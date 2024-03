Spanien - Brasilien Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser Spanien - Brasilien Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 26.03.2024 lautet: Vor den heimischen Fans sind die Spanier in fast allen Länderspielen favorisiert. Im Wett Tipp heute trauen wir der „Furia Roja“ gegen die Selecao aber maximal ein Remis zu.

Viele Nationen nutzen die Zeit bis zur EM 2024, um sich nochmal mit absoluten Spitzenmannschaften zu messen. So können sich die Gegner der deutschen Nationalmannschaft in diesen Tagen mit Frankreich und der Niederlande auch mehr als nur sehen lassen. Auf die Spanier, die bei der EURO in Deutschland zum Favoritenkreis gehören, wartet am Dienstagabend in Madrid mit Rekordweltmeister Brasilien auch noch mal eine extrem große Hürde.

Während die Wettquoten der „Furia Roja“ einiges zutrauen, spielen wir mit einer Quote von 1.70 bei Betway die Wette „Doppelte Chance x/2″.

Darum tippen wir bei Spanien vs Brasilien auf „Doppelte Chance x/2″:

Spanien konnte nur 2 von 9 Länderspielen gegen Brasilien gewinnen

Die „Furia Roja“ verlor das letzte Testspiel mit 0:1 gegen Kolumbien während die Selecao mit 1:0 in Wembley gewann

Die Südamerikaner stehen in der Weltrangliste besser da

Spanien vs Brasilien Quoten Analyse:

Die Selecao ist der Rekordweltmeister und steht auch in der Weltrangliste als Fünfter drei Plätze vor Spanien. Trotzdem sind die Südamerikaner für die besten EM Wettanbieter bei der Spanien vs Brasilien Prognose nur die Außenseiter.

So wird ein Sieg der „Furia Roja“ mit durchschnittlichen Quoten von 2.14 belohnt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Sieg der Brasilianer Quoten im Schnitt von 3.36.

Spanien vs Brasilien Prognose: Wirkt bei der Selecao noch der Trainerwechsel?

Im zweiten Spiel der EM-Quali kassierte Spanien unter dem neuen Nationaltrainer Luis de la Fuente eine überraschende 0:2-Pleite in Schottland. Das sollte aber der einzige Patzer der „Furia Roja“ bleiben. Die restlichen sieben Partien wurden mit einem gesamten Torverhältnis von 25:3 gewonnen. Das reichte am Ende zum souveränen ersten Platz in der Gruppe A. Bei der EURO 2024 wartet mit Kroatien, Italien und Albanien aber schon eine schwere Vorrunde auf die Iberer.

Im ersten Testspiel der aktuellen Länderspielpause traf Spanien am Freitag in London auf Kolumbien. Coach de la Fuente gab bei der Partie einigen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance. Eine Halbzeit lang ging das Experiment auch einigermaßen auf. Im zweiten Durchgang wurde die B-Elf von den „Cafeteros“ aber geradezu an die Wand gespielt. So setzte es am Ende eine verdiente 0:1-Pleite. Damit steht die Bilanz der Spanier unter de la Fuente bei acht Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen (27:7 Tore).

Brasilien war ganz furchtbar in den Kampf um die Tickets für die WM 2026 gestartet. Nach sechs Spielen der südamerikanischen Quali steht die Selecao mit nur zwei Siegen und einem Remis auf Rang 6. Die letzten drei Spiele, gegen Uruguay, Kolumbien und Argentinien, wurden alle verloren. Besonders bitter war das 0:1 gegen Messi und Co, was die allererste Heimpleite in einem WM-Quali-Spiel bedeutete. So wurde Coach Diniz, der die Auswahl nur für 1 Jahr auf Interimsbasis betreuen sollte, im Januar 2024 vorzeitig entlassen.

Am Samstag stand das erste Spiel unter dem neuen Coach Dorival Silvestre Junior an. Hier siegte die Auswahl nicht unverdient mit 1:0 in Wembley gegen Gastgeber England, weil die Gäste die besseren Chancen hatten. Der Rekordweltmeister überließ den Three Lions den Ball, ließ sich oft in die eigene Hälfte fallen, verteidigte aber ausnahmslos ordentlich und wurde in den seltenen Offensivaktionen fast immer gefährlich. Den Treffer des Tages erzielte Endrick, der jüngste Torschütze der Selecao seit Ronaldo 1994.

Spanien - Brasilien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 0:1 Kolumbien (H), 3:1 Georgien (H), 3:1 Zypern (A), 1:0 Norwegen (A), 2:0 Schottland (H)

Letzte 5 Spiele Brasilien: 1:0 England (A), 0:1 Argentinien (H), 1:2 Kolumbien (A), 0:2 Uruguay (A), 1:1 Venezuela (H)

Letzte 5 Spiele Spanien vs Brasilien: 0:3 (A), 0:0 (H), 3:0 (H), 0:1 (H), 0:0 (A)

Die beiden Nationen standen sich bisher neunmal auf dem Rasen gegenüber. Die „Furia Roja“ kommt dabei nur auf zwei Siege. Der erste dieser beiden Erfolge war ein 3:1 im Achtelfinale der WM 1934.

Dann kommt noch ein 3:0 aus einem Testspiel im September 1990 in Gijon hinzu. Dem gegenüber stehen zwei Remis und fünf Niederlagen. Letztmals trafen beide Teams 2013 im Finale des Confederations Cup aufeinander (3:0 für Brasilien).

In den letzten fünf Duellen hätte die Wette „Beide Teams treffen - Nein“ immer Erfolg gehabt. Setzt sich diese Serie am Dienstag fort, bekommt ihr dafür bei Bwin eine Quote von 1.85. Noch besser spielt sich diese Wette mit dem aktuellen Bwin Gutschein!

Unser Spanien - Brasilien Tipp: Doppelte Chance x/2

Nach einer bisher extrem schlechten Quali meldet sich Brasilien unter dem neuen Coach zurück. Das wurde beim Testspiel zu Gast in London klar. In dieser Form wird die Selecao locker das Ticket für die WM 2026 lösen.

Denn an der Qualität mangelt es den Südamerikanern ja sowieso selten. Nun steht auch die spanische Nationalmannschaft für eine hohe Qualität. Zudem spielt man am Dienstag daheim und wird auch sicher wieder die A-Elf auf den Rasen schicken.

Trotzdem trauen wir der „Furia Roja“ nicht mehr als ein Remis zu. Wer in Wembley gegen die Three Lions gewinnt, kann auch in Santiago Bernabeu punkten. Auch warten die Iberer schon seit 34 Jahren auf einen Sieg gegen die Brasilianer.