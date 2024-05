Spanien - Kroatien Info, Wetten & Vorschau | EM 2024

In unserer Spanien - Kroatien Info, Wetten & Vorschau für das EM 2024 Spiel am 15.06.2024 findet ihr die relevantesten News, Zahlen und Fakten sowie alle Infos zur TV-Übertragung zum EM Spiel zwischen Spanien und Kroatien im Olympiastadion in Berlin.

In der Hammergruppe B der EM 2024 in Deutschland treffen mit Spanien und Kroatien im ersten Spiel gleich zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs aufeinander, die sich sicherlich beide Chancen auf einen tiefen Vorstoß in die K.o.-Phase des Turniers erhoffen.

Da mit Italien der amtierende Europameister ebenfalls in der Gruppe B beheimatet ist, dürfte sich ein Sieg in diesem Spiel als enorm wichtig für den weiteren Turnierverlauf herausstellen. Komplettiert wird das Quartett durch Albanien.

Wir sehen die Spanier aufgrund der etwas höheren Qualität im Kader leicht im Vorteil, sehen aber vor allem im ersten Abschnitt der Partie eine ausgeglichene Angelegenheit auf die Fans im Stadion zukommen.

Spanien - Kroatien: Alle EM 2024 Infos auf einen Blick

Paarung: Spanien vs. Kroatien

Runde: Gruppe B, 1. Spieltag

Datum: 15.06.2024

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Spielort: Berlin

Stadion: Olympiastadion Berlin

Zuschauer: 71.000

Übertragung TV: ARD, MagentaTV

Übertragung Stream: ARD, MagentaTV

Schiedsrichter: -

Wann wird Spanien vs Kroatien angepfiffen?

Die Gruppenspiele bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland werden jeweils um 15:00, 18:00 und 21:00 Uhr Ortszeit angepfiffen.

Da am frühen Nachmittag das zweite Spiel der Gruppe A zwischen Ungarn und der Schweiz ansteht, startet das Auftaktspiel der Gruppe B zwischen Spanien und Kroatien am 15.06.2024 um 18:00 Uhr.

So seht ihr Spanien - Kroatien live im TV oder Stream:

15.06.2024, 18:00 Uhr, Berlin (15. Juni 2024, 18 Uhr, Olympiastadion Berlin, Berlin)

Übertragung TV: ARD, MagentaTV

Übertragung Stream: ARD, MagentaTV

Im Gastgeberland konnte sich die Telekom die Übertragungsrechte aller 51 Partien der Fußball EM 2024 sichern. Daher könnt ihr auch die Begegnung zwischen Spanien und Kroatien entweder im TV oder im Stream über Magenta TV genießen. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF sicherten sich die Rechte für 34 Spiele, mitunter auch die Auftaktpartie der Gruppe B zwischen Spanien und Kroatien.

In der Schweiz konnte sich der SRF das Komplettpaket sichern und zeigt alle Spiele im Free-TV und im Stream. Im Nachbarland Österreich erwarb der ORF nur eine Sublizenz und zeigt insgesamt 20 Partien, darunter auch das Duell zwischen Spanien und Kroatien. Die restlichen 31 Spiele werden von Servus TV übertragen.

Spanien vs Kroatien: In welchem Stadion wird gespielt?

Die mit Spannung erwartete Partie zwischen den Fußballgrößen aus Spanien und Kroatien findet im größten Stadion der EM 2024 statt. Das Olympiastadion in Berlin weist für internationale Spiele ein Fassungsvermögen von 71.000 Zuschauern auf.

Neben dem Auftaktspiel der Gruppe B finden auch noch die Gruppenspiele zwischen Polen und Österreich und der Niederlande und Österreich statt.

Zudem werden ein Achtelfinale, ein Viertelfinale und der große Höhepunkt der EM 2024 mit dem Finale des Turniers am 14.07.2024 im geschichtsträchtigen Olympiastadion der deutschen Hauptstadt ausgetragen.

Spanien Prognose: Gehören die Spanier zum Favoritenkreis?

Die Furia Roja wartet seit nunmehr zwölf Jahren auf einen Sieg bei einem großen Turnier und verlor zuletzt somit etwas vom alten Glanz. Dass die Iberer jedoch weiterhin eine enorme Qualität im Kader haben, sollte aber unbestritten sein, womit sie zumindest zum erweiterten Kreis der Titelanwärter gezählt werden müssen.

Bei der letzten EM konnten die Spanier immerhin das Halbfinale erreichen, schieden dort jedoch im Elfmeterschießen gegen den späteren Turniersieger Italien aus. Im EM-Turnier 2016 gelang zwar der Gruppensieg, gegen Italien war danach aber schon im Achtelfinale durch eine 0:2-Niederlage Schluss.

In der Qualifikationsphase für die EM 2024 gab sich das Team von Trainer Luis de la Fuente jedoch keine Blöße, gewann sieben der acht Partien und sicherte sich somit den Gruppensieg.

Mit einem Torverhältnis von +20 lagen die Spanier damit im Wettbewerbsvergleich auf dem dritten Platz.

Kroatien Prognose: Kroatien wieder Geheimfavorit?

Die Kroaten werden alle Jahre wieder als Geheimfavorit bei den großen Fußballturnieren dieser Welt auserkoren, konnten bisher jedoch keinen Turniersieg einfahren. Der Höhepunkt dieser Bemühungen liegt jedoch mit der Finalteilnahme bei der WM 2018 noch nicht allzu lange zurück.

In der schwierigen Gruppe B der EM 2024 muss sich das Team von Trainer Zlatko Dalic nun neben Spanien auch gegen Titelverteidiger Italien und den Underdog aus Albanien durchsetzen, um in die K.o.-Phase des Turniers vorstoßen zu können.

In der EM-2024-Qualifikation konnten sich die Kroaten mit 16 Punkten aus acht Spielen als Gruppenzweiter durchsetzen und verloren dabei zwei Partien, bei fünf Siegen und einem Remis.

Direktvergleich Spanien vs Kroatien:

Dass die Spanier nicht unbedingt als haushoher Favorit im Duell mit Kroatien gelten sollten, zeigt ein Blick auf die FIFA-Weltrangliste, in der die Furia Roja (Platz 8) nur knapp vor den Karierten (Platz 10) steht. Den neunten Platz bekleidet übrigens Gruppengegner Italien.

Zuletzt spielten die beiden Konkurrenten im Finale der UEFA Nations League gegeneinander, welches die Spanier knapp im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten.

Spanien - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 3:3 Brasilien (H), 0:1 Kolumbien (H), 3:1 Georgien (H), 3:1 Zypern (A), 1:0 Norwegen (A)

Letzte 5 Spiele Kroatien: 4:2 Ägypten (A), 5:4 n.E. Tunesien (A), 1:0 Armenien (H), 2:0 Lettland (A), 1:2 Wales (A)

Letzte 5 Spiele Spanien vs. Kroatien: 4:5 n.E. (A), 3:5 n.E. (N), 2:3 (A), 6:0 (H), 1:2 (N).

Insgesamt konnten die Fans beider Verbände sechs Pflichtspiel-Duelle zwischen Spanien und Kroatien bewundern. Drei dieser Spiele konnte der dreimalige Europameister aus Spanien für sich entscheiden, während die Kroaten sich zwei Siege und ein Remis erkämpfen konnten.

Zuletzt traf man im Rahmen einer Europameisterschaft im Achtelfinale der EM 2021 aufeinander, welches Spanien nach einem 1:1 nach der Verlängerung im Elfmeterschießen gewann.

EM 2024 Prognose der Buchmacher zu Spanien - Kroatien

Die Wettanbieter haben die Spanier als klaren Favoriten in der Partie gegen Kroatien ausgemacht, was nicht unbedingt den letzten Ergebnissen in den Begegnungen der beiden Teams entspricht.

Eine Wette auf einen Sieg der Iberer im Auftaktmatch der Gruppe B steht jedoch mit einer recht niedrigen Quote in Höhe von 1,68 in den Büchern der besten EM Wettanbieter, während ein Sieg der Kroaten mit einer Quote von 4,60 als kleine Sensation betrachtet wird.

In den sechs bisherigen direkten Duellen zwischen Spanien und Kroatien wurden in der regulären Spielzeit im Schnitt 2,8 Tore erzielt. In den drei Begegnungen bei Europameisterschaften wurden durchschnittlich jedoch nur 2,0 Tore erzielt, sodass sich auch für die kommende Partie eine „Unter 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,88 durchaus anbieten könnte.

Spannende EM 2024 Wetten für Spanien - Kroatien

Die Spanier marschierten durch die Qualifikationsphase zur anstehenden EM 2024 und zeigten sich mit nur fünf Gegentreffern in acht Spielen vor allem in der Defensive sehr sattelfest.

Mit Kroatien wartet jedoch nun ein Kaliber auf die Spanier, welches in der Quali nur vom Gruppenzweiten Schottland mit Abstrichen erreicht werden konnte.

In fünf der bisherigen sechs Pflichtspiele zwischen Spanien und Kroatien stand es zur Halbzeit Remis.