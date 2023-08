Spanien – Holland Tipp, Prognose & Quoten | 11.08.2023

Darum tippen wir bei Spanien vs Holland auf „Sieg Spanien“:

Spanien vs Holland Quoten Analyse:

Beide Mannschaften spielten bisweilen eine starke Frauen-WM und stehen nicht ohne Grund im Viertelfinale. Dennoch sind den Bookies die sehr guten Leistungen der Spanierinnen keineswegs entgangen und münzen in einer leichten Favoritenstellung am Drei-Weg-Markt. Ein Umstand, der anhand einer Spanien Holland Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,90 untermauert wird.

Wer hingegen die Holländerinnen in der Pflicht sieht und von einem Sieg in der regulären Spielzeit ausgeht, darf sich im Gewinnfall über den bis zu 4,50-fachen Wetteinsatz freuen.

Holland ist defensiv als der Fels in der Brandung zu bewerten und hat erst ein Gegentor in vier WM-Ansetzungen zugelassen. Die Wettanbieter gehen auch diesmal von einem defensiv geführten Kräftemessen aus und preisen den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ dementsprechend ein.

Spanien vs. Holland Prognose: Sorgt Holland für eine Überraschung?

Spanien startete fulminant in die Frauen-WM und setzte sich an den ersten beiden Spieltagen souverän gegen Costa Rica (3:0) und Sambia (5:0) durch. Zum Abschluss der Vorrunde setzte es gegen Japan eine vernichtende und vor allem überraschende 0:4-Niederlage.

Spanien - Holland Statistik & Bilanz:

Der von uns getestete Wettanbieter Oddset geht nicht zwingend davon aus, dass die „Leeuwinnen“ gegen die offensiv starken Spanierinnen einen „Clean Sheet“ halten. Neben einem sehr breiten Spektrum an Spanien Holland Wetten gewährt der Wettanbieter mit deutscher Lizenz eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten.

Unser Spanien – Holland Tipp: Sieg Spanien

Nicht ohne Grund gehört Spanien zu den großen Titelanwärtern und die Holländer zählen eher zum erweiterten Favoritenkreis. In unserem Spanien Holland Tipp rechnen wir mit einem engen Spiel, in dem die Spanierinnen nach 90 Minuten die Nase vorne haben. Der Direktvergleich gibt uns Recht und offenbart drei Siege am Stück für die Frauen von der iberischen Halbinsel. Oddset stellt eine Quote von 1,93 in Aussicht.