Spanien - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 12.01.2024

Unser Spanien -Kroatien Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 12.01.2024 lautet: Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien trifft im ersten EM-Spiel auf formstarke Kroaten, die sich berechtigte Hoffnungen auf einen der beiden Top-Plätze der Gruppe B machen können. Wir sehen die gut eingespielten Spanier im Wett Tipp heute gegen Kroatien aber im Vorteil.

Die Spanier müssen auch in diesem Jahr als Favorit auf den Titel wahrgenommen werden. Das Team von Trainer Jordi Ribera Romans stand jeweils im Finale der letzten vier Europameisterschaften und will diese Serie in diesem Jahr sicherlich verlängern. Vor vier Jahren standen die Kroaten noch im Finale gegen den kommenden Gegner aus Spanien, während beim vergangenen Turnier nach der Hauptrunde Schluss war.

Wir gehen mit dem zweimaligen Europameister aus Spanien und wählen den Wett Tipp heute „Sieg Spanien mit HC -3,5″ mit einer Quote von 1,90 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Spanien vs Kroatien auf „Sieg Spanien mit HC -3,5″:

Spanien gewann 8 der letzten 9 Gruppenspiele einer EM.

Spanien gewann das letzte Spiel gegen Kroatien mit 12 Toren Vorsprung.

Spanien gewann die letzten 3 Auftaktspiele einer EM mit im Schnitt 10 Punkten Abstand.

Spanien vs Kroatien Quoten Analyse:

Die Auswahl der königlichen spanischen Handballföderation geht im Auftaktspiel der diesjährigen EM gegen Kroatien als Favorit ins Rennen. Die Buchmacher vergeben für einen Sieg der Iberer eine Quote von 1,30, während ein Sieg der Kroaten mit einer Quote in Höhe von 4,50 als recht unwahrscheinlich erachtet wird.

Bei den erzielten Toren im gesamten Spiel wird deutlich, dass die Wettanbieter eine torreiche Partie erwarten und setzen die Over-/Under-Line auf 57,5 Tore und Quoten von etwa 1,85. Für eine Wette auf das Abendspiel der Gruppe B der Handball EM könnt ihr auch einen der besten Sportwetten Bonus Codes verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs Kroatien Prognose: Kann Kroatien den Favoriten aus Spanien im Auftaktmatch ärgern?

Die Spanier sind eine Macht im europäischen Handball und konnten bei den letzten fünf EUROs jeweils zweimal Gold und Silber und einmal Bronze einheimsen.

Im Schnitt erzielten die spanischen Handballer in den Gruppenspielen der letzten EM 29 Punkte und kamen bei drei Siegen auf eine Torbilanz von 88:78. In den drei Vorbereitungsspielen für die EM in diesem Jahr gaben sich die Spanier keine Blöße, gewannen alle Partien und erzielten dabei jeweils über 30 Tore.

Die kroatische Nationalmannschaft liegt in der Weltrangliste auf einem guten achten Platz und zeigte auch in den Vorbereitungsspielen starke Leistungen. Ob dies für einen Sieg gegen routinierte Spanier reichen wird, mag jedoch angezweifelt werden.

Kroatien konnte sich noch nie die Krone des europäischen Handballs aufsetzen, sammelte bei den vergangenen acht Europameisterschaften aber fünf Medaillen und erreichte dreimal das Finale. Zuletzt verlor man bei der EM 2022 im Endspiel gegen Spanien knapp mit 20:22.

Spanien - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 32:26 Serbien (H), 36:18 Slowakei (H), 31:25 Polen (H), 29:31 Norwegen (A), 29:34 Norwegen (A).

Letzte 5 Spiele Kroatien: 32:26 Slowenien (H), 29:25 Montenegro (H), 34:29 Belgien (H), 31:26 Griechenland (A), 25:25 Niederlande (H)

Letzte Spiele Spanien vs. Kroatien: 34:22 (H), 28:31 (A), 22:20 (H), 22:22 (A), 19:23 (H).

Spanien gewann Anfang Januar drei Spiele deutlich, hatte mit Serbien, Slowakei und Polen jedoch auch nicht gerade die absolute Elite des europäischen Handballs als Gegner. Zum Ende des vergangenen Jahres setzte es in der Golden League zwei Pleiten gegen Norwegen und Dänemark, die beide ebenfalls als Favoriten bei der EM gelten sollten.

Kroatien gewann die beiden Vorbereitungsspiele gegen Serbien und Montenegro ebenfalls recht locker. In der EM Qualifikation reichten vier Siege und ein Unentschieden für den zweiten Platz in der Gruppe 5.

Der direkte Vergleich zwischen den beiden kommenden Gegner spricht tatsächlich eher für die Kroaten, die 17 der letzten 25 Duelle für sich entscheiden konnten, während Spanien nur sieben Siege einfuhr. Zwei der letzten drei Partien konnten die Spanier jedoch siegreich gestalten.

Im Schnitt erzielten die Kroaten in diesen Spielen 28,3 Tore, die Spanier lagen dabei mit 27,3 Toren etwas darunter. Insgesamt werden traditionell in den Begegnungen zwischen Spanien und Kroatien also 55,6 Tore erzielt. Zuletzt konnten jedoch die Offensiven beider Teams durchaus überzeugen und so sollte man über eine „Über Tore“-Wette für die kommende Begegnung nachdenken. Dafür könnte man risikofrei eine Freiwette nutzen.

Unser Spanien - Kroatien Tipp: Sieg Spanien mit HC -3,5

Können die Spanier ihren starken Lauf im größten europäischen Handball-Wettbewerb fortsetzen und wieder weit im Turnierbaum vorstoßen? Das Team der Iberer ist gut aufgestellt, kann sich auf Routiniers wie Alex Dujshebaev verlassen und hat gute Scorer wie Außenspieler Aleix Gomez in den eigenen Reihen. Wir sehen die Kroaten zwar als zweitstärkste Mannschaft in der Gruppe an, entscheiden uns jedoch für einen erneuten Auftaktsieg der Spanier bei einer Handball-EM.