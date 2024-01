Slowenien - Schweden Tipp, Prognose & Quoten | 17.01.2024

Unser Slowenien - Schweden Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 17.01.2024 lautet: Aufgrund zweier ordentlicher Defensiven erwarten wir in unserem Wett Tipp heute nicht allzu viele Tore in der Partie zwischen Slowenien und Schweden. Wir sehen beide Teams derweil auf Augenhöhe.