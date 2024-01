Slowenien - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 23.01.2024

Unser Slowenien - Dänemark Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 23.01.2024 lautet: Dänemark wurde seiner Rolle als absoluter Titelfavorit im Laufe der Handball EM in Deutschland bisher mehr als gerecht. Gegen Slowenien geht es für den Triple-Weltmeister um nichts Zählbares mehr. Trotzdem sehen wir die Dänen im Wett Tipp heute klar im Vorteil.

Darum tippen wir bei Slowenien vs Dänemark auf „Sieg Dänemark & Über 62,5 Tore“:

Slowenien vs Dänemark Quoten Analyse:

Slowenien vs Dänemark Prognose: Findet die Serie der Dänen jemals ein Ende?

In der Hauptrunde konnte jedoch nur noch ein weiterer Sieg gegen die Niederlande gesammelt werden, somit mussten die slowenischen Träume vom Einzug ins Halbfinale begraben werden. Mit einem Sieg gegen die Dänen könnte jedoch noch der Einzug ins Spiel um Platz 5 gesichert werden, was jedoch ein sehr ambitioniertes Unterfangen werden dürfte.

Slowenien - Dänemark Statistik & Bilanz:

Elf Mal trat eine slowenische Auswahl bisher gegen ein dänisches Team an, der größte Erfolg dabei blieb jedoch ein Remis in einem Testspiel im Jahr 2012. Alle weiteren Partien wurden von Dänemark teils sehr deutlich gewonnen. Im Schnitt erzielten die Dänen in ihren Begegnungen mit Slowenien 33,4 Treffer und mussten 27 Gegentore einstecken.

Übrigens konnten die Dänen in fünf der letzten sieben Spiele gegen Slowenien mindestens 34 Treffer auflegen. Eine Wette auf eine ähnliche Ausbeute in der kommenden Partie wäre also sicherlich nicht die schlechteste Idee, vor allem in Verbindung mit dem tollen Winamax Sportwetten Bonus.