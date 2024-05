Slowenien - Dänemark Info, Wetten & Vorschau | EM 2024

In unserer Slowenien - Dänemark Info, Wetten & Vorschau für das EM 2024 Spiel am 16.06.2024 findet ihr die relevantesten News, Zahlen und Fakten sowie alle Infos zur TV-Übertragung zum EM Spiel zwischen Slowenien und Dänemark in der Stuttgart Arena.

Obwohl die Dänen bei vergangenen Turnieren oftmals die Rolle des Geheimfavoriten übernahmen, sprang am Ende nie wirklich ein großer Titel heraus. Ein Umstand, der sich bei der EM 2024 ändern soll. Sonderbar groß sind die Chancen bei der starken Konkurrenz aber auch diesmal nicht.

Der erste Gruppenspieltag soll gegen den Underdog Slowenien zu einem Erfolgserlebnis führen. Spielerisch ist „Danish Dynamite“ den Slowenen überlegen. Um eine gute EM zu spielen, ist für beide Mannschaften ein erfolgreicher Einstieg ins Turnier unabdingbar.

Unsere Ergebnis-Vorhersage: Wir sehen die Dänen in der Favoritenrolle und spielen mit einer Quote von 1,78 bei ODDSET auf „Sieg Dänemark“.

Slowenien - Dänemark: Alle EM 2024 Infos auf einen Blick

Paarung: Slowenien vs. Dänemark

Runde: Gruppe C, 1. Spieltag

Datum: 16.06.2024

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Spielort: Stuttgart

Stadion: Stuttgart Arena

Zuschauer: 60.058

Übertragung TV: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF

Übertragung Stream: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF

Schiedsrichter: -

Wann wird Slowenien vs Dänemark angepfiffen?

Die Paarung findet bereits am dritten Wettkampftag, dem 16. Juni 2024, statt. Grundlegend gibt es während des gesamten Turniers drei Anstoßzeiten: 15:00, 18:00 und 21:00 Uhr.

Viele Fans werden dem Kräftemessen, das am Sonntag ab 18:00 Uhr in der MHP Arena in Stuttgart ausgetragen wird, entgegenfiebern. Allerdings ist das Stadion während der Europameisterschaft aufgrund der Auflagen der UEFA unter dem Namen „Stuttgart Arena“ bekannt.

So seht ihr Slowenien - Dänemark live im TV oder Stream:

Sportwetten-Fans aus Deutschland können alle 51 EM-Spiele beim Pay-TV-Sender Magenta TV anschauen. Dennoch gilt es an dieser Stelle zu erwähnen, dass nur fünf Begegnungen exklusiv bei Magenta TV gezeigt werden.

Ein Umstand, der darin begründet liegt, dass ARD und ZDF sich in der Zwischenzeit einen Großteil der Übertragungsrechte aller EM-Paarungen von der Telekom gesichert haben.

34 der 51 Spiele werden live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Zu diesen Begegnungen zählen alle Ansetzungen mit deutscher Beteiligung sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinal-Duelle und das EM-Finale am 14.07.2024 im Berliner Olympiastadion.

In Österreich werden 20 Spiele vom ORF übertragen. Die restlichen Begegnungen der EM 2024 laufen bei Servus TV. In der Schweiz sicherte sich hingegen die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt SRF die Rechte für das komplette Turnier und wird somit alle EM-Spiele übertragen.

Slowenien vs Dänemark: In welchem Stadion wird gespielt?

Als Austragungsstätte fungiert die MHP Arena, die während der EM offiziell als „Stuttgart Arena“ bezeichnet wird. Dort feierte der VfB Stuttgart in dieser Saison vor rund 60.000 Zuschauern große Erfolge und löste sogar das Ticket für die Gruppenphase der Champions League. Ob das Stadion auch einem der beiden EM-Teilnehmer zum Erfolg verhilft, wird sich zeigen.

Insgesamt werden fünf EM-Spiele in Stuttgart ausgetragen. Nur drei Tage nach der ersten Paarung zwischen Slowenien und Dänemark tritt die deutsche Nationalmannschaft in dieser Wirkungsstätte in Erscheinung. Im zweiten Gruppenspiel gilt es gegen Ungarn zu bestehen. Die Ansetzung findet ebenfalls um 18:00 Uhr statt.

Als weitere Gruppenspiele werden in Stuttgart Schottland gegen Ungarn und die Ukraine gegen Belgien ausgetragen. Als krönender Abschluss wird das EM-Viertelfinale am Freitag, den 5. Juli 2024 ausgetragen.

Slowenien Prognose: Wächst der Außenseiter über sich hinaus?

Sonderbar große Titelchancen dürfen sich die Slowenen bei der EM 2024 nicht ausrechnen. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte löste die slowenische Nationalelf das Ticket für eine EM-Endrunde. Die letzte Teilnahme geht bereits auf das Jahr 2000 zurück.

Während der EM-Qualifikation überzeugten die Slowenen allerdings auf ganzer Linie und verpassten in der Gruppe H punktgleich mit Spitzenreiter Dänemark nur knapp den Platz an der Sonne. Nur zwei Niederlagen standen in der gesamten Quali zu Buche. Eine kam gegen Dänemark (1:2) zustande und eine weitere musste gegen Finnland (0:2) hingenommen werden.

Als einer der Garanten des Erfolgs fungiert Benjamin Sesko. Der bei RB Leipzig unter Vertrag stehende Neuner erzielte im Zuge der Qualifikation fünf Tore und ist gleichzeitig mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro der teuerste Spieler in den eigenen Reihen.

An weiteren großen Talenten mangelt es aber. Eine Tatsache, die sich deutlich auf das FIFA-Ranking auswirkt. In diesem ist die Elf von Trainer Matjaz Kek nämlich „nur“ auf Platz 57 anzutreffen und gehört somit nicht zu den Spitzen-Nationen im Fußball. Zuletzt ließen die Slowenen mit einem 2:0 gegen Portugal aufhorchen.

Dänemark Prognose: Zündet „Danish Dynamite“ bei der EM-Endrunde?

Wenngleich sich Dänemark im Zuge der EM-Quali den Platz an der Sonne sicherte, waren die Leistungen nur bedingt zufriedenstellend. Während des Turnierverlaufs leisteten sich die Dänen immer wieder katastrophale Aussetzer. Als historisch ist gewiss die 2:3-Niederlage am zweiten Spieltag gegen Kasachstan zu bewerten.

Zudem entging die Elf von Trainer Kasper Hjulmand am achten Gruppenspieltag mit einem wenig glanzvollen 2:1 gegen den Fußballzwerg San Marino nur knapp einer weiteren Blamage. Trotz eines 0:2 im letzten Spiel gegen Nordirland reichte es am Ende aber dennoch zum Gruppensieg.

Um bei der EURO 2024 in der Gruppe C gegen England, Serbien und auch Slowenien zu bestehen, bedarf es in jedem Fall einer deutlichen Leistungssteigerung. Dabei kann sich der Kader mit einem Marktwert von 364 Millionen Euro durchaus sehen lassen. Rasmus Höjlund ist mit 64 Millionen Euro der teuerste Spieler in den eigenen Reihen. Mit sieben Toren zeigte der Mittelstürmer im Rahmen der EM-Quali einen gehörigen Zug zum gegnerischen Tor auf.

Direktvergleich Slowenien vs Dänemark:

Beide Teams trafen bereits in der EM-Qualifikation aufeinander. Keines der beiden Duelle mussten die Dänen mit einem Misserfolg abschreiben.

Das Hinspiel endete nach 90 Minuten mit einem 1:1. Im Rückspiel setzte sich Dänemark in einem engen Spiel vor heimischer Kulisse mit einem knappen 2:1-Erfolg durch. Satte vier Punkte nahm Dänemark aus den beiden Spielen gegen die Slowenen mit.

Slowenien - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slowenien: 2:0 Portugal (H), 2:2 Malta (A), 1:0 USA (A), 2:1 Kasachstan (H), 1:2 Dänemark (A)

Letzte 5 Spiele Dänemark: 2:0 Färöer (H), 0:0 Schweiz (H), 0:2 Nordirland (A), 2:1 Slowenien (H), 2:1 San Marino (A)

Letzte 5 Spiele Slowenien vs. Dänemark: 1:2 (A), 1:1 (H), 1:2 (H), 0:3 (A), 0:4 (A)

Der Direktvergleich fällt allgemein sehr deutlich zugunsten von „Danish Dynamite“ aus. Fünf Siege und ein Remis sprechen für sich und lassen auch diesmal auf ein Erfolgserlebnis der Dänen hoffen.

Vier der letzten fünf direkten Aufeinandertreffen führten zu drei oder mehr Toren. Interwetten tendiert dennoch zu einem defensiv geführten Kräftemessen und preist den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ entsprechend ein. Neben Interwetten bieten zudem viele weitere Bookies einen zusätzlichen EM Bonus für Sportwetten.

EM 2024 Prognose der Buchmacher zu Slowenien - Dänemark

Dass der Direktvergleich deutlich zugunsten der dänischen Nationalelf ausfällt, ist auch den EM Wettanbietern nicht entgangen.

Am Drei-Weg-Markt ist nämlich eine Tendenz in Richtung „Sieg Dänemark“ zu erkennen. Dieser Spielausgang bringt eine durchschnittliche Quote von 1,78 mit sich. Ein Sieg der Slowenen geht mit Quoten um die 4,60 einher.

Während der gesamten EM-Qualifikation haben beide Teams nur in einem der zehn Gruppenspiele einen eigenen Treffer verpasst. Sollte es auch im direkten Duell zu beiderseitigen Toren kommen, steht teilweise der bis zu zweifache Wetteinsatz im Raum.

Spannende EM 2024 Wetten für Slowenien - Dänemark

Laut Buchmacher-Einschätzung liegt ein knapper 1:0-Erfolg der Dänen im Rahmen des Möglichen und verspricht einen satten Gewinn. Zumindest lässt sich anhand der Slowenien Dänemark EM-Quote von durchschnittlich 6,50 darauf schließen.

Mit sieben Toren konnte im Zuge der EM-Qualifikation Rasmus Höjlund auf ganzer Linie überzeugen. Ob der 21-jährige Däne, der seine Dienste bei Manchester United auf den Platz bringt, auch gegen Slowenien den Unterschied ausmacht, wird sich zeigen.

Gerade das erste Gruppenspiel gestalten die jeweiligen Konkurrenten oftmals aus einer tiefstehenden Defensive, um kein frühes Gegentor zu kassieren. Ein torloses Remis zur Halbzeitpause bringt teilweise den bis zu dreifachen Wetteinsatz mit sich.