Slowenien - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser Slowenien - Portugal Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 26.03.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute empfangen die Slowenen den Europameister von 2016 aus Portugal. Beide Teams konnten sich für die EM-Endrunde im Sommer qualifizieren. Wir sehen die Gäste hierbei klar im Vorteil.

Die Mannschaft Portugals ist nach wie vor mit Weltstars gespickt und dürfte auf dem Papier klare Vorteile gegenüber den Gastgebern aus Slowenien haben, auch wenn diese eine starke EM-Quali spielten. Der Kaderwert des Weltranglisten-Siebten (1,02 Mrd.) übersteigt den Wert des Underdogs (121 Mio.) um beinahe das Zehnfache.

Ganz so eindeutig sehen wir das kommende Match zwar nicht, glauben jedoch an einen Sieg des Favoriten und wählen daher eine „Portugal gewinnt & Über 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 2,38 bei Betway.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Slowenien vs Portugal auf „Portugal gewinnt & Über 2,5 Tore“:

Portugal gewann die letzten elf Spiele in Folge

Im Schnitt fielen in den Spielen Portugals während der EM-Quali 3,4 Tore.

In sechs der letzten acht Partien Sloweniens wurden mindestens drei Treffer erzielt.

Slowenien vs Portugal Quoten Analyse:

Die Portugiesen um Weltstar Cristiano Ronaldo gehen selbstverständlich als klarer Favorit in die Begegnung mit dem 55. der Weltrangliste. Das sehen auch die Buchmacher so und vergeben daher eine Auswärtssieg-Quote in Höhe von 1,50. Ein Heimsieg der Slowenen wäre mit einer 6,0 Quote eine dicke Überraschung.

Der Top-Wettanbieter Betway hat momentan übrigens den tollen Betway Neukundenbonus im Programm, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Dieser ließe sich zum Beispiel hervorragend mit einer „Sieg Portugal HC -1″-Wette und einer Quote in Höhe von 2,20 verbinden.

Slowenien vs Portugal Prognose: Marschieren die Portugiesen weiter?

Portugal spielte eine beinahe makellose EM-Quali und gewann alle zehn Spiele. Dabei gelang den Männern von Trainer Roberto Martinez das Kunststück, in neun Spielen ohne Gegentor zu bleiben. Auch im Testspiel am Wochenende gegen Schweden konnten die Portugiesen durchaus überzeugen und siegten klar mit 5:2.

In der EM-Quali kam Superstar Cristiano Ronaldo in neun Spielen auf zehn Treffer und konnte somit auch im zarten Alter von 39 Jahren noch sein Ausnahme-Können unter Beweis stellen.

Dass die slowenische Nationalelf nicht unterschätzt werden sollte, stellten die Mannen von Trainer Matjaz Kek während der EM-Quali unter Beweis. Mit 22 Punkten aus zehn Spielen standen die Slowenen am Ende auf einem starken zweiten Platz und mussten sich nur den punktgleichen Dänen geschlagen geben, die auch während der Endrunde im Sommer als Gruppengegner warten.

Im Schnitt fielen in den zehn Spielen der Slowenen in der Qualifikationsphase 2,9 Tore. Mit nur neun Gegentreffern konnte man sich vor allem in der Defensive äußerst stabil zeigen. Ob dies auch gegen die enorm starke Offensive der Portugiesen Bestand hat, darf aber bezweifelt werden.

Slowenien - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slowenien: 2:2 Malta (A), 1:0 USA (A), 2:1 Kasachstan (H), 1:2 Dänemark (A), 1:0 Nordirland (A).

Letzte 5 Spiele Portugal: 5:2 Schweden (H), 2:0 Island (H), 2:0 Liechtenstein (A), 5:0 Bosnien (A), 3:2 Slowakei (H).

Letzte Spiele Team Slowenien vs. Portugal: -

Die beiden Teams spielten bisher noch nie gegeneinander, daher können wir keine Rückschlüsse für die kommende Partie durch die Betrachtung der letzten Duelle ziehen.

Im aktuellen Kalenderjahr konnten die Slowenen die USA knapp mit 1:0 besiegen, kamen danach jedoch gegen den Fussballzwerg aus Malta nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Die Portugiesen erzielten in den letzten sechs Spielen in Folge mindestens zwei Treffer pro Partie, wir erwarten auch gegen den kommenden Gegner aus Slowenien ein paar Treffer für den Siebten der Weltrangliste. Bei Betway findet ihr für eine „Portugal über 1,5 Tore“-Wette eine Quote von 1,61. Alles Wissenswerte zum Buchmacher findet ihr in unserem großen Betway Test.

Unser Slowenien - Portugal Tipp: Portugal gewinnt & Über 2,5 Tore

Die Portugiesen reisen mit einer enorm starken Offensive an und sollten die Gastgeber aus Slowenien vor ernsthafte Probleme stellen können. In den letzten sechs Spielen kommt das Team von Roberto Martinez auf einen beeindruckenden Toreschnitt von 4,3 Treffern pro Partie. Wir erwarten einen klaren Sieg des Favoriten.