Slowenien - Nordirland Tipp, Prognose, Quoten| 07.09.2023

Unser Slowenien - Nordirland Tipp zum EM-Quali Spiel am 07.09.2023 lautet: In einem defensiv geführten Kräftemessen gehen wir von wenigen Toren aus.

Die Slowenen boten in der Quali zuletzt gegen Dänemark eine starke Leistung und gingen trotz lediglich 37 Prozent Ballbesitz nach 25 Minuten durch Andraz Sporar in Front. Wenngleich den Gästen noch vor der Pause der Ausgleich gelang, retteten die Mannen aus Zentraleuropa das Remis über die Zeit. Nordirland blamierte sich jüngst mit einem 0:1 gegen Kasachstan im Rahmen der Gruppe H.

In einem mit wenigen Highlights gespickten Match sehen wir keinen Favoriten und entscheiden uns für eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,52 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Slowenien vs Nordirland auf „Unter 2,5 Tore“:

Slowenien vs Nordirland Quoten Analyse:

Der FIFA-Weltranglisten-64. musste zuletzt in der Quali drei Niederlagen in Serie in Kauf nehmen. Eine Slowenien Nordirland Wettquote in Höhe von durchschnittlich 4,40 lässt auch diesmal einen Sieg Nordirlands sehr unwahrscheinlich wirken. Sportwetten-Fans, die dennoch von einem Sieg der Gäste ausgehen, könnten Gratiswetten & Freebets nutzen, um das Verlustrisiko zu minimieren. Ähnlich unserer Einschätzung tendieren auch die Bookies zu wenig Toren und preisen den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ dementsprechend ein.