Slowenien - Finnland Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2023

Unser Slowenien - Finnland Tipp zum EM Quali Spiel am 14.10.2023 lautet: Die Gruppe H führt ein Quartett an, das nur einen Punkt trennt. Slowenien und Finnland zählen zur Spitze. Nach den ersten Begegnungen der Finnen erwarten wir keinen Chancen-Wucher.

Slowenien führt zur Zeit die Gruppe H mit 13 Punkten an. Finnland hat sich mit nur einem Zähler weniger an die Hausherren herangepirscht. Das erste Duell zwischen den beiden Nationalteams entschied der Gruppen-Dritte dank seiner großen Effektivität für sich (2:0).

Für Slowenien war die unglückliche 0:2-Niederlage das einzige verlorene Gruppenspiel. Vor heimischer Kulisse gehen die Zmajceki als Favorit ins Spiel. Unser Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 1,66 bei DAZN Bet .

Darum tippen wir bei Slowenien vs. Finnland auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Slowenien vs Finnland Quoten Analyse:

Seit 2018 steht Matjaz Kek als Teamchef der slowenischen Nationalmannschaft an der Seitenlinie. Während der EM-Qualifikation holten die Zmajceki sieben Punkte aus drei Heimspielen. Im zweiten Aufeinandertreffen mit Finnland vergeben die Buchmacher, darunter auch die deutschen Wettanbieter , Siegquoten bis 1,90 für einen Heimsieg.

Finnland hat mit Kapitän Lukas Hradecky und der davor agierenden Fünferkette eine starke Defensive, die bisher nur in zwei Qualifikationsspielen überwunden werden konnte. Offensiv sind die Gäste auf hohe Effektivität angewiesen. Ein gewagter Ansatz, der gerne zu torarmen Begegnungen führt. Wettquoten zwischen 4,10 und 4,60 machen den Gruppen-Dritten zum Herausforderer.

Slowenien vs Finnland Prognose: Herausforderer mit Defensiv-Qualitäten

Das hat dem Tabellendritten der Gruppe H ausgereicht, um vier Siege aus den ersten sechs Partien einzufahren. Dabei lässt sich die starke Abwehrarbeit ebenfalls erkennen. In keinem der vier erfolgreichen Spiele hat die Auswahl von Markku Kanerva ein Gegentor zugelassen.

In der bisherigen Qualifikation erlaubte Finnland es einzig und allein den Dänen, ein Tor gegen sie zu erzielen. Dänemark nahm diese Einladung dankend an und erzielte gleich vier Treffer in zwei direkten Duellen.