Spanien - Costa Rica Tipp, Prognose & Quoten | 21.07.2023

Unser Spanien - Costa Rica Tipp zum Frauen-Weltmeisterschaft-Spiel am 21.07.2023 lautet: Für Spanien ist es erst die dritte Teilnahme an einer Frauen-Weltmeisterschaft. Dennoch gilt die spanische Auswahl als Favorit auf den Gruppensieg.

Am ersten Spieltag dieser Frauen-Weltmeisterschaft treffen die Spanierinnen auf die Auswahl Costa Ricas. Spanien explodiert gerne mal in der Offensive, sodass wir uns für folgenden Tipp entscheiden: „Über 5,5 Tore“ mit einer Quote von 2,15 bei Betano .

Darum tippen wir bei Spanien vs Costa Rica auf „Über 5,5 Tore“:

Spanien vs Costa Rica Quoten Analyse:

Spanien vs Costa Rica Prognose: Den Fokus auf das Feld richten.

Doch genau darum wollen wir uns kümmern. Spanien gewann alle acht Spiele in der Qualifikation, und glänzte mit einem Torverhältnis von 53:0 Toren - Kein Gegentor in acht Spielen! Auf der anderen Seite erzielte La Roja durchschnittlich über 6 Tore pro Partie.

Wie großartig die individuelle Qualität im Kader ist, lässt sich an der Nicht-Nominierung von Amaiur Sarriegi erkennen. In der Quali war sie noch mit 11 Treffern die beste Torschützin. Die Rolle im Sturm wird vermutlich Europas Top-Torschützin der vergangenen Saison gehören: Alba Redondo.

Die 26-Jährige erzielte mit 27 Saisontoren die meisten Treffer in den europäischen Top-5-Ligen und erzielte in 63,3 Prozent ihrer Auftritte mindestens einen Treffer - ebenfalls der Bestwert in den Top-5-Ligen. Sie beherrschte den Strafraum wie sonst niemand und erzielte 25 ihrer 27 Saisontore in der Box.