Slowakei - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 08.09.2023

Unser Slowakei - Portugal Tipp zum EM Quali Spiel am 08.09.2023 lautet: Die Selecao marschiert mit großen Schritten in Richtung EM 2024. Auch das Gastspiel am Freitag in Bratislava dürfte nicht zum Stolperstein werden.

In der Qualifikationsgruppe J für die EM 2024 läuft alles nach Plan. Der große Favorit Portugal führt die Tabelle mit vier Siegen aus vier Spielen sowie einem Torverhältnis von 14:0 an. Dahinter darf sich die Slowakei mit zehn Punkten aber auch große Hoffnungen auf das zweite Ticket machen.

Am Freitag kommt es in Bratislava zum direkten Aufeinandertreffen der beiden noch ungeschlagenen Top-Teams. Für die Buchmacher sind die Gäste hier die klaren Favoriten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bwin die Wette „Sieg Portugal & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Slowakei vs Portugal auf „Sieg Portugal & Über 1,5 Tore“:

Portugal steht in der Weltrangliste unter den Top 10

Die Selecao hat die letzten 6 Spiele in der EM-Quali alle gewonnen (22:0 Tore)

Die Slowakei ist noch ohne Sieg gegen die Portugiesen

Slowakei vs Portugal Quoten Analyse:

Die portugiesische Nationalmannschaft wird aktuell in der Weltrangliste auf Platz 9 geführt. Die Slowakei findet man im FIFA-Ranking dagegen lediglich auf Rang 47. Zusammen mit der deutlich höheren Qualität ergibt sich dadurch aus Sicht der besten Buchmacher ein klares Bild.

Für einen Sieg der Gäste gibt es lediglich Quoten im Schnitt von 1,44. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Hausherren durchschnittliche Quoten von 7,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Slowakei vs Portugal Prognose: Bleibt die Bilanz der Selecao makellos?

Die Slowakei möchte nach der Teilnahme an den Europameisterschaften 2016 und 2021 die dritte EM-Endrunde in Folge erreichen. Das Ticket für die WM 2022 wurde allerdings mit nur drei Siegen in zehn Partien klar verpasst. So wurde vor gut einem Jahr der Italiener Francesco Calzona, der zuvor bei Napoli als Assistent von Meistercoach Luciano Spalletti gearbeitet hatte, als neuer Nationaltrainer verpflichtet. Im ersten Spiel unter dem neuen Chef setzte es eine bittere 1:2-Heimpleite gegen Aserbaidschan.

Aber seitdem ist die Auswahl ungeschlagen. Allerdings blendet die Bilanz von sieben Spielen in Serie ohne Niederlage etwas. Daheim spielte man gegen Teams wie Weißrussland (1:1) oder Luxemburg (0:0) nur remis. Zudem glückte im letzten Spiel vor der Sommerpause nur ein knapper 1:0-Sieg in Liechtenstein. Die Stars der Auswahl sind sicherlich Milan Skriniar (PSG) und Stanislav Lobotka (Napoli). Laszlo Benes, der in der 2. Bundesliga mit dem HSV einen tollen Saisonstart hingelegt hat, wurde ebenfalls ins Aufgebot einberufen.

Nach dem enttäuschenden Aus bei der WM 2022 im Viertelfinale gegen Marokko wurde der langjährige Coach Fernando Santos vor die Tür gesetzt und durch den ehemaligen belgischen Nationaltrainer Roberto Martinez ersetzt. Unter dem neuen Übungsleiter legte die Selecao los wie die Feuerwehr. Die ersten drei Spiele wurden mit einem Gesamt-Torverhältnis von 13:0 gewonnen. Nur im letzten Spiel ließen es die Portugiesen mit einem knappen 1:0-Sieg in Island etwas ruhiger angehen.

Hier hatte die Elf von Coach Martinez zwar 72 Prozent Ballbesitz, tat sich gegen leidenschaftlich verteidigende Isländer aber schwer. Erst in der 89. Minute glückte den Südeuropäern der Lucky Punch. Der neue Coach setzt immer noch auf Veteranen wie Cristiano Ronaldo oder Pepe. Zudem stehen aktuell drei Spieler von PSG, zwei von Barca, zwei von Manchester United und zwei von Manchester City im Aufgebot. Verletzt fehlen Profis wie Renato Sanches, Raphael Guerreiro, Nuno Mendes und Andre Silva.

Slowakei - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slowakei: 1:0 Liechtenstein (A), 2:1 Island (A), 2:0 Bosnien (H), 0:0 Luxemburg (H), 0:0 Chile (H)

Letzte 5 Spiele Portugal: 1:0 Island (A), 3:0 Bosnien (H), 6:0 Luxemburg (A), 4:0 Liechtenstein (H), 0:1 Marokko

Letzte Spiele Slowakei vs Portugal: 0:2 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 0:3 (H)

Beide Nationen trafen erstmals in der Quali für die EM 2000 aufeinander. Hier setzte sich Portugal mit einem 3:0-Auswärtserfolg und einem 1:0-Heimsieg durch. Dann kreuzten sich die Wege im Kampf um die Tickets für die WM 2006. Im Hinspiel daheim glückte den Slowaken mit einem 1:1 der erste Punkt gegen die Portugiesen. Das Rückspiel in Lissabon ging dann aber wieder mit 0:2 verloren.

Unser Slowakei - Portugal Tipp: Sieg Portugal & Über 1,5 Tore

Die Slowakei steht in der EM-Quali gut da und ist seit September 2022 ungeschlagen. Allerdings bekommt man es nun erstmals seit langem wieder mit einem Top-Gegner zu tun. Der Kader der Gäste bringt unfassbar viel Qualität mit. Zudem läuft unter Coach Martinez auch die Offensive wie geschmiert. So dürfte die „Selecao“ den nächsten Sieg in der Gruppe J feiern. Dabei sind auch ein paar Tore zu erwarten.