon im vergangenen Jahr trafen beide Mannschaften in einer internationalen Qualifikation aufeinander. 2022 ging es in der Conference-League-Quali ordentlich zur Sache. Nachdem beide Mannschaften jeweils einen 1:0-Sieg nach 90 Minuten auf dem Zettel hatten, setzte sich Slovan Bratislava im Elfmeterschießen durch.

Wenn wir auf die noch junge Saison der Hausherren schauen, entdecken wir gewisse Parallelen zu diesen Werten: Slovan Bratislava hat bisher vier Pflichtspiele absolviert - alle vier Begegnungen wurden mit Unter 2,5 Toren abgepfiffen. Darüber hinaus kam in den vergangenen drei Pflichtspielen die Wette auf „Beide treffen: Nein“ durch.

Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar Statistik & Bilanz:

Die Favoritenrolle der Hausherren lässt sich in Teilen ihrer Heimstärke ableiten. Slovan Bratislava hat in der vergangenen Saison auf nationaler Ebene kein Heimspiel verloren und 2,64 Punkte pro Partie eingefahren. Sogar in der Conference League verloren die Slowaken nach regulärer Spielzeit kein Heimspiel.