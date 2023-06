Sonego - Sinner Tipp, Prognose & Quoten | ATP 500 Halle

Unser Sonego - Sinner Tipp zum ATP 500 Halle Spiel lautet: Auf dem Papier ist Jannik Sinner im italienischen Achtelfinal-Duell der klare Favorit. Am Ende deutet aber viel auf ein enges Spiel auf Augenhöhe hin.

Jannik Sinner ist beim ATP-500-Turnier in Halle an Nummer 4 gesetzt und baute am Dienstag mit einem 3-Satz-Erfolg gegen Richard Gasquet seine tolle Erstrunden-Bilanz im Kalenderjahr 2023 aus. Hier steht der Südtiroler nun bei zwölf Siegen in zwölf Auftaktmatches. Im Achtelfinale der Terra Wortmann Open 2023 steht für die Nummer 9 der Weltrangliste am Donnerstag ein Duell gegen seinen Landsmann Lorenzo Sonego an. Laut den Wettquoten ist Sinner hier der klare Favorit. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel aber mit einer Quote von 2,37 bei Bet365 für die Wette „Spiel geht über 3 Sätze“.

Darum tippen wir bei Sonego vs Sinner auf „Spiel geht über 3 Sätze“:

Sinner hat in seiner Karriere erst 12 Spiele auf Gras absolviert.

Schon in Runde 1 ließ der Südtiroler einen Satz liegen.

Sonego steht auf Gras bei einer Bilanz von 20:14.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sonego vs Sinner Quoten Analyse:

Jannik Sinner geht auf Platz 9 des ATP-Rankings liegend ins Duell gegen seinen Landsmann, der aktuell die Nummer 39 der Welt ist.

Dadurch ergibt sich auch die Einschätzung der Buchmacher für Tennis Wetten für die Sonego vs Sinner Prognose. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,28 ist der Südtiroler der klare Favorit. Auf der Gegenseite wird ein Sieg des Mannes aus Turin mit Quoten im Schnitt von 3,59 belohnt.

Sonego vs Sinner Prognose: Kann Sanego seinen Landsmann ärgern?

Lorenzo Sonego spielt seit 2016 auf der ATP-Tour. Seinen ersten von drei ATP-Titeln holte der Italiener 2019. Bei Majors stand der Turiner dreimal in der vierten Runde. 2021 hatte Sonego mit Platz 21 die höchste Weltranglistenplatzierung in seiner Karriere erreicht. In diesem Jahr steht der 28-Jährige bei einer Bilanz von 17 Siegen und 15 Niederlagen. Sonego erreichte bei den French Open 2023 das Achtelfinale und schaltete auf diesem Weg auch den an Nummer 7 gesetzten Andrey Rublev in fünf Sätzen aus.

Gegen Karen Khachanov folgte dann aber das Aus in vier Sätzen. In Stuttgart begann Sonego in der Vorwoche seine Rasen-Saison und erreichte dort mit einem 2-Satz-Erfolg gegen Landsmann Matteo Berrettini (ATP Nr. 34) das Achtelfinale. In der Runde der letzten 16 musste sich Sanego aber Christopher O‘Connell (ATP Nr. 70) mit 5:7 und 3:6 geschlagen geben. Am Dienstag feierte der Italiener sein Debüt im Hauptfeld von Halle. Hier gab es ein 6:2, 3:6, 6:2 gegen Aslan Karatsev (ATP Nr. 45).

Jannik Sinner gehört zu den größten Talenten der Tenniswelt. Auf Rasen hat der Südtiroler aber noch viel Nachholbedarf. In der ersten Runde des ATP-500-Turniers von Halle bestritt der Italiener am Dienstag gerade mal sein zwölftes Match auf dem grünen Untergrund. Der 21-Jährige setzte sich am Ende mit 6:3, 5:7 und 6:2 gegen Richard Gasquet, die Nummer 49 des ATP-Rankings, die in Stuttgart in der Vorwoche immerhin den Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier geworfen hatte, durch.

Vor allem im ersten und dritten Satz überzeugte der Südtiroler mit konstanten und sauberen Grundlinienschlägen. Am Ende sicherte sich Sinner mit 41 Winnern den 31. Sieg in dieser Saison, bei nur neun Niederlagen. Eine dieser Pleiten war das 5-Satz-Aus in der zweiten Runde der French Open 2023 gegen den Deutschen Daniel Altmaier. In ‚s-Hertogenbosch zog Sinner mit einem 2-Satz-Sieg gegen Alexander Bublik (ATP Nr. 48) ins Viertelfinale ein, wo er aber mit 3:6, 4:6 an Emil Ruusuvuori (ATP Nr. 44) scheiterte.

Sonego - Sinner Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sonego: 2:1 Karatsev, 0:2 O‘Connell, 2:0 Berretti, 1:3 Khachanov, 3:2 Rublev

Letzte 5 Spiele Sinner: 2:1 Gasquet, 0:2 Ruusuvuori, 2:0 Bublik, 2:3 Altmaier, 3:0 Müller

Letztes Spiel Sonego vs Sinner: 0:2

Das Duell der beiden italienischen Profis gab es bisher erst einmal. Im Viertelfinale des ATP-250-Turniers von Montpellier 2023 setzte sich Sinner auf Hartplatz mit 6:4 und 6:2 durch.

Unser Sonego - Sinner Tipp: Spiel geht über 3 Sätze

Sinner spielt grundsätzlich eine starke Saison. Aber der Südtiroler leistet sich immer mal wieder überraschende Niederlagen. Zudem ist Rasen der schwächste Belag des Weltranglisten-Neunten. So entscheiden wir uns im „italienischen Derby“ gegen einen Ergebnistipp, sondern rechnen mit einem engen Duell, welches auf jeden Fall über drei Sätze geht.