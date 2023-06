Spanien - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 15.06.2023

Unser Spanien - Italien Tipp zum Nations League Spiel am 15.06.2023 lautet: Der Klassiker zwischen Spanien und Italien verspricht ein enges Duell auf Augenhöhe, bei dem auch nicht allzu viele Treffer fallen dürften.

Mit dem 1:0-Sieg am Samstag gegen Inter Mailand hat Manchester City den wichtigsten UEFA-Wettbewerb für Vereine 2022/23 für sich entschieden. Der europäische Fußballverband hat in dieser Saison in der Nations League aber noch einen Pokal zu vergeben. In den Niederlanden kämpfen die vier Sieger der A-Ligen um den Titel. Am Donnerstag kommt es dabei in Enschede zum Spitzenspiel zwischen Spanien und Italien. Spanien stand schon 2020/21 im NL-Endspiel, verlor damals aber gegen Frankreich (1:2). In derselben Saison erreichten die Italiener auch die Runde der letzten Vier in der Nations League, mussten sich am Ende jedoch mit dem dritten Platz begnügen. Wer darf dieses Mal noch weiter auf den Titel hoffen? Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,55 bei Bet3000 für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Spanien vs Italien auf „Unter 2,5 Tore“:

Nur in 2 der letzten 8 direkten Duelle wurde der Wert „2,5 Tore“ übertroffen

Spanien hatte bei der WM 2022 große Probleme mit dem Herausspielen und dem Verwerten von Torchancen

Italien fehlt ein treffsicherer Mittelstürmer

Spanien vs Italien Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste, trifft hier die Nummer 10 (Spanien) auf die Nummer 8 (Italien).

Für die Top-Buchmacher, darunter auch einige Wettanbieter ohne Steuer, ist allerdings die „Furia Roja“ mit Siegquoten im Schnitt von 2,26 der Favorit. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der „Gli Azzurri“ mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,38 bezahlt.

Spanien vs Italien Prognose: Wie verläuft die erste Bewährungsprobe unter dem neuen Coach?

Nach Spaniens enttäuschendem Aus im Achtelfinale der WM 2022 gegen Marokko wurde Luis Enrique von seinem Amt als Nationaltrainer entbunden. Als Nachfolger wurde Luis de la Fuente verpflichtet. Der Coach hatte den Großteil seiner aktiven Karriere bei Athletic Bilbao verbracht. Als Trainer konnte er die U19 und die U21 der Spanier zum Europameistertitel führen. Im Land des Weltmeisters von 2010 wird viel darüber diskutiert, ob das bei der Endrunde in Katar ineffiziente Tiki-Taka noch zeitgemäß ist.

Der neue Mann soll auf jeden Fall den Umbruch weiter durchziehen. Schon bei der vergangenen Weltmeisterschaft stellten die Iberer den zweitjüngsten Kader. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach siegte Spanien in der EM-Quali mit 3:0 daheim gegen Norwegen. Beim Gastspiel in Schottland wollte Fuente mit einer neu aufgestellten Abwehr- sowie Offensivreihe dann einiges ausprobieren. Das ging mit einer 0:2-Niederlage allerdings schief. So hat die „Furia Roja“ nur eines der letzten fünf Länderspiele gewonnen. Im aktuellen Aufgebot fehlen die verletzten David Garcia (Osasuna) und Nico Williams (Bilbao).

Nachdem Italien bei der WM 2022 nur zusehen musste, will die Auswahl nun wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Im letzten Test, bevor die Weltmeisterschaft in Katar begann, setzte es aber eine 0:2-Pleite in Österreich. Danach folgte zum Auftakt der EM-Quali ein 1:2 daheim gegen England. Diese Scharte konnte die „Squadra Azzurra“ dann mit einem 2:0 in Malta ein wenig auswetzen. Coach Roberto Mancini will nun den Schwung der Europapokal-Saison mit ins Nationalteam nehmen.

Denn sowohl in der Champions-, als auch in der Europa- und in der Conference-League stand eine Mannschaft aus der Serie A im Endspiel. Allerdings gingen alle drei italienischen Vereine am Ende leer aus. Trotzdem ist der Trend positiv. So stehen auch gleich fünf Profis von Inter Mailand im Kader. Vincenzo Grifo von Freiburg wurde nicht berücksichtigt. Von Meister Napoli wurden nur zwei Feldspieler ins Aufgebot berufen. Weiterhin fehlt den Italienern ein effizienter Stürmer. Hoffnung macht hier der gebürtige Argentinier Mateo Retegui, der gegen Malta sein Debüt gab.

Spanien - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 0:2 Schottland, 3:0 Norwegen, 0:3 Marokko, 1:2 Japan, 1:1 Deutschland

Letzte 5 Spiele Italien: 2:0 Malta, 1:2 England, 0:2 Österreich, 3:1 Albanien. 2:0 Ungarn

Letzte 5 Spiele Spanien vs Italien: 2:1, 2:4 (n.E.), 3:0, 1:1, 0:2

Nach 39 Länderspielen ist die Bilanz der beiden Teams mit zwölf Siegen für Spanien und elf Erfolgen für die Italiener beinahe ausgeglichen. Auch in der Nations League 2020/21 trafen beide Teams im Halbfinale aufeinander. Damals setzte sich die „Furia Roja“ mit 2:1 durch. Im Halbfinale der EM 2021 hatte die „Squadra Azzurra“ mit einem 4:2 nach Elfmeterschießen das bessere Ende für sich. An einem neutralen Austragungsort spricht der direkte Vergleich mit fünf Siegen und nur zwei Niederlagen für Italien.

Unser Spanien - Italien Tipp: Unter 2,5 Tore

Ein wirklicher Favorit ist hier nicht auszumachen. Für beide Teams hat die Nations League aber einen gewissen Stellenwert, um nach einigen Enttäuschungen wieder für Erfolge zu sorgen. Wir rechnen mit einem eher defensiv geführten Spiel, bei dem es nicht allzu viele Chancen und Tore gibt.