Slowenien - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 19.06.2023

Unser Slowenien - Dänemark Tipp zum EM Qualifikation Spiel am 19.06.2023 lautet: Der Start in die Qualifikationsgruppe H deutete große Spannung an. Vier Teams liegen nach drei Spieltagen gleichauf. Dänemark sticht mit einer großartigen Bilanz heraus.

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit versetzte Jonas Wind das Parken-Stadion in Ekstase. Bei der zweiten Hereingabe in Folge behielt der Angreifer die Übersicht und drosch den Ball zum 1:0-Sieg über Nordirland in die Maschen. Ein Treffer, der die dänische Nationalmannschaft zurück an die Spitze der Gruppe H beförderte.

Diese Position soll mit dem zweiten Dreier in Folge gefestigt werden. Wir sehen „Danish Dynamite“ in der Slowenien Dänemark Prognose in der Favoritenrolle und setzen auf einen „Sieg Dänemark“. Dieser ist bei Bet3000 mit einer Quote von 1,90 ausgestattet.

Darum tippen wir bei Slowenien vs Dänemark auf „Sieg Dänemark“:

Dänemark verlor zuletzt übergreifend nur eines von 12 EM-Qualifikationsspielen.

Danish Dynamite blieb in 4 der vergangenen 7 Länderspiele ohne Gegentor.

Nach 3 Spieltagen steht Dänemark bei 7 erspielten Großchancen, Slowenien bei 4.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Slowenien vs Dänemark Quoten Analyse:

Die slowenische Auswahl hat am zweiten Spieltag ihre hervorragende Ausgangsposition abgegeben. Im Duell gegen Finnland musste sich das Team von Matjaz Kek mit 0:2 geschlagen geben.

Etwas besser lief es für den skandinavischen Gruppenfavoriten aus Dänemark. Danish Dynamite setzte sich durch einen 1:0-Heimsieg gegen Nordirland zurück an die Spitze der Gruppe H.

Ein erneuter Sieg der Dänen ist mit Wettquoten zwischen 1,65 und 1,90 für die Buchmacher wahrscheinlicher als ein Dreier der Gastgeber. Slowenien bringt euch mit einem Dreier Quoten bis zu 4,55. Für Wetten ohne Steuer findet ihr hier die passenden Buchmacher.

Slowenien vs Dänemark Prognose: „Ein Stürmer mit Zukunft“

Rasmus Höjlund ist ein hochveranlagter junger Spieler, der aktuell der beste Torschütze der EM-Qualifikation (5 Tore) ist. Obwohl ihm am vergangenen Spieltag kein Treffer gegen Nordirland gelang, erzielte der 20-Jährige fünf Tore in nur drei Partien.

Damit ist er das Aushängeschild einer bisher guten dänischen Offensive. Teamchef Kasper Hjulmand schickt gegen Slowenien einen Angriff aufs Feld, der bereits sieben Großchancen erspielen konnte - Platz 6 im Vergleich.

Nicht ohne Grund gilt die dänische Auswahl als Favorit der Gruppe H. Saisonübergreifend verlor der Tabellenführer nur eines von zwölf Spielen in der EM-Qualifikation.

Nachdem die 2:3-Niederlage in Kasachstan durch den 1:0-Heimerfolg gegen Nordirland wieder gerade gebogen wurde, steht ein Gastspiel bei den Slowenen auf dem Programm. Bisher waren diese direkten Begegnungen stets von Erfolg gekrönt. Dänemark gewann alle vier Aufeinandertreffen mit Slowenien.

In diesen Duellen kassierten die Dänen nur ein einziges Gegentor von Slowenien. Die Defensive gehört auch in dieser Spielzeit zu den besseren der EM-Qualifikation. Ein Beispiel: Gegen Nordirland ließen Kapitän Simon Kjaer und seine Kameraden nur 0,32 erwartbare Tore zu.

Slowenien - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slowenien: 0:2 Finnland (A), 2:0 San Marino (H), 2:1 Kasachstan (A), 1:0 Montenegro (H), 2:1 Rumänien (A).

Letzte 5 Spiele Dänemark: 1:0 Nordirland (H), 2:3 Kasachstan (A), 3:1 Finnland (H), 0:1 Australien (A), 1:2 Frankreich (A).

Letzte Spiele Slowenien vs. Dänemark: 1:2 (H), 0:3 (A), 0:4 (A), 0:2 (H).

Gehen wir genauer auf die bisherigen direkten Duelle ein: In drei der vergangenen vier Aufeinandertreffen gelang der slowenischen Auswahl kein eigener Treffer.

Bereits am vergangenen Spieltag verließ Slowenien im Duell mit Finnland das Feld ohne eigenen Treffer. Ein kleiner Dämpfer, nachdem Angreifer Benjamin Sesko und Co. mit zwei Siegen in Folge in die Qualifikation gestartet waren.

Die Qualifikation zur EM-Endrunde 2024 ist ein großes Ziel der Slowenen, die seit der WM 2010 ausnahmslos jede Endrunde eines großen Turniers vor dem Fernseher verfolgen mussten.

Nach drei Spieltagen hielt Slowenien seine Kontrahenten bei 1,3 erwartbaren Toren - ein Wert unter den fünf besten Teams. Torfestivals sehen wir in den Begegnungen der Zmajceki ohnehin nur selten. Drei der vorangegangenen vier Partien der Hausherren endeten mit Unter 2,5 Toren.

Peilt ihr im Vergleich mit Dänemark eine Wette auf Unter 2,5 Tore in der Partie an, findet ihr unter anderem bei Bet3000 eine Quote von 1,60. Wer seine Wetten gerne über eine App platziert, findet in der Bet3000 App ein passendes Angebot.

Unser Slowenien - Dänemark Tipp: Sieg Dänemark

Dänemark hat den besten Angreifer der bisherigen Qualifikation in seinen Reihen und kann auf eine hundertprozentige Siegquote gegen Slowenien zurückblicken. Individuell sind die Gäste besser aufgestellt und erspielten sich mehr Großchancen (7) als die Hausherren aus Slowenien (4).