Spanien - Kolumbien Tipp, Prognose & Quoten | 22.03.2024

Unser Spanien - Kolumbien Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 22.03.2024 lautet: Vor dem ersten EM-Spiel am 15. Juni gegen Kroatien wollen sich die Iberer so langsam in Form bringen. Im Wett Tipp heute wartet gegen Kolumbien aber eine schwierige Aufgabe.

Mit ihrer hohen Qualität muss man die spanische Nationalmannschaft bei der EM 2024 zum Kreis der engen Favoriten zählen. Das sehen auch die Buchmacher so. Aktuell liegt die „Furia Roja“ am Wettmarkt „Wer wird Europameister?“ in der Gunst der Wettanbieter hinter England, Frankreich und Deutschland auf Rang 4. Am Freitag startet die Auswahl mit einem Testspiel in London gegen Kolumbien in die heiße Phase.

Während sich die Wettquoten hier klar auf die Seite der Iberer schlagen, spielen wir mit einer Quote von 1,91 bei Betway die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Spanien vs Kolumbien auf „Beide Teams treffen“:

Spanien kommt in 10 Spielen unter de la Fuente auf 8 Siege und 27 Tore

Kolumbien ist unter Coach Lozano noch ungeschlagen

Nur in einem Duell zwischen beiden Nationen hätte die Wette „Beide Teams treffen“ keinen Erfolg gehabt



Spanien vs Kolumbien Quoten Analyse:

In der Weltrangliste hat Spanien auf Rang 8 die Nase vorne. Doch Kolumbien steht mit Platz 14 auch nicht viel schlechter da. Die besten EM Wettanbieter setzen bei diesem Duell aber auf die Qualität der „Furia Roja“.

So gibt es für einen Sieg der Roten bei der Spanien vs Kolumbien Prognose nur Quoten im Schnitt von 1,73. Auf der Gegenseite sind die Cafeteros mit durchschnittlichen Siegquoten von 4,62 die Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs Kolumbien Prognose: Zwei formstarke Teams im Duell

Im zweiten Quali-Spiel für die EM 2024 hatte Spanien eine überraschende 0:2-Niederlage in Schottland kassiert. Das war ein erster Rückschlag unter dem neuen Trainer Luis de la Fuente, der die Mannschaft nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM 2022 und dem Ende der Ära von Trainer Luis Enrique übernommen hatte. Das sollte aber der einzige Patzer der „Furia Roja“ bleiben. So lösten die Spanier mit sieben Siegen aus acht Spielen bei 25:5 Toren am Ende doch das EM-Ticket als souveräner Gruppenerster.

Der neue Coach setzt auf eine interessante Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern. Zudem wird viel Wert auf den Teamgeist gelegt. Dass dieses Rezept funktioniert, bewies die Nations League 2022/23. Hier holten die Roten im Final-Four-Turnier gegen Italien und Kroatien den Titel. Seit der Pleite gegen die Bravehearts konnte Spanien alle acht Länderspiele gewinnen. Die Bilanz unter de la Fuente steht bei acht Siegen, einem Remis, einer Niederlage und 27:6 Toren.

Die WM 2022 fand ohne Kolumbien statt. Dieses Abschneiden kostete Trainer Reinaldo Rueda den Job. Als Nachfolger wurde im Juli 2022 der Argentinier Nestor Lorenzo verpflichtet. Die „Cafeteros“ legten unter dem neuen Mann gut los. Nach 16 Länderspielen sind die Kolumbier mit elf Siegen und fünf Remis noch ungeschlagen. Nach sechs Spieltagen in der Quali für die Weltmeisterschaft 2026 stehen im Kampf um die Tickets nur Argentinien (15) und Uruguay (13) besser da als die „Tricolor“.

Dabei kann sich Lorenzo schon einige Achtungserfolge ans Rever heften. Im Juni 2023 feierte Kolumbien mit einem 2:0 den ersten Sieg der Geschichte gegen Deutschland. Im November 2023 wurde Rekordweltmeister Brasilien in Barranquilla durch einen Doppelpack von Liverpool-Angreifer Luis Diaz mit 2:1 besiegt. Vor allem die Defensive der Kolumbianer war zuletzt stark. In vier Länderspielen kassierte man zusammengenommen nur ein Gegentor. Diese Serie wurde im Dezember durch einen 3:2-Sieg gegen Mexiko aber unterbrochen.

Spanien - Kolumbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 3:1 Georgien (H), 3:1 Zypern (A), 1:0 Norwegen (A), 2:0 Schottland (H), 6:0 Zypern (H)

Letzte 5 Spiele Kolumbien: 3:2 Mexiko (A), 1:0 Venezuela (H), 1:0 Paraguay (A), 2:1 Brasilien (H), 0:0 Ecuador (A)

Letzte Spiele Spanien vs Kolumbien: 2:2 (H), 1:0 (H), 1:1 (A)



In den Fußball-Datenbanken finden sich drei Testspiele zwischen Spanien und Kolumbien. Das erste, im Juli 1981, und das jüngste im Juni 2017, endeten beide mit einem Remis. Dazwischen konnte die „Furia Roja“ im Februar 2011 in Madrid einen 1:0-Sieg feiern.

Da es zwischen beiden Nationen immer eng zuging, könnte bei dieser Quotenlage eine Handicapwette auf den Außenseiter Sinn machen. Beispielsweise bekommt ihr für den Tipp „Sieg Kolumbien mit HC +1″ bei Interwetten eine Quote von 2,05. Alle Infos zu diesem Anbieter liefert euch unser Interwetten Test!

Unser Spanien - Kolumbien Tipp: Beide Teams treffen

Die Qualität spricht in diesem Duell natürlich schon etwas mehr für die Spanier. Doch ein Testspiel auf neutralem Boden ist nicht einfach zu tippen. Wir entscheiden uns am Ende für Tore auf beiden Seiten. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass beide Teams unter ihren neuen Trainern zuletzt toll in Form waren. Die Kolumbianer haben durch Siege gegen große Nationen jüngst viel Selbstvertrauen getankt und werden sich auch in London nicht verstecken.