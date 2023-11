Slowakei – Island Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2023

Unser Slowakei - Island Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 16.11.2023 lautet: Ähnlich dem Hinspiel sehen wir auch beim erneuten Aufeinandertreffen in unserem Wett Tipp heute die Slowakei im Vorteil.

Die dritte Qualifikation für eine EM-Endrunde scheint für die Slowaken zum Greifen nahe. Bereits ein Remis gegen Island könnte reichen, um das Ticket für die EURO 2024 in Deutschland zu lösen. Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung (2S, 1U) ist Rang 2 zumindest rechnerisch für die Isländer noch möglich, die Qualifikation würde aber an ein Fußballwunder grenzen.

In einem ausgeglichenen Match bietet sich unser Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,98 bei Oddset an.

Darum tippen wir bei Slowakei vs Island auf „Beide Teams treffen“:

Die Slowaken haben nur eines von 4 Qualifikationsspielen auf heimischem Boden verloren (2S, 1U) und trafen in 2 der letzten 3 Duelle im eigenen Land.

Island erzielte im Schnitt 2,67 Tore pro EM-Quali-Auswärtsspiel und traf in 2 von 3 Fernduellen.

Unabhängig vom Austragungsort endeten alle 6 Kräftemessen zwischen beiden Nationen mit beiderseitigen Toren.

Slowakei vs Island Quoten Analyse:

Aufgrund des Heimvorteils und der größeren Qualität im Kader sind die Slowaken als Favorit auf den Sieg gesetzt und werden bei den Wettanbietern im Durchschnitt mit einer Slowakei Island Wettquote von 1,75 bewertet. Obwohl der Triumph der Isländer nicht gänzlich ausgeschlossen wird, verspricht er den mehr als 4,75-fachen Wetteinsatz und wirkt recht unwahrscheinlich, zumal die „Strákarnir okkar“ nur eine der drei Begegnungen auf slowakischem Boden siegreich gestalteten (3N).

Obwohl bisweilen alle sechs Paarungen zwischen beiden Nationen Tore von beiden Seiten mit sich brachten, ist mit einem ähnlichen Szenario diesmal laut Buchmacher-Bewertung nicht zwingend zu rechnen. Neben vielversprechenden Wettquoten bietet der eine oder andere Bookie in unserem Wettanbieter Vergleich auch Gratis Wettguthaben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Slowakei vs. Island Prognose: Bestätigt Island gegen die Mitteleuropäer den Aufwärtstrend?

Neben Gruppensieger Portugal fungieren die Slowaken als zweite treibende Kraft in der Gruppe J und haben große Chancen, sich den zweiten Tabellenplatz zu erspielen. Hinter Portugal besticht die Elf von Trainer Francesco Calzona durch die meisten Erfolgserlebnisse in der Gruppe J. Fünf Siege waren es an der Zahl. Lediglich gegen Cristiano Ronaldo und Co. mussten zwei Niederlagen akzeptiert werden (5S, 1U).

Der Vorsprung auf den Verfolger aus Luxemburg ist auf fünf Punkte angewachsen. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses dürfte ein Remis gegen Island reichen, um bei der EM 2024 in Deutschland dabei zu sein.

Zu Hause legten die Slowaken eine defensive Spielweise an den Tag, trafen aber in zwei der letzten drei EM-Qualifikationsduelle im eigenen Stadion. Allgemein ist die Offensive mit fünf Toren in vier Heimspielen noch ausbaufähig.

Slowakei - Island Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slowakei: 1:0 Luxemburg (A), 2:3 Portugal (A), 3:0 Liechtenstein (H), 0:1 Portugal (H), 1:0 Liechtenstein (A).

Letzte 5 Spiele Island: 4:0 Liechtenstein (H), 1:1 Luxemburg (H), 1:0 Bosnien-Herzegowina (H), 1:3 Luxemburg (A), 0:1 Portugal (H).

Letzte Spiele Slowakei vs. Island: 2:1 (A), 3:1 (H), 1:1 (A), 1:2 (H), 2:1 (H).

Die Isländer verpassten zuletzt die Teilnahme an der EURO 2020 und haben trotz Leistungssteigerung (2S, 1U) auch im Hinblick auf die EM 2024 kaum noch Chancen, das Ticket zu lösen. Sechs Punkte fehlen auf den Tabellenzweiten aus der Slowakei. Zudem warten mit den Slowaken und Portugal an den letzten beiden Spieltagen keine leichten Aufgaben.

Den Isländern ist mit acht Auswärtstoren in drei Spielen ein gesunder Zug zum gegnerischen Tor zu attestieren, allerdings wurden sieben Tore in Liechtenstein erzielt. Trotz allem sollte nur in Bosnien-Herzegowina ein eigener Treffer verpasst werden. Defensiv müssen sich die Nordeuropäer sechs Tore in den gegnerischen Stadien ankreiden lassen und standen somit auswärts alles andere als sicher. Im Zuge der EM-Quali endete nur eines der drei Duelle in der Ferne als „Clean Sheet“, zwei Auswärtsspiele wurden verloren. Alle drei Auswärtspartien brachten mehr als 2,5 Tore mit sich.

Unser Slowakei – Island Tipp: Beide Teams treffen

Bereits im Hinspiel behielten die Slowaken in Island die Oberhand und setzten sich knapp mit 2:1 durch. Nur eines der direkten Duelle mit den Mitteleuropäern entschieden die Isländer für sich (1U, 4N).

Da den Gastgebern aber bereits ein Remis reichen würde, ist eine Siegwette sehr gewagt. Vielmehr offenbarte der Direktvergleich bei jedem Duell Tore auf beiden Seiten.